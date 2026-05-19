El gobernador de Córdoba pidió sostener las Zonas Frías y cuestionó la reforma: “No castiguen a la clase media ni a los trabajadores”

En una entrevista con Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, en Infobae al Regreso, se expuso la controversia por el proyecto oficialista para modificar el Régimen de Zona Fría que define los subsidios al gas en todo el país.

A lo largo del diálogo, Llaryora rechazó la iniciativa que limita el acceso a los subsidios según criterios socioeconómicos y defendió la necesidad de sostener el beneficio para las provincias del interior, en particular para Córdoba.

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La propuesta de reforma y el reclamo cordobés

“Si la intención es que paguen los de altos ingresos, no hay ningún problema. No hay que sacar ni bajar las regiones de zona fría, las que ya están”, afirmó el gobernador, al ser consultado sobre el impacto del proyecto que recorta el alcance del subsidio energético.

Llaryora insistió en que “no nos saquen la zona fría, que fue una conquista de años”, y propuso sumar nuevas áreas dentro de su provincia en vez de restringir el beneficio.

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El mandatario remarcó: “Si hay verdaderamente una intención de que los de más alto ingreso paguen, la información la tienen en el Arca y pueden de ahí definir y sacarlos, sin molestar a toda la gente”.

El gobernador Martín Llaryora rechaza la reforma al Régimen de Zona Fría por el impacto en los subsidios de gas en Córdoba (Infobae en Vivo)

Para el gobernador, la implementación de un registro para mantener el beneficio es “una molestia” y un mecanismo que ya fracasó en otros ámbitos: “Eso ya pasó con los discapacitados. Los sacaron, los vuelven. Todo eso es una molestia y también es medio un engaña pichanga”.

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Llaryora advirtió que la reforma provocaría “un daño tremendo, no solo a Córdoba”, sino también a otras jurisdicciones: “Es Buenos Aires, es Santa Fe, es San Juan, es San Luis, es Salta y La Rioja, es Catamarca y Jujuy. Es un daño tremendo de nuevo al interior, cuando las otras regiones siguen totalmente subsidiadas”.

Frente a la consulta sobre si otros mandatarios provinciales acompañan el reclamo, Llaryora aclaró: “Habría que preguntarle a cada uno. Yo empecé un reclamo en mi provincia porque los intendentes vinieron muy preocupados”. También describió el escenario de recortes en otros subsidios nacionales y la presión adicional que asumen los gobiernos provinciales: “Cortaron los subsidios de transporte… en el interior no subsidian nada, para que funcione el boleto educativo tenemos que estar subsidiando nosotros”.

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El gobernador critica la condonación de deudas a empresas eléctricas y reclama descuentos para las provincias que pagan en tiempo y forma (Archivo)

Impacto económico y operativo en Córdoba

Llaryora precisó que el recorte pondría en riesgo a “600 mil hogares”, lo que representa “casi 2 millones de habitantes” en Córdoba. “Estamos hablando de 600 mil hogares que están en zona fría, claramente”, detalló, y subrayó que “tiene toda la provincia o el 98% de la provincia gasificada”, resultado de una “inversión histórica en gasoductos”.

Según sus cálculos, la medida implicaría “casi 12 mil millones de pesos de transferencia directa de las familias de clase media, de los hogares de trabajadores”. El gobernador sostuvo: “Si te dicen los que no estén empadronados, te van a sacar todas. Si hay buena voluntad y si tenés todos los datos, los maneja la Nación, tené sentido común”.

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El mandatario cuestionó que la reforma obliga a miles de familias a reempadronarse para conservar el beneficio: “¿Vamos a tumbar todo para que se reempadronen o sacamos los ricos del padrón? No haría caer todo para que se reempadronen, sabiendo que hay un montón de familias humildes, de trabajadores, de clase media, que no van a saber, que van a estar un montón de tiempo con un aumento injusto”.

La reforma oficialista limitaría los beneficios según criterios socioeconómicos y obligaría a un costoso reempadronamiento familiar (Tomas Cuesta/AFP)

La polémica por la condonación de deudas y el mensaje al Congreso

El gobernador también objetó la condonación de deudas prevista para empresas eléctricas en el proyecto: “Cammesa va a condonar las deudas de las empresas que no pagaron y las que pagamos… De eso no habla nadie, se hacen todos los distraídos. Nosotros queremos que haya un descuento, una bonificación para quienes cumplimos, como se hace en cualquier lugar cuando se actúa de buena fe”.

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Llaryora remarcó que Córdoba y otras provincias “pagan su boleta de luz en tiempo y forma, que son miles y miles de millones de pesos”. Exigió que la ley contemple un beneficio para los cumplidores: “Si en la ley está clarita, tiene que estar clarita para todos. Los que hemos cumplido tenemos que tener un beneficio de la misma manera que tienen los que no han pagado en todo este tiempo. Si no, terminamos los que cumplimos subsidiando a los que no cumplen”.

En un mensaje a los legisladores, pidió: “Si tenés la intención real de hacer justicia y querés cobrarle a los de alto ingreso, no bajés a toda la gente de una zona y después le digas que tienen que ir a empadronarse con una computadora. Sabés que los hogares de menos recursos es muy difícil el empadronamiento. Sabés que la clase media ya casi no llega a fin de mes”.

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El mandatario cordobés sostiene que la reforma no debe castigar a trabajadores y clase media, y exige sentido común para mantener los subsidios (Gobierno de Córdoba)

Consultado sobre la posibilidad de que el gobierno provincial brinde asistencia a quienes queden fuera del subsidio, Llaryora fue tajante: “No hay posibilidades. Ya lo hacemos con el transporte y lo hacemos con un montón de cosas que la Nación está cortando. Ahora, no tenemos la economía con posibilidades de subsidiar a todo el mundo”.

Sobre el trasfondo político del proyecto, el gobernador advirtió: “Esto no es un tema partidario, no es un tema de diferencia partidaria. Esto es un tema de sacarle un beneficio a la misma calidad de gente en la misma Argentina. Si el objetivo es sacarle a los de altos recursos, yo estoy totalmente de acuerdo. Sacalos de altos recursos, no tumbes las zonas frías”.

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En el cierre, Llaryora se refirió al contexto económico nacional y su preocupación por el rumbo del Ejecutivo: “Un plan económico tiene que cerrar la macroeconomía, tiene que bajar la inflación, pero claramente tiene que tener una idea de desarrollo, de producción, de generación de empleo y de trabajo. Si el plan económico no termina generando trabajo, al tiempo ese mismo plan empieza a tener vulnerabilidades”.

El gobernador concluyó: “Mis propuestas son de colaboración. Ahora, es totalmente injusto y un mal ejemplo que a los que no pagaron les borren la deuda y a los que pagamos nos digan que somos los más estúpidos del curso. Tiene que ser un tema de sentido común y de defender a los vecinos y vecinas de cada una de nuestras provincias”.

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