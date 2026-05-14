Costa Rica

Economía de Costa Rica creció 4.6 % en marzo impulsada por construcción, turismo y servicios

El Banco Central reportó una aceleración de la actividad económica durante el primer trimestre del 2026. La construcción privada y pública, el turismo y los servicios profesionales lideraron el crecimiento nacional

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Infografía que ilustra el crecimiento económico de Costa Rica con un 4.6%, mostrando iconos de construcción, turismo con playa y servicios con laptops y un perezoso.
La economía de Costa Rica experimentó un crecimiento del 4.6% en marzo, impulsada significativamente por los sectores de construcción, turismo y servicios, como muestra la infografía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La economía de Costa Rica mantuvo un ritmo de crecimiento sólido durante marzo del 2026 y alcanzó una expansión interanual de 4.6 %, según reveló el más reciente informe del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) divulgado por el Banco Central de Costa Rica.

El dato representa una aceleración de 0.2 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior y consolida un crecimiento promedio de 4.7 % durante el primer trimestre del año, en comparación con el mismo periodo del 2025.

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De acuerdo con el informe, el impulso de la producción nacional estuvo marcado principalmente por el dinamismo de la construcción, los servicios profesionales y administrativos, así como por el comportamiento positivo del turismo y algunas ramas manufactureras.

El Banco Central detalló que las empresas ubicadas en régimen definitivo crecieron 3.8 %, mientras que las compañías bajo regímenes especiales, como zonas francas, registraron una expansión de 5.3 %.

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Sin embargo, aunque el crecimiento de los regímenes especiales continúa siendo positivo, la autoridad monetaria señaló que hubo una desaceleración importante respecto al 2025, debido a un efecto base derivado del crecimiento excepcional experimentado el año anterior.

Uno de los sectores que más destacó durante marzo fue la construcción, cuya producción aumentó 11.4 % interanual. El crecimiento estuvo impulsado tanto por proyectos privados como por obras públicas de infraestructura.

La construcción pública y privada fue uno de los principales motores del crecimiento económico de Costa Rica durante marzo del 2026. Cortesía: Construex Costa Rica
La construcción pública y privada fue uno de los principales motores del crecimiento económico de Costa Rica durante marzo del 2026. Cortesía: Construex Costa Rica

En el segmento privado sobresalieron los desarrollos residenciales, especialmente edificios de apartamentos y viviendas dirigidas a sectores de ingresos medios y altos. También influyeron construcciones complementarias como tapias y piscinas.

Por otro lado, la obra pública mostró un importante dinamismo gracias a proyectos del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), además de inversiones en carreteras, puentes, caminos y proyectos eléctricos.

El Consejo Nacional de Vialidad también tuvo participación relevante en el crecimiento del sector, junto con proyectos de acueductos y alcantarillados.

La manufactura, aunque continuó creciendo, mostró señales de moderación. El sector registró un incremento de 3.6 %, cifra menor a la observada en marzo del año anterior.

La desaceleración estuvo relacionada principalmente con una menor expansión en la fabricación de implementos médicos, uno de los motores exportadores de Costa Rica durante los últimos años.

Los hoteles y restaurantes registraron una fuerte recuperación impulsada por el aumento en la llegada de turistas internacionales. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA MARRIOTT
Los hoteles y restaurantes registraron una fuerte recuperación impulsada por el aumento en la llegada de turistas internacionales. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA MARRIOTT

El informe del Banco Central indicó que este segmento pasó de crecer 32.1 % en marzo del 2025 a 7.8 % durante el mismo mes del 2026.

Además, el país también enfrentó el impacto de la salida de empresas vinculadas a la fabricación de componentes y tableros electrónicos, fenómeno que comenzó a materializarse desde el año pasado.

A pesar de ello, algunas ramas industriales mantuvieron un desempeño positivo, entre ellas la fabricación de papel, alimentos, pinturas, agroquímicos y láminas de aluminio.

En el sector agropecuario, el crecimiento fue más moderado. La actividad aumentó 0,6 % interanual, aunque representó una recuperación importante frente a la contracción observada en marzo del 2025.

El Banco Central explicó que el repunte estuvo asociado a una mejora en los cultivos de ciclo corto como raíces, tubérculos, hortalizas y papa, gracias a mayores niveles de productividad.

No obstante, productos clave para las exportaciones costarricenses como el café y el banano sufrieron afectaciones derivadas de condiciones climáticas adversas.

En el caso del banano, el informe menciona problemas fitosanitarios como la enfermedad de la Sigatoka Negra y episodios de estrés térmico que impactaron el rendimiento por hectárea.

La fabricación de implementos médicos continuó creciendo, aunque a un ritmo menor respecto al 2025. Fuente: Phillips
La fabricación de implementos médicos continuó creciendo, aunque a un ritmo menor respecto al 2025. Fuente: Phillips

El sector servicios volvió a consolidarse como uno de los principales motores económicos del país y registró un crecimiento de 4 %.

Dentro de esta industria destacó especialmente el comportamiento de hoteles y restaurantes, cuya actividad aumentó 5 %, impulsada por una mayor llegada de turistas internacionales y una recuperación en la demanda de servicios de alojamiento, particularmente en hoteles de playa.

Según datos citados por el Banco Central, las llegadas internacionales de turistas crecieron 12.9 % respecto a marzo del 2025.

Los servicios financieros y de seguros también mostraron un fuerte dinamismo, con una expansión de 6 %, apoyada en el crecimiento de tarjetas de crédito, transferencias, depósitos y colocación de créditos a hogares y empresas.

Mientras tanto, los servicios profesionales y administrativos mantuvieron un crecimiento de 4,7 %, impulsados por actividades como publicidad, arquitectura, consultoría, servicios contables y apoyo empresarial.

El comercio también registró números positivos y creció 3 %. Los productos alimenticios, artículos eléctricos, materiales de construcción y productos farmacéuticos fueron las categorías con mayor aporte.

Además, el informe destaca el avance de los servicios digitales y tecnológicos dentro del sector de información y comunicación, impulsados por actividades relacionadas con ciberseguridad, desarrollo de software, mantenimiento de redes y consultoría informática.

Con estos resultados, la economía costarricense mantiene señales de crecimiento sostenido durante el inicio del 2026, aunque algunos sectores comienzan a mostrar una desaceleración vinculada al contexto internacional y a ajustes en industrias exportadoras clave.

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