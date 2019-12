- El drama económico de la Argentina es que creemos que tenemos un país más rico de lo que realmente es, aun cuando el potencial es enorme. Años de crisis sistemáticas internas, siempre atribuidas a fuerzas externas, como el FMI, y los países avanzados, han colocado al país muy por detrás de sus pares, moderadamente próspero, pero no más de eso, además perdiendo terreno. Aunque todo está coloreado por la política, no ahorramos ni invertimos lo suficiente para despegar como los argentinos podríamos, pero no nos ponemos de acuerdo en hacerlo .