Hay hastío de la Argentina. Para muchos grandes fondos la tenencia de títulos representa medio punto de su cartera y no están dispuestos a invertir más tiempo en viajes y negociaciones. Intentaran salir de la Argentina tomando la menor pérdida posible, pero no quieren saber nada de nuevos bonos con sensibles menores rendimientos que reemplacen a los antiguos. Sus estatutos no se los permiten. No pueden ampliar cartera argentina con nuevos bonos.