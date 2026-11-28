Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026 tras vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata este sábado en el Estadio Centenario de Montevideo. El gol de Ramón Sosa, a los 52 minutos del segundo tiempo, le permitió al club brasileño quedarse con su cuarto título continental y sumarse a un grupo selecto de equipos con más de tres coronas en la historia del certamen.
La definición repitió el escenario de 1968, cuando ambos clubes protagonizaron otra final, en esa ocasión favorable a Estudiantes. El equipo dirigido por Osvaldo Zubeldía se había impuesto 2-0 en el desempate disputado en el mismo Centenario. Casi seis décadas después, Palmeiras revirtió esa historia y amplió su participación en finales a ocho, la tercera marca más alta del torneo.
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Con el resultado de este sábado, Brasil quedó por delante de Argentina en el historial de campeones de la Copa Libertadores: suma 26 títulos frente a los 25 que acumulan los combinados albicelestes.
Palmeiras había llegado a esta definición como el equipo con más presencias en finales sin contar entre los tres máximos campeones. Ahora, con la victoria ante el Pincha, el club paulista escala en la tabla histórica: pasa a tener cuatro títulos, la misma cantidad que Flamengo, Estudiantes de La Plata y River Plate, y se ubica apenas detrás de Peñarol (5), Boca Juniors (6) e Independiente (7).
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Los campeones brasileños quedan ahora liderados por Flamengo (4) y Palmeiras (4), con San Pablo (3), Santos (3) y Gremio (3) detrás.
Con su octava presencia en una definición, Palmeiras se consolidó en soledad como el tercer equipo con más finales jugadas en la historia de la Copa Libertadores, solo detrás de Boca Juniors (12) y Peñarol (10). De esas ocho instancias decisivas, el club brasileño ganó cuatro: 1999 ante Deportivo Cali, 2020 frente a Santos, 2021 contra Flamengo y ahora 2026 ante Estudiantes. Perdió en 1961 contra Peñarol, en 1968 contra el propio Estudiantes, en 2000 frente a Boca Juniors y en 2025 ante Flamengo.
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Estudiantes, en tanto, igualó a Nacional de Uruguay y San Pablo en el quinto escalafón de equipos con más finales disputadas, con seis cada uno. El historial del club platense en estas instancias había comenzado con el tricampeonato de 1968, 1969 y 1970, interrumpido por la derrota de 1971 ante Nacional. En 2009 había sumado su cuarto título, con la victoria ante Cruzeiro.
El resultado de este sábado modificó también el reparto de títulos por país. Brasil quedó al frente con 26 coronas, por delante de Argentina (25), Uruguay (8, repartidos entre Peñarol y Nacional), Paraguay (3, todos de Olimpia) y Colombia (3, entre Atlético Nacional y Once Caldas). Chile y Ecuador cierran la lista con un título cada uno, obtenidos por Colo-Colo y Liga de Quito, respectivamente.
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En el plano de títulos internacionales acumulados por cada federación, que incluye además Recopas, Sudamericanas y otras competencias continentales, Argentina mantiene la primera posición con 78 trofeos, seguida por Brasil con 67. Uruguay se ubica tercero con 17, mientras que Colombia, Paraguay y Ecuador comparten el cuarto lugar con ocho cada uno.
LOS CLUBES CAMPEONES DE LA COPA LIBERTADORES
1) Independiente (Argentina): 7 títulos
2) Boca Juniors (Argentina): 6 títulos
3) Peñarol (Uruguay): 5 títulos
4) Palmeiras (Brasil), Estudiantes de La Plata (Argentina), Flamengo (Brasil) y River Plate (Argentina): 4 títulos
5) San Pablo (Brasil), Santos (Brasil), Gremio (Brasil), Olimpia (Paraguay) y Nacional (Uruguay): 3 títulos
6) Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia): 2 títulos
7) Atlético Mineiro (Brasil), Fluminense (Brasil), Botafogo (Brasil), Vasco da Gama (Brasil), Corinthians (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Racing Club (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez Sarsfield (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador) y Colo-Colo (Chile): 1 título
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LOS CAMPEONES DE LA COPA LIBERTADORES POR PAÍS
1) Brasil - 26 títulos: Flamengo (4), Palmeiras (4), San Pablo (3), Santos (3), Gremio (3), Cruzeiro (2), Internacional (2), Vasco da Gama (1), Corinthians (1), Atlético Mineiro (1), Fluminense (1) y Botafogo (1)
2) Argentina - 25 títulos: Independiente (7), Boca Juniors (6), River Plate (4), Estudiantes de La Plata (4), Racing Club (1), Argentinos Juniors (1), Vélez Sarsfield (1) y San Lorenzo (1)
3) Uruguay - 8 títulos: Peñarol (5) y Nacional (3)
4) Colombia - 3 títulos: Atlético Nacional (2) y Once Caldas (1)
4) Paraguay - 3 títulos: Olimpia (3)
6) Chile - 1 título: Colo-Colo (1)
6) Ecuador - 1 título: Liga de Quito (1)
LOS CLUBES CON MÁS FINALES DE COPA LIBERTADORES
1) Boca Juniors (Argentina): 12 finales
2) Peñarol (Uruguay): 10 finales
3) Palmeiras (Brasil): 8 finales
4) Independiente (Argentina), River Plate (Argentina) y Olimpia (Paraguay): 7 finales
5) Estudiantes de La Plata (Argentina), Nacional (Uruguay) y San Pablo (Brasil): 6 finales
6) Flamengo (Brasil), Gremio (Brasil) y Santos (Brasil): 5 finales
7) América de Cali (Colombia) y Cruzeiro (Brasil): 4 finales
8) Atlético Nacional (Colombia) e Internacional (Brasil): 3 finales
9) Atlético Mineiro (Brasil), Athletico Paranaense (Brasil), Barcelona de Guayaquil (Ecuador), Cobreloa (Chile), Deportivo Cali (Colombia), Fluminense (Brasil) y Newell’s Old Boys (Argentina): 2 finales
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10) Argentinos Juniors (Argentina), Botafogo (Brasil), Chivas de Guadalajara (México), Colo-Colo (Chile), Corinthians (Brasil), Cruz Azul (México), Lanús (Argentina), Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador), Nacional (Paraguay), Once Caldas (Colombia), Racing Club (Argentina), San Lorenzo (Argentina), São Caetano (Brasil), Sporting Cristal (Perú), Tigres UANL (México), Unión Española (Chile), Universidad Católica (Chile), Universitario (Perú), Vasco da Gama (Brasil), Independiente del Valle (Ecuador) y Vélez Sarsfield (Argentina): 1 final
LOS TÍTULOS INTERNACIONALES POR PAÍS
1- Argentina: 78 títulos internacionales (25 Copas Libertadores / 12 Recopas Sudamericanas / 12 Copas Sudamericanas / 3 Copas Conmebol / 1 Copa Mercosur / 6 Supercopas Sudamericanas / 3 Suruga Bank / 9 Copas Intercontinentales / 7 Copas Interamericanas)
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2- Brasil 67 títulos internacionales (26 Copas Libertadores / 13 Recopas Sudamericanas / 5 Copas Sudamericanas / 5 Copas Conmebol / 3 Copas Mercosur / 3 Supercopas Sudamericanas / 2 Suruga Bank / 4 Mundial de Clubes / 6 Copas Intercontinentales)
3- Uruguay 17 títulos internacionales (8 Copas Libertadores / 1 Recopa Sudamericana / 6 Copas Intercontinentales / 2 Copas Interamericanas)
4- Colombia 8 títulos internacionales (3 Copas Libertadores / 1 Copa Sudamericana / 1 Recopa Sudamericana / 1 Suruga Bank / 2 Copas Interamericanas)
4- Paraguay 8 títulos internacionales (3 Copas Libertadores / 2 Recopas Sudamericanas / 1 Supercopa Sudamericana / 1 Copa Intercontinental / 1 Copa Interamericana)
4- Ecuador 8 títulos internacionales (1 Copa Libertadores / 4 Copas Sudamericanas / 3 Recopas Sudamericanas)
7- Chile -5 títulos internacionales (1 Copa Libertadores / 1 Copa Sudamericana / 1 Recopa Sudamericana / 2 Copas Interamericanas)
8- Perú: 2 títulos internacionales (1 Copa Sudamericana / 1 Recopa Sudamericana)
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