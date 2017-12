Uno de los que salió con más dureza a atacar la política monetaria "inconsistente" con el gradualismo fiscal fue en estos últimos 60 días el ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay: "El Gobierno cambió su meta de déficit respecto a la que originalmente se había definido. El único que no modificó nada fue el Central, no tiene sentido mantener tasas tan altas", señaló en una conferencia en noviembre, ante más de 300 inversores.