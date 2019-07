Las autoridades del Banco Central no quieren dejar que la dinámica del precio del dólar quede librada al arbitrio del mercado financiero. Por ello no se hicieron eco de las declaraciones del principal candidato presidencial de la oposición, Alberto Fernández, que se mostró proclive a aplicar un recorte de las tasas de política monetaria en caso de ganar las elecciones la fórmula que encabeza con la ex presidente Cristina Kirchner como candidata a vice.