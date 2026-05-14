Colombia

Hinchas invadieron la cancha y agredieron a jugadores de Tolima tras partido contra Pasto en la Liga BetPlay 2026

Durante la retirada al camerino, el plantel visitante denunció haber recibido escupitajos y patadas de algunos aficionados que ingresaron al campo, mientras la Policía intervenía para restablecer el orden y evitar que la situación pasara a mayores

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Momentos de pánico y desorden se apoderan del estadio. La seguridad intenta controlar la situación mientras los aficionados generan un caos generalizado. - crédito @camiloapinto

El partido entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I, terminó con incidentes en el estadio Departamental Libertad luego de que varios hinchas ingresaran al terreno de juego e intentaran agredir a jugadores del equipo visitante.

Los hechos ocurrieron inmediatamente después del pitazo final del compromiso, que terminó con victoria 2-0 para el conjunto tolimense y con la clasificación del equipo dirigido por Lucas González a las semifinales del campeonato colombiano.

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Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en el que varios aficionados del Deportivo Pasto superaron los controles de seguridad y las vallas publicitarias para ingresar al campo. En las imágenes se observa a futbolistas del Deportes Tolima corriendo hacia los camerinos mientras eran perseguidos por algunas personas que invadieron la cancha.

Jugadores del Tolima denunciaron agresiones

De acuerdo con testimonios conocidos por medios como Gol Caracol, algunos integrantes del Deportes Tolima aseguraron haber sido víctimas de agresiones físicas y verbales durante los incidentes.

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“Se metió un poco de gente, estaban como locos y a algunos hasta nos escupieron”, manifestó uno de los futbolistas del club de Ibagué al medio.

Otro jugador señaló que “a mí y otros compañeros nos tiraron patadas, aunque logramos llegar al camerino y estamos todos bien”.

Según reportes entregados desde Pasto, la Policía Nacional intervino para controlar la situación y despejar el terreno de juego. Algunos aficionados y recogepelotas fueron retenidos mientras se restablecía el orden dentro del escenario deportivo.

Además, periodistas presentes en el estadio indicaron que también se presentaron enfrentamientos y discusiones entre integrantes de ambos equipos una vez terminó el compromiso.

El plantel visitante tuvo que correr hacia el camerino para evitar agresiones. - crédito captura de video
El plantel visitante tuvo que correr hacia el camerino para evitar agresiones. - crédito captura de video

La terna arbitral también salió rápidamente del campo

En medio de la confusión generada tras el final del encuentro, la terna arbitral abandonó el terreno de juego rápidamente mientras miembros de logística y autoridades intentaban contener a los aficionados que ingresaron a la cancha.

De acuerdo con versiones conocidas igualmente por Gol Caracol tras el partido, uno de los momentos de mayor tensión se produjo luego de un cruce entre Diego Chávez y Cristian “Mariachi” Guzmán, situación que elevó el ambiente en el estadio antes de la invasión de hinchas.

También se reportó el lanzamiento de objetos hacia el terreno de juego mientras los jugadores del Deportes Tolima intentaban resguardarse en los camerinos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas capturadas o lesionadas por estos hechos. Se espera que el informe arbitral y los reportes de seguridad sean evaluados por la Dimayor para determinar posibles sanciones.

Lucas González
Lucas González cuestionó los hechos ocurridos tras el partido en Pasto. - crédito Deportes Tolima

Lucas González se refirió a los hechos ocurridos en Pasto

En rueda de prensa, el técnico del Deportes Tolima, Lucas González, habló sobre lo sucedido al finalizar el compromiso y cuestionó las situaciones registradas dentro del estadio mientras hizo referencia a la responsabilidad de las autoridades frente a este tipo de hechos.

Somos responsables en el fútbol colombiano, principalmente las autoridades, porque han permitido que esto se repita partido tras partido y esto no debería pasar”, afirmó.

Además, González señaló que el protagonismo debe estar centrado en los futbolistas y en el desarrollo deportivo de los encuentros.

“Los entrenadores no deberíamos ser los protagonistas. Los protagonistas son los futbolistas y los entrenadores deberíamos centrarnos en intentar ayudar a nuestros equipos sin meternos con nuestros oponentes”, agregó.

Acolfutpro rechazó la invasión y pidió garantías de seguridad

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales se pronunció sobre los hechos ocurridos en el estadio Departamental Libertad y rechazó la invasión al campo y las agresiones contra los jugadores del Deportes Tolima.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el gremio expresó: “Acolfutpro expresa su enérgico rechazo frente a los hechos de violencia ocurridos en el estadio de la ciudad de Pasto, a cargo de un grupo de aficionados que invadió el campo e intentó agredir a los futbolistas del Tolima al final del partido contra Pasto”.

La organización también solicitó garantías para futbolistas, trabajadores del fútbol y aficionados.

“Exigimos garantías plenas de seguridad para los futbolistas y para todos los trabajadores del fútbol, así como para los aficionados que viven el fútbol en paz. El fútbol debe ser un espacio de convivencia y respeto”, indicó el comunicado.

Acolfutpro rechazó las agresiones y pidió garantías de seguridad en los estadios. - crédito @acolfutpro/X
Acolfutpro rechazó las agresiones y pidió garantías de seguridad en los estadios. - crédito @acolfutpro/X

Dimayor evaluaría posibles sanciones

Tras los incidentes registrados en el estadio Libertad, el Comité Disciplinario de la Dimayor podría analizar posibles sanciones contra la plaza del Deportivo Pasto.

Entre las medidas que podrían evaluarse se encuentran multas económicas y sanciones relacionadas con el ingreso de aficionados al terreno de juego y las agresiones registradas tras el compromiso.

De acuerdo con información de Semana, para el partido se dispuso un operativo de seguridad conformado por más de 400 uniformados. Sin embargo, esto no evitó que varios aficionados ingresaran al campo una vez finalizó el encuentro.

Deportes Tolima clasificó a semifinales

En lo deportivo, Deportes Tolima consiguió la clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I tras imponerse 2-0 sobre Deportivo Pasto en condición de visitante.

El primer gol del compromiso llegó al minuto 30 por intermedio de Jersson González, quien abrió el marcador para el equipo pijao. Posteriormente, en el tiempo de adición, Juan Pablo “Tatay” Torres anotó el segundo tanto y aseguró el triunfo visitante.

Con este resultado, el conjunto de Ibagué avanzó con un marcador global de 3-0, luego de haber ganado también el partido de ida por 1-0.

El Deportivo Pasto, por su parte, sufrió la expulsión de Andrey Estupiñán al minuto 57, luego de una infracción sobre Edward López. La salida del delantero condicionó el desarrollo del compromiso para el equipo local.

Tras avanzar de ronda, Deportes Tolima enfrentará en semifinales a Atlético Nacional.

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