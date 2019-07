Fausto Spotorno, economista jefe de Orlando Ferreres & Asociados, advirtió que "es bastante confuso y no se entiende cómo puede llevarse a la práctica. Eliminar las LELIQ es pagarlas o 'defaultear'. Entiendo que Fernández se refiere a bajar las tasas y pagar una parte de esas Letras, porque el mercado no te va a renovar todos los vencimientos. Al no renovarlas, el BCRA tiene que emitir dinero. El monto de los plazos fijos va a bajar y en estas condiciones es muy probable que esa plata de plazo fijo se vaya a comprar dólares. Además se le quita plata a la inversión también con salida de los depósitos. Y en ese caso, rezá que la demanda de dinero se recomponga".