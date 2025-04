Montecarlo: Coria, el último campeón no europeo que jugó la final con una distensión abdominal

En Monte-Carlo Guillermo Coria logró uno de los títulos más importantes de toda su carrera profesional

Hace 21 años, un Mago se vistió de Príncipe. Sobre las canchas de polvo de ladrillo del Monte Carlo Country Club, en las orillas del mar Mediterráneo, un joven inquebrantable de 22 años plasmó su nombre en lo más alto de las vitrinas del primer Masters 1000 de la temporada sobre esta superficie. Guillermo Coria logró uno de los mayores hitos de su carrera al consagrarse campeón en Montecarlo.

Una de las ciudades más bellas del mundo, donde el glamour se destaca en su máximo esplendor, recibía la calidez del inicio de la primavera europea, caracterizada por el florecimiento de flores y árboles. En este entorno, un chiquilín se convirtió en gigante entre los grandes.

Coria llegó al torneo del Principado con siete títulos sobre canchas lentas, confiado tras haber sido profeta en su tierra unas semanas antes en el ATP de Buenos Aires, donde superó en la final al español Carlos Moya. Arrastraba 20 triunfos consecutivos en esta superficie y finalizaría la semana con 26. Solo lo separaban 14 victorias del extenista sueco Thomas Muster, quien ostentaba el récord con 40. En su última aparición antes de comenzar su estadía en Monte-Carlo, en la final del Masters 1000 de Miami tuvo que retirarse por un cólico renal.

En diálogo con Infobae, Coria recordó una de las mejores semanas que vivió en el tour: “Cuando llegaba a Monaco, automáticamente me cambiaba el ánimo. Era mi lugar; todo era perfecto: lo que rodea al club, las instalaciones, la superficie, la velocidad de la cancha. En el primer entrenamiento, la confianza me cambiaba. Al observar el cuadro que me tocó, la sensación fue muy buena porque sabía que tenía que dar lo mejor de mí, ya que podría enfrentar partidos difíciles como a David Nalbandian y Marat Safin, que eran unos de los rivales más complicados de ese momento”.

Guillermo Coria es el último campeón no europeo en consagrarse campeón en el Masters 1000 de Monte-Carlo (Foto: AFP PHOTO THOMAS COEX)

Tras la frustración de haber perdido la final de Monte-Carlo la temporada pasada ante el español Juan Carlos Ferrero, el argentino pudo quitarse la espina que tenía clavada. El camino al título incluyó triunfos frente al sueco Thomas Enqvist, al alemán Nicolás Kiefer, al rumano Andrei Pavel, a su compatriota Nalbandian, al ruso Safin y, en la final, que en aquel entonces se disputaba a cinco sets, al tenista de Alemania Rainer Schuettler.

Sobre el recuerdo del partido definitorio, el Mago contó: “Entré a la final con mucha confianza tras ganarle a Safin en semifinales, que para mí era el partido clave, ya que lo respetaba mucho. Él venía con mucha confianza y jugaba muy bien en esa superficie, porque era una cancha de polvo de ladrillo rápida. Ese partido me dio muchísima confianza. La única preocupación que tenía para la final era una pequeña distensión que había sufrido en el abdominal, y jugué con esa molestia. Tuve que modificar el saque y jugar casi todos los puntos con mi primer servicio, tratando de ser sólido desde el fondo de la cancha. Pero me sentía seguro, era una oportunidad que no podía dejar pasar, y lo pude resolver muy bien”.

Guillermo Coria, Guillermo Vilas y Alberto Mancini fueron los únicos argentinos en consagrarse campeones en Monte Carlo (Foto: Guille Llamos)

Además de Coria, en el torneo del Principado también se consagraron campeones Guillermo Vilas (1976) y Alberto Mancini (1989). El Mago fue el último jugador no europeo en levantar el trofeo en Monte-Carlo. Su máximo campeón es el español Rafael Nadal con once coronas.

En cuanto al recuerdo que le genera hoy, a la distancia, aquel título, Coria sostiene: “Me da mucha nostalgia. Uno, cuando está en el circuito compitiendo, ni bien termina un torneo, tiene que tomarse el avión a la madrugada para llegar al otro torneo, y tener un solo día para adaptarse. Al día siguiente, tiene que volver a competir, adaptándose a la velocidad de la cancha y de la superficie, porque cada torneo tiene sus características diferentes. Todo eso te lleva a no poder disfrutarlo en el momento. Después, cuando uno está retirado y empiezan a aparecer esos recuerdos en las redes sociales o en la televisión, se valora un poquito más lo que se logró. Y sobre todo, al ver a Alcaraz, o en su momento a Nadal o Djokovic ganar esos torneos tan importantes, uno valora que tuvo la posibilidad de ganarlos. Te valoras y te quieres un poquito más de lo que uno se valoraba en su momento”.

Guillermo Coria defendió los colores de la Selección Argentina de Tenis como jugador y también lo hizo desde la capitanía (Foto: Reuters/Craig Brough)

Coria consiguió nueve títulos y fue finalista en otros once, con un récord de 218-214. Alcanzó el número tres del escalafón mundial y llegó a la final de Roland Garros en 2004. También representó a la Selección Argentina de YPF de Copa Davis, tanto como jugador como en el rol de capitán. Se retiró de la competencia profesional en la temporada 2009.

Los números del Coria en Monte-Carlo

Disputó seis ediciones y cuenta con un récord de 23-5. Se consagró campeón en la temporada 2004 y fue finalista en 2003 y 2005.