El detalle del look de Gustavo Garzón en los Premios Martín Fierro 2026 que las redes sociales no dejaron pasar

Gustavo Garzón sorprendió en los Premios Martín Fierro 2026 con un look descontracturado y un descuido en la alfombra roja

La 54° edición de los Premios Martín Fierro dejó, además de estatuillas y ovaciones, un momento que las redes sociales convirtieron en tendencia en cuestión de minutos. El actor Gustavo Garzón, de 70 años, llegó a la alfombra roja con un look descontracturado: campera larga color camel, sweater de cuello alto negro y jeans oscuros, y posó ante las cámaras sin advertir que la bragueta de su pantalón estaba abierta. La imagen se replicó de inmediato en X y las bromas no tardaron en llegar.

La escena se produjo durante el paso de Garzón por la alfombra roja, el tramo previo al ingreso al salón principal donde los artistas se detienen a dialogar con la prensa y exhibir sus looks. Nadie de su entorno pareció alertarlo sobre el percance, y el actor continuó la noche con el cierre bajo, posiblemente sin enterarse hasta que fue al baño.

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Las redes sociales viralizaron el momento en que Gustavo Garzón posó con la bragueta abierta durante la gala más importante de la televisión argentina (Créditos: Prensa Telefe)

Las fotos que circularon en redes mostraron al actor de frente, con las manos en los bolsillos, sonriente y distendido, completamente ajeno a lo que la cámara había registrado. Fue el público que seguía la ceremonia por Telefe el que encendió la conversación en X, donde el nombre de Garzón se instaló entre los más mencionados de la noche.

Los comentarios oscilaron entre la empatía y el humor. “Ay nooo pobre, porque nadie le avisó!!!”, escribió una usuaria. “No lo podés aniquilar así”, sumó otro con emojis de carcajada. Un tercer internauta fue más escueto: “Alguien con buena onda que edite la foto”. El tono general fue de humor sin malicia, más cerca de la solidaridad que del escarnio. Por otro lado, hubo quienes no aprobaron la viralización de la imagen, mientras otros comentaron que el actor probablemente se ría al enterarse del momento viral.

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El público tuvo una reacción empática y humorística en X ante el percance de Gustavo Garzón en la alfombra roja

La situación tuvo un condimento adicional: Garzón asistió a la gala en carácter de nominado. Competía en la terna de Mejor Actor por su trabajo en La Voz Ausente (eltrece), junto a Benjamín Vicuña, también por la misma ficción. La estatuilla, finalmente, se la llevó Luciano Cáceres por su papel en Tafí Viejo, Verdor Sin Tiempo (elnueve), lo que dejó a Gustavo sin premio en la noche.

Recientemente, el actor fue noticia al cuestionar las políticas del gobierno de Javier Milei y exponer la realidad que afrontan los profesionales y trabajadores que asisten a sus mellizos Juan y Mariano, que tienen síndrome de Down. En charla con Sebastián Wainraich y el equipo de Vuelta y Media (Urbana Play), Garzón reflejó la crisis que atraviesa el sistema de atención a la discapacidad en Argentina. Su testimonio expuso con claridad el impacto que tiene el congelamiento de salarios y la falta de recursos en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y sus familias.

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Gustavo Garzón visibilizó en medios la crisis del sistema de atención a la discapacidad bajo el gobierno de Javier Milei

Según relató Garzón, los recortes afectan a todos los profesionales que acompañan a los mellizos de 37 años, fruto de su relación con la recordada Alicia Zanca: “Han congelado los sueldos de toda la gente que trabaja con nuestros hijos, que para nosotros es esencial”. El actor puntualizó que esta situación no solo afecta a los médicos, sino también a otros profesionales y trabajadores cuya labor resulta fundamental. “Mis hijos van a un centro de día, que ahora ya achicaron el horario de clase porque no pueden pagarle a los docentes. Tienen un transportista que no puede ni pagarse la nafta. La psicóloga, la fonoaudióloga, todos tienen todo congelado y siguen en la actividad por amor, por vocación o porque no les queda remedio, porque no hay trabajo en el país, porque nadie puede hacer otra cosa que lo que hace, porque si no se mueren de hambre también”.