No se descarta que quede espacio para alguna sorpresa. Particularmente volvió a circular la versión en los últimos días de un regreso del impuesto a la herencia , gravándose tanto los bienes que se heredan en caso de fallecimiento pero también las donaciones en vida. Esto ya está vigente hoy en la provincia de Buenos Aires, pero no a nivel nacional Pero para avanzar sí sería necesaria la aprobación por ley. Tributaristas consideran que no sería razonable aplicar este tipo de impuestos, si al mismo tiempo existe una tasa de alícuota de Bienes Personales tan alta.