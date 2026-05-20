Insólito: un Auto de Seguridad provocó un accidente al borde de una tragedia en la Fórmula 4 en Rusia

La errónea salida del Auto de Seguridad en una competencia de la Fórmula 4 de Rusia

La cuarta carrera del campeonato de Fórmula 4 rusa quedó interrumpida en Moscú tras un suceso inusual: el Auto de Seguridad -que tiene como única función preservar la seguridad de los pilotos-, se convirtió en el origen de un accidente que generó el desconcierto general y dejó la prueba en pausa por tiempo indefinido en el Moscú Raceway.

La decisión de suspender la competencia fue tomada después de que la presencia sorpresiva y mal coordinada de este coche obligó a los monoplazas a realizar maniobras extremas para evitar la colisión.

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La gravedad de la situación se reflejó en la posterior medida adoptada por dirección de carrera, que optó por postergar la prueba ante la imposibilidad de garantizar un entorno seguro. La carrera podría incluso quedar cancelada definitivamente a raíz de este incidente. A pesar de la espectacularidad del momento, no fue necesario lamentar heridos de gravedad. Únicamente se registraron daños materiales en los vehículos involucrados.

El episodio se desencadenó cuando el Auto de Seguridad intentó reincorporarse al circuito de Moscú sin advertir el acercamiento rápido de los monoplazas. El vehículo se detuvo parcialmente en la pista, bloqueando la trazada principal justo cuando el grupo se aproximaba a gran velocidad. El riesgo fue mayor porque se trató de una curva a alta velocidad y sin margen para frenar para los pilotos, que se vieron forzados a esquivarlo saliendo por la zona de tierra, en una maniobra al límite que pudo derivar en consecuencias mucho más graves.

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Ningún aviso de emergencia sonó antes de la irrupción del coche de seguridad. Ni la dirección de carrera ni los comisarios comunicaron a tiempo la presencia del obstáculo en pleno circuito.

Así es la Fórmula 4 de Rusia

Este déficit de comunicación y coordinación expuso a los pilotos a un peligro inesperado y suscitó cuestionamientos inmediatos sobre la gestión de la seguridad en la Fórmula 4 rusa, especialmente si se compara con los procedimientos más exhaustivos que se aplican en Fórmula 1.

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El significado central de este accidente reside en la alteración del protocolo de seguridad básico de la categoría rusa, poniendo en evidencia una falta de organización que, de no corregirse, podría tener consecuencias graves en el futuro para la integridad de los participantes.

La escena, calificada de “insólita y peligrosa” por el portal especializado Motor.es, dejó como saldo lo que los expertos consideran una de las “situaciones de máximo riesgo” recientes dentro del automovilismo internacional.

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Las imágenes del incidente fueron virales en las redes sociales y se difundieron ampliamente, ilustran cómo un solo fallo en la cadena de seguridad logra transformar un evento deportivo en un episodio de riesgo real.

El hecho de que ningún piloto resultara herido fue gracias a un milagro y a la pericia de los chicos, ya que todos esquivaron al Auto de Seguridad. Se trata de jóvenes cuya mayoría viene del karting y está haciendo sus primeras armas en autos. De hecho, la Fórmula 4 es el escalón inicial hacia la F1 según la escalera formada hace unos años por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

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