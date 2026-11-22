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Franco Colapinto finalizó en la 6° posición del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. El argentino largó desde la novena plaza y repitió su mejor resultado personal en la categoría. En una caótica carrera, Max Verstappen se quedó con el triunfo y Pierre Gasly culminó quinto. Una vez finalizada la actividad en pista del trazado callejero estadounidense, el joven de Alpine analizó su actuación y se refirió al vibrante desarrollo de la competición.

“Con las blandas, al principio, no sé qué pasó. No tenía nada de grip (agarre) en las primeras cinco vueltas. Fui para atrás bloqueando mucho y patinando. Tenía cero grip y fuimos para atrás. Cuando te empiezan a pasar en la recta y con la energía, es complicado. Es un tren que empieza a pasar y vos tenés que pasar cuando estás con ellos cuando pasan a alguien. Fue una carrera larga. Creo que divertida para los fanáticos y para ver”, comenzó el argentino en diálogo con ESPN.

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El joven de 23 años mostró su felicidad por el resultado final y la pelea con los equipos de punta: “Contento con los puntos. Con el seis mío y el cinco de Pierre. Los dos en los puntos y es positivo. Creo que seguiremos trabajando para las próximas dos. Pero fue lindo haber peleado con los equipos de adelante. Con Leclerc, es complicado con la Ferrari cuando tienen mucha energía en una parte de la pista y menos en otra. Es como que te pasan, pero después pierden los dos mucho tiempo. Es complicado cuando peleas. Perdés mucho y el tren se corta. En la doble bandera amarilla levanté mucho, después en la simple de Russell. Perdí mucho tiempo ahí. Pero, en general, tuvimos buen ritmo con la goma media. No tanto con las blandas y hay que entender ese stint”.

Respecto al caótico desarrollo de la carrera, Colapinto remarcó el aprendizaje y la experiencia que logró en Las Vegas. “Fue divertida para ver, me imagino. Hay que ver si penalizan a alguien, se tocaron bastante con Hadjar. No sé si alguien más. Hay que esperar, pero fue una linda carrera. Haber peleado con los equipos de adelante es lo que me llevo. Competir con ellos estuvo bueno, es una gran experiencia”, puntualizó.

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“El primer stint con los blandos usados fue muy malo. Cuando ponés un neumático usado de la clasificación, simplemente patinás mucho y no rinde tan bien. Cuando puse los medios nuevos, fue mucho mejor. El auto funcionó mucho mejor. Tenía mucho más agarre, así que estaba en una situación mucho mejor y era mucho más competitivo. Entonces pudimos adelantar y hacer maniobras. Y creo que, para el equipo, después de todas estas últimas carreras, es muy positivo estar peleando ahí adelante y volver a estar en los puntos, con los dos autos entre los seis primeros. Es muy, muy bueno”, agregó en diálogo con el medio especializado Motorsport.

En esta misma línea, señaló: “Si estás adelante y tenés una diferencia de ocho décimas con el auto de atrás, te va a adelantar de todos modos, así que eso no es muy divertido. Estás empujando realmente fuerte, haciendo las maniobras a la salida de las curvas, y aun así te pasan. Cuando empezás a pelear, alguien despliega mucha energía en una recta, pero después no despliega en la siguiente, y entonces te supera ahí, y después vos contraatacás. Se pierde como un segundo en cada adelantamiento. No sé. Creo que para la televisión está muy bien. Para los aficionados, probablemente el espectáculo fue genial”.

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Al mismo tiempo, remarcó su pelea con los equipos de punta. “Personalmente, si estamos peleando con los equipos de punta, fue muy lindo. Así que estoy muy contento. Poder adelantar a los McLaren y a los Ferrari es muy divertido para nosotros, y es algo que no podemos hacer muy seguido. Desde Monza no habíamos vuelto a hacerlo y ahora estamos peleando contra ellos. Así que eso fue muy positivo y creo que, después de estas dos últimas carreras difíciles, el equipo se merece este resultado, y estoy muy feliz”, aseguró el argentino.

Franco Colapinto cerrará su primera temporada completa en la Fórmula 1 en Medio Oriente (REUTERS/Daniel Cole)

Un problema en el Racing Bulls de Liam Lawson le permitió a Colapinto iniciar octavo. El argentino adelantó en la largada a Gasly y al Mercedes de Andrea Kimi Antonelli. Pese a esto, el sobrecalentamiento de los neumáticos complicó la defensa del piloto argentino frente a los ataques de sus rivales. El argentino recuperó terreno con una maniobra en la que superó a los dos McLaren en un mismo movimiento.

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Rafael Cámara y Sergio Checo Pérez protagonizaron un toque en la vuelta 19 que derivó en la salida del Safety Car. Aunque perdió posiciones durante su detención en boxes, el abandono de Arvid Lindblad con Racing Bulls y los daños en el alerón delantero de Isack Hadjar lo mantuvieron en la pelea.

El choque entre las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que recibió una penalización, y un error de George Russell contribuyeron al resultado final. Colapinto no cometió errores y alcanzó por segunda vez la sexta posición, después de haber logrado ese puesto en Canadá.

Gasly llegó a ocupar el segundo lugar y se mantuvo durante buena parte de la prueba cerca del podio. Alpine pidió a sus pilotos que no se disputaran posiciones en pista cuando Colapinto rodaba a menos de un segundo de su compañero. El francés finalmente cruzó la meta quinto y la escudería consiguió 18 unidades entre ambos autos.

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Colapinto volverá a tener actividad en la Fórmula 1 el próximo fin de semana: del 27 al 29 de noviembre se realizará el GP de Qatar, que tendrá su atracción principal el domingo a las 13:00 (hora argentina). La temporada bajará el telón del 4 al 6 de diciembre en Abu Dhabi: la última carrera iniciará a las 10:00.