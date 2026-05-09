La entrevista en la que Germán Vargas Lleras habló sobre la influencia de su abuelo en su carrera política: el expresidente Carlos Lleras Restrepo

Un joven Germán Vargas Lleras junto a su abuelo: Carlos Lleras Restrepo - créditos Lina Gasca/Colprensa | archivo Colprensa

Siguen conociéndose nuevos videos y reacciones de dirigentes por cuenta del fallecimiento del exvicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras (64 años) la noche del viernes 8 de mayo de 2026 en Bogotá.

Dentro de los mensajes de condolencias y grabaciones de entrevistas que brindó a lo largo de su carrera política, una llamó la atención debido a que Señal Memoria compartió un fragmento de una charla que ofreció varios años atrás, y en la que explicó el papel fundamental que tuvo su abuelo y expresidente del país, Carlos Lleras Restrepo.

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“Tuve la oportunidad de trabajar con él durante los últimos años de su vida. Retirado de la política activa, de la política electoral. Consagrado a la revista Nueva Frontera”, explica el dirigente político bogotano lo que fue trabajar junto a su abuelo, y que es recordado junto a él por una icónica fotografía en la que aparecen ambos; cuando Vargas Lleras un infante que apenas comenzaba a vivir y Lleras Restrepo gobernaba Colombia.

La mañana del sábado 9 de mayo se conoció la grabación, y en medio del desarrollo de las honras fúnebres del exvicepresidente de Colombia - crédito @senalmemoria/IG

El exministro de Interior y Justicia en la administración de Juan Manuel Santos dijo que “a lo largo de toda mi carrera lo asistía, primero en la preparación del material con el cual se escribía la crónica de su propia vida y posteriormente como editor de la revista”, como parte de las tareas que le encomendaba su mentor.

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“Me tocó entonces ya su etapa periodística, pero claro, toda enfocada a los problemas públicos del país”, y al final Vargas Lleras mencionó que él “era muy joven cuando adelantaba sus actividades periodísticas”, y que sin saberlo, fueron los primeros pilares que lo impulsarían a llegar al Concejo de Bogotá, el Congreso de la República y la vicepresidencia de Colombia, siendo reconocido como el líder natural del partido Cambio Radical.

Germán Vargas Lleras contó que gracias al periodismo inició su acercamiento a la política, de la mano de su abuelo y expresidente de Colombia, Carlos Lleras Restrepo - crédito @senalmemoria/IG

La famosa fotografía de Germán Vargas Lleras junto a su abuelo

La notoriedad de Vargas Lleras se remonta a 1968, cuando una imagen suya, captada en diciembre en la Casa de Nariño, lo muestra, siendo solo un niño, subido a una mesa junto a su abuelo, el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo.

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Esta fotografía rescatada es ahora símbolo de su primera exposición al poder, e ilustra los orígenes de un dirigente cuya vida estuvo influida desde la infancia por la política nacional.

Nacido en el seno de la familia Lleras, nieto de Carlos Lleras Restrepo y de Clemencia Lleras de la Fuente, Vargas Lleras creció rodeado del lenguaje de gobierno y de una visión del Estado definida por el liberalismo y el servicio público.

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Entre sus referentes políticos se cuentan figuras destacadas como su abuelo y su tío Carlos Lleras de la Fuente, senador, diplomático y candidato presidencial, así como Alberto Lleras Camargo, primo de Carlos Lleras Restrepo y uno de los artífices del Frente Nacional, el pacto fundacional destinado a terminar con la violencia bipartidista de mediados del siglo XX.

Germán Vargas Lleras aparece de pie sobre una mesa junto a su abuelo, el expresidente Carlos Lleras Restrepo, en una imagen tomada en la Casa de Nariño en 1968 - crédito @HistoriaFotBog/X

El modelo político de Vargas Lleras: gestión, resultados y presencia regional

A diferencia de otros líderes enfocados en el discurso ideológico, Vargas Lleras entendía la política como una disciplina de gestión y control.

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Desde sus primeros pasos, a los 19 años como concejal de Bojacá, y luego durante sus cuatro periodos consecutivos en el Senado, consolidó un perfil ejecutivo, orientado a la materialización de proyectos y la exigencia constante tanto a funcionarios como a contratistas.

Su máximo alcance nacional lo logró durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Tras ocupar el Ministerio de Vivienda, asumió la Vicepresidencia de la República en el segundo mandato presidencial (2014-2018), donde dirigió políticas clave de infraestructura, vivienda y desarrollo regional.

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Santos le confió la coordinación de varios megaproyectos, volviendo esta gestión una de las banderas más visibles de su legado.

Vargas Lleras fue designado jefe de la cartera del Interior y de Justicia en el gobierno de Juan Manuel Santos en 2010 - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Fue en este periodo cuando el programa Mi Casa Ya alcanzó su mayor impacto: la iniciativa impulsó cerca de 1,5 millones de soluciones habitacionales, consolidándose como uno de los proyectos de vivienda social más ambiciosos de las últimas décadas en Colombia.

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Gran parte de su labor se enfocó en llevar inversiones a regiones históricamente marginadas, con proyectos de acueductos y saneamiento básico en Chocó, La Guajira y Putumayo, así como grandes obras de infraestructura vial en departamentos como Antioquia, donde promovió las Autopistas de la Prosperidad.