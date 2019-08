Aunque con los empresarios Wilbur se refirió a las intenciones de avanzar a futuro en un eventual acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y los Estados Unidos, no fue tema de conversación en el encuentro con Sica, dijo una fuente del ministerio. Y agregó: "Así como Brasil tiene su agenda con ese país, nosotros también tenemos cuestiones bilaterales para discutir con EEUU, lo que no quita que en lo que se refiere a cuestiones tarifarias negociaremos como Mercosur. Pero todavía no hemos decidido como bloque con qué acuerdos avanzar, más allá del EFTA, Canadá, Corea del Sur y Singapur".