Horacio Marín, presidente de YPF: “Vamos a exportar USD 10.000 millones por año a partir de 2031 sólo de GNL”

El presidente de YPF, Horacio Marín. REUTERS/Kaylee Greenlee

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Tras presentar este jueves en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) el proyecto Argentina LNG, que demandará un desembolso estimado de USD 51.000 millones, el presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que, con este proyecto, Argentina va a exportar a partir de 2031 “alrededor de USD 10.000 millones anuales durante 20 años”, es decir, un tercio de los USD 30.000 millones que se estiman para todas las exportaciones de la empresa en ese mismo plazo.

Marín relató: “Desde que llegamos a YPF y fuimos armando un proyecto todo técnico, estamos haciendo el financiamiento previo y esperamos firmar el compromiso final de inversión para fin de este año. A partir de 2027, empezaremos a avanzar con las obras”.

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Detalló, en diálogo con Radio Mitre, que las obras incluyen una planta y pozos: “Hay que hacer más de 150 pozos para llegar al pico de producción y luego hay que continuar perforando hasta el 2050. Después hay que hacer una planta que es cuatro veces más grande que la planta más grande que ya hay en la Argentina, en Neuquén”.

Horacio Marín: “Hay que hacer más de 150 pozos para llegar al pico de producción y luego hay que continuar perforando hasta el 2050". REUTERS/Agustín Marcarian

“Luego hay que hacer el gasoducto más grande de Argentina, de 48 pulgadas, que es un diámetro de un metro veinte. Después tenemos que hacer un oleoducto paralelo al VMOS, una planta gigante de alrededor de 200 hectáreas y el puerto. Las plantas flotantes vienen del exterior”, explicó Marín.

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“Río Negro va a cambiar de una manera exponencial. Este proyecto va a generar 20.000 puestos de trabajo”, agregó.

Se añade una contratación estimada de USD 15.000 millones en bienes y servicios a proveedores nacionales, lo que impulsaría el desarrollo de la industria local y el resto de la cadena de valor energética del país.

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“Este es un proyecto que, como es el financiamiento más grande que va a existir en Latinoamérica, es una combinación de ECAs, que son agencias de crédito a la exportación y dan una garantía. Estamos trabajando con SACE, de Italia, y Euler Hermes, de Alemania, porque vamos a venderle a Europa y posiblemente también a Asia”, precisó Marín.

“Hay mucho apetito por el proyecto. El proyecto es muy robusto y el RIGI lo hace extraordinario”, resaltó y remarcó que “esto es pura inversión extranjera”.

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“El dinero para poder invertir en este proyecto, que en los primeros cuatro años es del orden de los USD 29.000 millones, es absolutamente inversión extranjera, porque a nosotros también nos prestan la plata bancos extranjeros. Nos prestan por la transformación de YPF, porque este proyecto está insertado en un cambio macroeconómico del gobierno extraordinario, porque hay un RIGI que da seguridad jurídica, seguridad cambiaria, seguridad contractual”, afirmó Marín.

Marín: "El proyecto es muy robusto y el RIGI lo hace extraordinario”

El financiamiento del proyecto se estructura como el mayor esquema de project finance de América Latina. El desarrollo total demandará unos USD 51.000 millones, distribuidos entre las etapas de upstream, midstream y downstream. Del total, un 70% será cubierto mediante crédito internacional y el 30% restante, con aportes directos de los socios.

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El foco inmediato está puesto en cerrar el financiamiento de la primera etapa, que requerirá USD 15.500 millones, con JP Morgan a cargo del diseño financiero. Según reveló Marín a Infobae, 47 bancos presentaron sus propuestas y el monto total ofrecido alcanzó 2,4 veces el financiamiento requerido.

Por otro lado, en cuanto al buffer de precios en los combustibles, aplicado a raíz del conflicto en Medio Oriente que llevó el barril de crudo por encima de los USD 100, Marín señaló: “La verdad que yo estoy muy contento porque creo que los privados en Argentina, sin ninguna intervención del estado, logramos pasar una crisis de precios y no generar ruido económico. Ayudamos a la gente a la gente de pie. Y, por el otro lado, no tomamos ninguna decisión que vaya en contra de nuestros accionistas, que son el Estado nacional y toda la gente que compra acciones. Nos falta un tiempo para recuperar la diferencia, por lo que van a seguir los precios estables”.

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