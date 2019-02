1. Es que el Gobierno, a mi juicio, subestimó los efectos de la recesión sobre la recaudación; ya en el último trimestre del año pasado vino abajo de lo que preveía. Y creo que eso va a seguir por algunos meses.

2. También del lado de los ingresos que es ya no va a tener las rentas de inversión que tuvo, que fueron básicamente las altas tasas de interés sobre las colocaciones a plazo fijo muy grandes del Tesoro en el Banco Nación. De ahí que el conjunto de los ingresos va a ser menor al que pronosticó el Gobierno. Y ya tiene un presupuesto menor al que esperaba hace 3 o 4 meses atrás.

3. Por otro lado, el "ayudín" que tuvo en 2018, con el gasto en jubilaciones y el gasto social, cayendo en términos reales, producto de la fórmula de indexación con un rezago de 6 meses, se dará vuelta este año. Y es probable que el gasto inflexible suba levemente, pero suba este año;

4. Con relación a lo que me hubiera gustado, es que hubiera quedado un poco más de agua en el año pasado para hacer un gran pago, por ejemplo, a Cammesa (Compañía de Administración del Mercado Mayorista Eléctrico SA) de gastos que se van a dar este año. En diciembre de 2017 le giró entre 30 a 35 mil millones de pesos. Por el contrario se usó para pagar más gastos de capital, se dieron los bonos y los subsidios sociales; y también aumentó el subsidio eléctrico. Así que veo una Argentina que requiere una agresividad fiscal, o sea no bajar la guardia, porque el logro, no cero pero 1% de déficit primario no va a ser fácil. Y vamos, probablemente a necesitar los ajustadores previstos en el acuerdo con el FMI, me parece la necesidad renegociar antes de pedir un waiver por el incumplimiento de la meta en el segundo trimestre.