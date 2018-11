El economista cree que sobra tasa desde el lado del programa monetario, pero no desde el lado de la estabilidad de los depósitos a plazo fijo. "Si la baja de tasa queda en off side, se corre el riesgo de romper el equilibrio dólar/tasa de interés y la estabilidad de los depósitos a plazo que financian las Leliqs. Por eso, está muy bien que el BCRA vaya 'pasito a pasito' con la baja de tasas", aseguró Furiese y agregó que el desacople entre la suba del riesgo país y la estabilidad cambiaria no es sostenible en el tiempo. "El riesgo país y las expectativas de devaluación le ponen piso a la tasa Badlar requerida para que los grandes jugadores hagan plazo fijo en vez de dolarizar", afirmó.