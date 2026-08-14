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“Está haciendo la del almacenero”: el economista más cercano a Milei defendió el programa económico y Caputo lo elogió

Juan Carlos de Pablo respaldó la estrategia oficial de acumular reservas y fortalecer la posición en dólares ante la incertidumbre internacional y de cara a las elecciones de 2027

Juan Carlos De Pablo
Juan Carlos de Pablo evaluó de forma positiva el plan del Gobierno para blindarse de cara a 2027.
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El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el análisis realizado por el economista Juan Carlos de Pablo respecto al programa económico que impulsa el Gobierno, así como el plan para asegurarse un flujo de divisas considerable de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

A través de su cuenta oficial de X, Caputo celebró la interpretación del especialista al afirmar: “El Profe entiende todo, siempre”. El reconocimiento llegó en momentos de definiciones clave sobre el manejo de las reservas y la política cambiaria con vistas a los comicios del año que viene.

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De Pablo, uno de los economistas más influyentes del entorno del presidente Javier Milei, expuso que el Ejecutivo busca fortalecer la posición de dólares ante la incertidumbre internacional y las eventuales restricciones del financiamiento externo.

“El Poder Ejecutivo se da cuenta que Trump será amigo de Milei, pero no sabemos bien dónde va a estar en 2026. De Wall Street mejor no depender, particularmente en épocas electorales”, señaló el profesor universitario en diálogo con La Voz En Vivo.

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entrevista Juan Carlos De Pablo portada
Juan Carlos de Pablo destacó que las exportaciones superarían los USD 100.000 en 2027. (Maximiliano Luna)

En sus declaraciones, el analista económico comparó la estrategia oficial con una actitud preventiva frente a riesgos futuros. “¿Qué están haciendo? Lo mismo que hace uno si cree que este fin de semana va a haber una inundación: compra tres litros de agua en vez de un litro de agua. Y es lo que están haciendo”, ejemplificó.

Al mismo tiempo, el economista remarcó que la administración nacional está “comprando dólares, aprovechando la oportunidad”, y subrayó el salto en el superávit comercial: “El año pasado hubo un superávit comercial de 11.000 millones de dólares. Vos le hubieras preguntado a cualquiera cuánto pensaba para este año. Y decían USD 12.000 millones o hasta USD 15.000 millones, puede ser. Pero vamos a 27.000 millones de dólares”.

Bajo su perspectiva, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) “está haciendo la del almacenero” que aprovecha una oportunidad: “Está haciendo todo para el año que viene no necesitar ni a Wall Street ni a Trump. No sabe si lo van a necesitar, pero lo está haciendo por las dudas que no le vengan con cosas raras. Esta es la definición. La definición la tenés que ver no en el plano de las declaraciones, sino en el plano de las decisiones”.

A la vez, estimó que las exportaciones podrían superar los USD 100.000 millones y analizó el impacto de un eventual repunte de la economía: “En caso de que a raíz de la reactivación, haya más importaciones, aún así queda un superávit comercial fenomenal, más algún endeudamiento de empresas privadas para sus propias decisiones. Esto le da una oferta de dólares realmente fenomenal”.

José Luis Daza y Luis Caputo
El viceministro de Economía, José Luis Daza, proyectó que el BCRA compraría USD 10.000 millones extra antes de las elecciones. (X: @LuisCaputoAR)

Cabe destacar que el viceministro de Economía, José Luis Daza, proyectó que el BCRA incorporará USD 10.000 millones adicionales a sus reservas en el período previo a las elecciones presidenciales de 2027. Según su evaluación, el país enfrentará esa etapa con una situación financiera y económica más favorable.

En el marco de Experiencia IDEA Rosario, Daza estimó que el Gobierno llegará a los comicios con mayor nivel de reservas internacionales, menor inflación, superávit fiscal sostenido y una recuperación de la actividad económica.

Para Juan Carlos de Pablo, la clave se encuentra en la dinámica de oferta y demanda, y en la rapidez con que el Gobierno aprovecha el contexto: “Yo entiendo a cualquiera que diga que el dólar debería estar en otro nivel, pero eso es un tema de aritmética. Acá hay un tema de novedad de oferta y de demanda que el Gobierno la está aprovechando”.

Vale recordar que de Pablo mantiene una relación de cercanía con Javier Milei y visitó varias veces al mandatario en la Quinta de Olivos, donde compartieron incluso veladas escuchando ópera.

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