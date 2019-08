El candidato del Frente de Todos ya lo dijo con todas las letras, y aunque Mauricio Macri no hable de otra cosa que rogar por el voto para no volver al pasado, e insistir en que pretende hacer lo mismo pero más rápido, cualquiera que gane la elección va a encarar de inmediato una renegociación con el FMI. El motivo es que sin sacar los pies del plato (algo que ninguno de los dos tiene en mente), no hay posibilidad alguna de devolver la montaña de dinero que prestó el FMI en los tiempos acordados.