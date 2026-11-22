Lacunza busca posicionarse de cara al 2027

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El exministro de Hacienda Hernán Lacunza, precandidato presidencial por el PRO, sostuvo que el Gobierno busca modificar las reglas electorales, con la eventual eliminación de las PASO, debido al deterioro de su respaldo social y cuestionó el rumbo económico de la administración de Javier Milei y la estrategia de su partido de querer formar una alianza con el oficialismo.

“Creo que cambian el sistema electoral porque se dan cuenta de que la paciencia, la tolerancia social asociada a este pronóstico económico no les va a alcanzar”, afirmó durante una entrevista con la periodista Romina Manguel en Radio Splendid.

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Lacunza describió un escenario de estancamiento, con dificultades para el consumo y un nivel de endeudamiento que, según advirtió, afecta a millones de familias. También descartó un desenlace similar al de 2001, aunque anticipó que no habrá una mejora relevante de los salarios, el empleo, la inversión ni la actividad económica si se mantiene la orientación actual.

“Complicada”, definió Lacunza a la situación económica. El exfuncionario relató que observa en los supermercados que los consumidores se sorprenden menos ante las subas de precios, aunque remarcó que la previsibilidad no implica estabilidad.

“Cuando llegan a la caja se ve a la gente sacando cosas del changuito porque no le alcanza ni el efectivo, ni lo que tiene en la tarjeta, que la tiene endeudada, ni la billetera virtual”, señaló.

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Para el dirigente del PRO, el estancamiento quedó reflejado en la actividad cotidiana. “La pizzería de la esquina va a vender la misma cantidad de pizzas que en diciembre del año pasado”, dijo, al estimar que la economía crecerá entre cero y uno por ciento este año. “La economía cayó el primer año de este Gobierno, rebotó en 2025 y se planchó en 2026. Este año crece cero”, afirmó.

El exministro de Economía cuestionó a la actual gestión

Lacunza cuestionó las proyecciones oficiales de crecimiento y sostuvo que la actividad ya atraviesa una recesión. “La economía está en recesión, ya hace dos trimestres que cae, así que no sé cómo vamos a pasar de recesión al cinco por ciento automáticamente”, planteó.

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El exministro afirmó que la inversión acumula cinco trimestres de caída y rechazó que los factores externos expliquen el escenario local. “No es por el clima electoral, ni por la guerra, ni por el petróleo”, expresó.

En ese sentido, consideró que el contexto internacional resultó favorable para la Argentina por la evolución de los precios de exportación e importación.

“Tenemos los mejores términos de intercambio de nuestra historia desde 1810. Tenemos el mayor viento a favor en términos de precios de lo que producimos y de lo que compramos”, afirmó. A su juicio, la guerra elevó el valor del petróleo y no constituyó un shock negativo para un país exportador neto de energía.

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Lacunza señaló que el programa económico debería estar preparado para absorber las variaciones del contexto global. “La tasa internacional a veces está baja y a veces sube, Brasil a veces baja y a veces sube y la soja a veces baja y a veces sube. El programa económico tiene que ser robusto a eso”, expresó.

También cuestionó la estrategia financiera del Ejecutivo. “El riesgo país estaba en 400 y se canchereó: ‘Va a bajar más’. Bueno, cerró en el diagnóstico. Ahora va a 850”, dijo. Y agregó: “Hubo un mal diagnóstico, un error decisorio”.

Críticas al “dogmatismo económico” y al rol del Estado

El candidato del PRO respaldó el equilibrio fiscal, aunque cuestionó lo que definió como una mirada inflexible de la política económica. “No hay que sacrificar el déficit cero. Eso sería un atajo inconducente”, aclaró. Sin embargo, advirtió: “Un dogmatismo económico y un fanatismo político terminan mal. Lo vimos cuarenta veces”.

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Lacunza sostuvo que un programa de desarrollo no puede depender de la reelección de un gobierno. “No puede ser que funcione nada más si me eligen a mí. En una democracia, un programa económico tiene que contemplar la posibilidad de que gane otro. Si no, los que están detrás del programa son los ciudadanos”, afirmó.

Según su análisis, la estabilidad de un plan requiere resultados en tres dimensiones: inflación, ingresos y respaldo político. “Góndola, caja, votos”, resumió. “Cuando esos dos primeros vértices están alineados, el tercero acompaña. Si abandonás el empleo o el salario porque todo queda subordinado a la estabilidad, vas a perder la elección”, dijo.

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El exministro rechazó la idea de que el Estado deba mantenerse al margen de los problemas de endeudamiento y de las actividades financieras informales. “Tenemos seis millones de familias que no pueden pagar sus créditos. Decir que es un problema entre privados es como salir a la esquina y ver seis millones de autos chocados al mismo tiempo. Un choque es un problema entre privados, pero si hay seis millones de autos chocados, debe haber fallado el semáforo”, sostuvo.

Para Lacunza, el Estado debe intervenir con regulación, supervisión e información. “¿Quién pone el semáforo? El Estado”, afirmó. “Eso es anarcocapitalismo: no supervisemos nada, que cada uno tome el crédito que quiera”.

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Lacunza planteó su visión de la actualidad

Lacunza también se refirió a los créditos informales vinculados al juego online entre adolescentes. Dijo que visitó Isla Maciel para conocer esa problemática y aseguró que cerca de 900 mil menores de entre 13 y 18 años jugaron alguna vez en plataformas virtuales.

“Cien mil se endeudaron. Hay chicos que piden 100 mil pesos y el mes siguiente tienen que devolver 200 mil, porque la tasa es del 100% mensual”, afirmó. Luego describió el efecto acumulativo de ese interés: “Al mes siguiente son 400 mil, después 800 mil. Al año, por 100 mil pesos, tendrían que devolver 400 millones”.

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El exministro remarcó que esos mecanismos se expanden mediante intermediarios a los que denominó “cajeritos”, adultos que operan en nombre de menores impedidos de apostar en sitios formales. “No llegás a devolver esa cifra. Entonces, ¿qué hace el Estado? No puede decir que es un problema entre privados”, sostuvo.

Sobre la discusión acerca de la educación financiera, Lacunza consideró que el problema excede la información disponible para los consumidores. “Si una persona se endeuda porque tiene que comprar comida o medicamentos, la urgencia existe”, dijo.

No obstante, señaló que la información sobre tasas y condiciones debe ser clara, en especial ante contratos complejos y dificultades de comprensión lectora.

“No llegar a fin de mes es endeudarse, sacar cosas del changuito, bajar la calidad de la prepaga, cambiar de colegio o dejar actividades. Para los sectores más vulnerables, es comer salteado, dejar de comprar carne o saltear remedios”, enumeró.

Pese a sus cuestionamientos, Lacunza descartó un escenario de crisis extrema durante el próximo año. “No va a haber un colapso del tipo hiperinflación, megadevaluación, corralito o default. No van a suceder”, afirmó.

Explicó que no observa los desequilibrios fiscales y monetarios de otras crisis. “No le estamos dando a la maquinita sin asco como le daba el gobierno pasado”, señaló. Estimó que la inflación anual se ubicará en torno al 30%, con un rango posible de entre 25% y 40%, según la evolución de la economía.

Pero advirtió que la ausencia de un colapso no implica una mejora de las condiciones de vida. “No va a haber mejora del empleo, del salario real, del consumo ni de la inversión. ¿Por qué cambiarían las cosas si vamos a seguir haciendo más de lo mismo?”, planteó.

Lacunza afirmó que la sociedad puede tolerar durante un tiempo una situación de deterioro, aunque vinculó esa dinámica con el resultado electoral. “La paciencia social puede ser elástica. Pero la imagen positiva del Gobierno, que era de 50% después de la elección de medio término, ahora está en treinta y algo. Se puede seguir deteriorando”, sostuvo.

En ese marco, cuestionó las reformas electorales que impulsa el oficialismo. “Las instituciones importan para el desarrollo. El sistema electoral es una institución, con primarias, balotaje y mecanismos de representación. Si lo manoseamos porque no conviene, entonces tiramos la teoría a los chanchos”, expresó.

“Si el PRO se une a Milei, desaparece”

Lacunza también habló del rol de su partido y de las negociaciones con La Libertad Avanza (PRO)

Lacunza confirmó que buscará competir por la Presidencia dentro del PRO y planteó una alternativa diferenciada de La Libertad Avanza. “Me postulo para representar una opción opuesta al Gobierno, no con el Gobierno, porque tengo miedo de que esta propuesta termine mal en términos económicos y políticos”, afirmó.

El dirigente sostuvo que la experiencia de Milei enseñó que las nuevas candidaturas pueden disputar poder aun frente a estructuras consolidadas. “Hace cuatro años era panelista de televisión. Si hubiera pensado que no podía dividir el voto, seguiría siendo panelista”, dijo.

Al ser consultado sobre una eventual alianza entre esta fuerza y el oficialismo, fue terminante: “No creo que sea favorable ni para nosotros, que es secundario, ni para el país. Si el PRO se une a Milei, desaparece”.

Lacunza propuso conservar algunos de los cambios impulsados por la actual gestión, pero con una presencia estatal orientada a garantizar servicios y controles. “Una cosa es hacer el pozo y pasar la motosierra porque te dejaron un Estado en ruinas. Otra es construir el edificio. Para eso hacen falta equipos, instrumentos, educación, salud, infraestructura y obra pública”, sostuvo.

“El Estado tiene que proveer bienes públicos eficientes en justicia, seguridad, educación, salud e infraestructura”, afirmó. Como ejemplo, mencionó el deterioro de las rutas: “Un transportista de Bariloche me dijo que para recorrer 1.400 kilómetros hasta Mendoza antes tardaba 14 horas y ahora tarda 22. Tiene que cambiar tres neumáticos por viaje”.

Al final de la entrevista, Lacunza recordó su paso por el Ministerio de Hacienda tras las elecciones primarias de agosto de 2019. “Yo fui el emergentólogo. Asumí el 20 de agosto, con el paciente en terapia intensiva. La prioridad era evitar una hiperinflación, una hiperdevaluación, un corralito y una entrega anticipada del poder”, aseguró.