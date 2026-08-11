El dato que pone en jaque al calendario del tenis tras la ola de abandonos en Canadá: las lesiones aumentaron hasta 112% en un año

Jannik Sinner recibe atención médica durante la última edición del Masters 1000 de Shanghai (Crédito: REUTERS/Go Nakamura)

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La ola de bajas en el Masters y WTA 1000 de Canadá volvió a poner en el centro de la escena uno de los debates que desde hace tiempo atraviesa al tenis profesional: la exigencia de un calendario cada vez más extenso y la recuperación de los jugadores.

Esta vez, la Asociación de Jugadores Profesionales (PTPA) le puso números a la discusión. Según el informe difundido este martes, el sindicato que representa a los tenistas analizó datos de lesiones correspondientes a más de 30 mil partidos profesionales en los últimos 8 años, y detectó un fuerte incremento de los problemas físicos en 2026.

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El estudio remarca que las lesiones de la parte superior del cuerpo aumentaron 42% durante el primer trimestre de este año en comparación con el mismo período de 2025. El dato más llamativo aparece en los brazos: el incremento fue del 112% respecto del promedio registrado durante 2025.

La asociación vinculó esta tendencia con la reducción de los períodos disponibles para descansar, entrenarse y trasladarse entre torneos. Su diagnóstico se conoció después de una serie de bajas de alto impacto en Canadá.

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Jannik Sinner (número 1 del mundo), Carlos Alcaraz (2°) y Novak Djokovic (5°) fueron algunas de las grandes figuras que no participaron del Masters 1000 de Montreal. El italiano, además, confirmó posteriormente su deserción del Masters 1000 de Cincinnati, por un problema en la rodilla derecha. Pero las malas noticias aumentaron en el transcurso del certamen: Felix Auger-Aliassime, actual número 4 del ranking ATP y estrella local, también se retiró del torneo por una lesión en la espalda. Y otros dos canadienses, Denis Shapovalov (43°) y Gabriel Diallo (108°), se sumaron a las bajas debido a distintos inconvenientes físicos.

En el cuadro femenino, disputado en Toronto, también hubo ausencias de peso: la checa Karolina Muchova, número 6 del mundo y reciente finalista en Wimbledon; la canadiense y campeona defensora, Victoria Mboko (12°); la italiana Jasmine Paolini (15°); y la británica Emma Raducanu (49°) se quedaron afuera del torneo por diferentes afecciones.

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Victoria Mboko arrastra problemas físicos desde la gira de césped y se retiró del Masters 1000 de Canadá (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

La PTPA cuestiona el nuevo formato de los Masters 1000

El reclamo de la organización de jugadores apunta especialmente a una de las transformaciones impulsadas por la ATP a través de su programa OneVision: la ampliación de siete de los nueve Masters 1000 a torneos de 12 días.

La entidad presidida por Andrea Gaudenzi presentó la modificación como parte de una estrategia destinada a potenciar los principales torneos del circuito y mejorar la experiencia de los espectadores. Sin embargo, desde la PTPA sostienen que la extensión de los grandes torneos genera un efecto contraproducente sobre los tenistas: al ocupar más días del calendario, reduce los espacios disponibles entre una competencia y otra.

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La asociación, fundada por Novak Djokovic en 2020 y de la que el serbio se alejó a principios de este año, considera que esa situación puede contribuir a que los jugadores lleguen a los siguientes torneos sin el tiempo suficiente para recuperar el cuerpo, realizar una preparación adecuada o incluso trasladarse entre ciudades sin acumular más desgaste.

“La evidencia es clara: la temporada es demasiado larga, el tiempo de recuperación se reduce y las lesiones aparecen antes y son más graves”, sostuvo la PTPA en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

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El problema no es nuevo. Los jugadores llevan años expresando su preocupación por la cantidad de semanas de competición, pero el debate adquirió una nueva dimensión a partir de la expansión de los Masters 1000. Actualmente, el calendario de la ATP está compuesto por 59 torneos, además de los cuatro Grand Slam, nueve Masters 1000, 16 ATP 500 y 29 ATP 250.

La discusión no se limita a la cantidad de jugadores que decidieron no participar del torneo canadiense. Para la PTPA, los números muestran una tendencia que debería ser analizada por todo el deporte. El estudio fue iniciado hace tres años por el director médico de la organización, Robby Sikka, y contempla lesiones producidas en distintos niveles del tenis profesional.

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La PTPA difundió el informe a través de sus redes sociales (@ptpaplayers)

La estrategia de la ATP

La ATP señaló previamente que los jugadores tienen la potestad de decidir sobre sus participaciones en los distintos torneos, y que el circuito trabaja para generar incentivos que favorezcan una cantidad adecuada de partidos durante la temporada. “Estamos en conversaciones con los tenistas, que son autónomos, así que al final ellos eligen su propio calendario”, indicó Gaudenzi en octubre del año pasado.

El conflicto, entonces, plantea un clima de tensión entre el crecimiento comercial de los torneos frente a las exigencias físicas de una temporada que ocupa prácticamente todo el año. “Estoy de acuerdo con que las vacaciones son muy cortas, pero no creo que sean cortas solo para los tenistas, que tienen que descansar y entrenar para la siguiente temporada, sino que también son muy cortas para los aficionados, que necesitan un descanso del deporte. Necesitás crear esa demanda para el comienzo de la siguiente temporada en Australia”, fue otra de las declaraciones formuladas hace casi un año por el titular de la ATP.

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La expansión de los Masters 1000 forma parte de una estrategia que también incrementó los ingresos y la compensación económica para los jugadores. Bajo el programa OneVision, el organismo madre del tenis mundial llevó adelante reformas estructurales que elevaron el perfil de los eventos premium y aumentaron la recaudación.

Según el anuncio oficial, los Masters 1000 distribuyeron 18,3 millones de dólares -un incremento del 25%- entre 186 jugadores durante el año pasado. Y esta temporada, el fondo de bonificación asciende a 21,5 millones de dólares. En contrapartida, crece el reclamo por una revisión del calendario que estipule más tiempo para recuperar el cuerpo.

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