La intimidad de los festejos de Boca campeón de la Copa Sudamericana

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Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras superar a Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla desde principio a fin y terminó así con una racha de 18 años sin títulos internacionales. De la mano de su entrenador Rodolfo Arruabarrena, con Leandro Paredes como bandera y un equipo que tuvo muchos puntos altos, el Xeneize se coronó ante una más de 50 mil fanáticos en Colombia.

Una vez que se terminó la entrega de medallas y del trofeo en el campo de juego, se activó la celebración. Primero fue en el vestuario y luego en el hotel, donde el plantel cenó con música a todo volumen. Varios de los jugadores compartieron imágenes del festejo en redes sociales y uno de los grandes protagonistas en los festejos fue Lautaro Di Lollo, de gran rendimiento en la definición como alo largo de todo el semestre.

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El marcador central transmitió en vivo durante el regreso al hotel, mostró el trofeo y recordó a River con una canción de cancha. Enner Valencia también publicó una fotografía junto a una cubetera convertida en jarra, con una mezcla de bebida sabor cola y fernet, y escribió: “Esto es Boca”. Y como no podía ser de otra manera, apareció Miguel Merentiel con su máscara de Chucky, el personaje de la famosa saga de terror. La misma que se hizo viral tras la victoria en el Superclásico frente a River Plate.

Otro de los que no dejó de celebrar con telefono en mano fue Lionel Flores. Una de las joyas de Boca Predio, que ya tuvo su estreno en la selección argentina, mostró la intimidad del vestuario y tambien en la concentración. Sentado junto a Ayrton Costa y mientras cenaba, el delantero filmó los cánticos en el hotel.

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Di Lollo celebra la obtención de la Copa Sudamericana

Ya en la parte final de la celebración, el que reapareció para compartir junto al resto del plantel fue Paredes. El capitán, que sufrió un desmayo luego de levantar la copa de campeón y debió ser trasladado a una clínica de la zona donde le realizaron estudios complementarios. Una vez que volvió al hotel, los futbolistas y todo el cuerpo tecnico lo recibieron con aplausos y un canto que ya sonó en las tribunas de la Bombonera: “Que de la mano, de Lea Paredes, todos la vueltas vamos a dar...”.

Fue el propio Paredes llevó tranquilidad a sus seguidores con un mensaje en su cuenta de Instagram. “Estamos bien. Aguante Boca hoy y siempre”, escribió el campeón del mundo desde el hospital con una foto en la que se lo ve con un buen semblante. “Gracias a todos por los mensajes fue solo un mareo por tantas vueltas juntas”, bromeó en otro posteo que se lo ve besando el trofeo en la cancha.

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Con esta gran conquista ante el Gallo de Brasil, Boca obtuvo su título 19 en competencias continentales, además de un millonario premio económico y la clasificación a la Recopa Sudamericana 2027, donde enfrentará al ganador de la Copa Libertadores, que se debatirá el próximo sábado 28 entre Estudiantes y Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El plantel de Eduardo Domínguez, por su parte, quedó golpeado tras un verse superado en todo el encuentro por el conjunto argentino.

Sin margen para continuar con los festejos, Boca se quedó a descansar en Barranquilla durante la noche y recien saldrá de regraso a Buenos Aires en horas de la tarde de la ciudad colombiana para llegar este domingo a las 22.0. Tras la conquista del segundo título en un par de semana, el equipo del Vasco deberá enfocarse de inmediato en el plano local: este miércoles, a las 21, recibirá en la Bombonera a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura, con la perspectiva de enfrentar en cuartos de final al ganador entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell’s Old Boys.

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Valencia sostiene una jarra durante los festejos del plantel de Boca Juniors

Los futbolistas de Boca Juniors posan junto al trofeo durante una cena tras la obtención del título continental.

Los jugadores de Boca Juniors festejan en el vestuario con medallas y música la obtención del título de la Copa Sudamericana.