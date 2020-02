3. No pedir los USD 13.000 millones disponibles. La Argentina utilizó USD 44.000 millones del total de USD 57.000 que integraron el acuerdo sellado por el gobierno de Cambiemos en 2018 con el FMI. En los últimos días de noviembre, en una de las escasas medidas económicas que anticipó antes de asumir el cargo, Alberto Fernández avisó que no utilizaría los USD 13.000 millones restantes que se encontraban disponibles. Si bien es claro el beneficio político que le representaba no seguir incrementando la deuda con el Fondo, para el organismo significó no incrementar la peligrosa cuantía del “caso argentino”. El acuerdo sellado por el macrismo bajo la emergencia de 2018 es el más grande en la historia del Fondo y, en su momento, su staff no ocultó sus objeciones sobre la sostenibilidad del mismo.