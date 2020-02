El martes, el Gobierno de Argentina dijo que no haría un pago de bonos locales a tiempo, declarando que no será “rehén” de inversores extranjeros que exigieron condiciones específicas para participar en un canje de bonos. La semana pasada, el ministro de Economía, Martín Guzmán, advirtió que la nación no puede realizar pagos de intereses a acreedores por mucho más tiempo.