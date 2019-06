Espaldas no parecen faltarle: el mayor los unicornios de internet de origen argentino tiene un valor de mercado de USD 28.700 millones. Si se concreta, este sería otro de los capítulos de la "guerra" de Marcos Galperin, presidente y cofundador de la compañía, contra el sistema financiero tradicional. "Es ridículo, no tiene ningún sentido que los bancos te cobren lo que te cobran. No hay un Amazon, un Google o un Facebook en el mundo financiero", dijo Galperin alguna vez.