El riesgo país superó los 1.000 puntos y llegó al nivel más alto en 13 meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En julio pasado, el riesgo país de la Argentina llegó a los 402 puntos básicos y tocó su nivel más bajo en ocho años. El alentó expectativas sobre una posible vuelta al crédito externo. Sin embargo, ese respiro duró poco: el indicador cerró julio alrededor de los 430 puntos y, a partir de agosto, inició una escalada que ganó fuerza a medida que retrocedían los precios de los bonos soberanos, hasta llegar a 1.070 unidades este viernes.

Con el correr de los meses, la presión sobre la deuda argentina se hizo más visible. El índice terminó agosto en 512 y septiembre en 607 puntos. En octubre aceleró su avance hasta cerrar en 787 unidades, luego de atravesar franjas por encima de los 700 y los 830 puntos en medio de movimientos electorales en Estados Unidos y Brasil y de un clima global más adverso para los activos emergentes.

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Este mes la suba se hizo aún más vertiginosa. El 6 de noviembre el indicador trepó a 939 puntos, retrocedió luego hacia la zona de 830 a 850 unidades, el jueves 19 pegó un salto de casi 10%, a 931 puntos, y ayer volvió a ubicarse por encima de los 1.000 puntos -con picos superiores a 1.070-, marca que no registraba desde octubre de 2025.

El contexto externo

El riesgo país que elabora JP Morgan mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos argentinos y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Ese segundo término supera hoy el 5% anual: el bono a diez años se ubicó el jueves 19 de noviembre en 5,05%. Con una tasa de referencia así, los países emergentes deben ofrecer más rendimiento para atraer capital.

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Damián Vlassich, de IOL, vinculó el empeoramiento del riesgo país con lo que está pasando en el mundo. Se refirió, puntualmente, al efecto de las ventas de acciones de fabricantes de chips, la expectativa de tasas altas por más tiempo en Estados Unidos y la fortaleza internacional del dólar.

“Los activos argentinos sufrieron un duro revés y se acoplaron de lleno al castigo externo”, señaló.

Por su parte, Rocío Bisang, economista de GMA Capital, señaló que la suba de tasas en EEUU y el menor apetito por el riesgo complicaron el acceso al financiamiento para los emergentes, y Argentina, por su mayor vulnerabilidad, termina siendo una de las más golpeadas. “Con esa puerta prácticamente cerrada, vuelven las dudas sobre el programa financiero de 2027″, remarcó.

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Las razones locales

Christian Buteler, analista financiero, ubica la razón de fondo en la economía doméstica: “El fundamento principal siempre termina en la economía local. Ya viene mostrando problemas y por eso es que el riesgo país comenzó a subir desde los 400 puntos de julio”, comentó.

Para los expertos, un disparador concreto del riesgo país en el ámbito local es la incertidumbre electoral. Alan Versalli, de Cocos Capital, indicó: “Aunque todavía falta un año para las elecciones presidenciales 2027, el mercado comienza a incorporar en los precios de los activos distintas probabilidades de continuidad del programa económico”.

Bisang agregó que el calendario electoral arrancará en febrero y la actividad no termina de repuntar. “En la medida en que la recuperación no llegue a los hogares, va a ser difícil despejar las dudas sobre la continuidad del oficialismo y por lo tanto del programa económico”, opinó.

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La expectativa de tasas altas por más tiempo en Estados Unidos contribuye a la suba del riesgo país. (Reuters)

“Entre más crezcan esas dudas, mayor puede ser la demanda de cobertura, sumando presión sobre las necesidades que ya hay de divisas. Creo que ahí hay una suerte de círculo vicioso que ayuda a explicar buena parte de la suba del riesgo país que estamos viendo”, alertó.

Vencimientos y financiamiento

Los pagos de deuda son otro foco de atención. En un informe de octubre, la consultora 1816 estimó que, para afrontar los USD 4.500 millones de vencimientos de Globales y Bonares de enero, el Tesoro probablemente deberá comprar dólares al BCRA, porque de lo contrario sus depósitos en el Central se irían a cero tras el pago al FMI.

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Para Bisang, si bien hubo un avance importante en la acumulación de reservas, todavía parece insuficiente frente a los vencimientos de deuda del próximo año y la potencial demanda de cobertura que puede traer el año electoral

En tanto, en un informe elaborado para el IAE Business School, la economista Marina Dal Poggetto calculó que las necesidades de divisas del Tesoro y del Banco Central hasta fines de 2027 pasaron de USD 9.300 millones a USD 23.300 millones, en parte por la falta de los USD 3.700 millones de caja previstos y las dificultades para colocar bonos locales con tasas más altas. “La pregunta relevante es hasta cuándo puede mantenerse este desacople. Porque de él depende no solo la viabilidad del programa financiero del Tesoro, sino también la posibilidad de seguir administrando el dólar y la tasa sin profundizar el ajuste deflacionario”, apuntó.

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Los expertos estiman que el Tesoro probablemente deberá comprar dólares al BCRA para afrontar los vencimientos de deuda. (Reuters)

Antes de que superara los 1.000, Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, planteó: “Nuestra lectura es que, por el momento, estamos frente a un rebote técnico del riesgo país más que a un cambio de tendencia consolidado”. Entre los factores que condicionaban una recuperación señaló la incertidumbre electoral, una actividad con desempeños dispares y “la necesidad de dar mayor visibilidad al esquema de financiamiento de los próximos vencimientos”. Para hablar de un cambio de tendencia, fijó una condición: “una compresión sostenida del riesgo país por debajo de la zona de 780-790 puntos básicos”.

Las consecuencias del riesgo país alto

Un riesgo país superior a 1.000 puntos implica un sobrecosto de unos 10 puntos porcentuales sobre la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que encarece o bloquea el crédito externo para el Estado, las provincias y las empresas.

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Gabriel Caamaño, economista de Outlier, habló de un “círculo vicioso”: si se usan reservas para pagar, quedan menos para sostener el dólar, el Central debe seguir comprando y la actividad sigue pesada. También trascendió que el BCRA debió reforzar con efectivo la garantía de un REPO por USD 6.000 millones negociado en julio, porque los bonos que lo respaldan perdieron valor.