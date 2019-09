De acuerdo con lo acordado en un encuentro que el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, mantuvo ayer con los miembos de la CGT y las entidades empresarias, todas las empresas deberán pagarle en octubre un bono de $ 5.000 a sus trabajadores, que será no remunerativo, podrá ser compensado con eventuales gratificaciones otorgadas por los sectores luego del 12 de agosto (producto de la devaluación) y con futuras negociaciones paritarias . Resta definir qué tratamiento especial se les permitirá a las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales no están en condiciones de afrontar este pago. De hecho, desde la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) reclamaron que se pueda pagar en cinco cuotas.