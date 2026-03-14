Debutó en UFC hace un año y ahora encabezará una cartelera frente una leyenda 17 años mayor que él: el sueño del argentino Kevin Vallejos

El Chino Vallejos enfrentará a una leyenda de UFC en la pelea estelar

El ascenso de Kevin Vallejos dentro de la Ultimate Fighting Championship parece avanzar a una velocidad difícil de imaginar incluso para el propio protagonista. Con apenas 24 años, el peleador nacido en Batán, a pocos kilómetros de Mar del Plata, será el encargado de encabezar la cartelera del próximo 14 de marzo en Las Vegas cuando enfrente al experimentado estadounidense Josh Emmett de 41 años. El combate marcará un momento especial para las artes marciales mixtas argentinas: Vallejos se convertirá en apenas el segundo representante del país en liderar un evento de la compañía, un logro que hasta ahora solo había alcanzado Santiago Ponzinibbio.

Para el argentino, que firmó con la organización en octubre de 2024 y debutó el 15 de marzo de 2025 con un nocaut en el primer asalto ante el coreano Seung Woo Choi, la noticia todavía conserva algo de irreal. En menos de un año pasó de estrenarse en el octágono a encabezar una velada en la promotora más prestigiosa del planeta.

“Sinceramente estoy muy contento por eso. Es una gran oportunidad y quiero aprovecharla. Yo siempre he visto muchos eventos de UFC y ver a la gente... Lo que hacen en las estelares, el movimiento que hay en el recinto. Estoy muy contento por lo que logré en tan poco tiempo. La verdad es que me llena de orgullo poder ver mi cara en un póster, firmar y que otros peleadores también lo firmen. Todo es un sueño hecho realidad”, relata Vallejos en diálogo con Infobae.

El luchador argentino Kevin Vallejos posa con la bandera de su país, celebrando ser el segundo atleta de Argentina en encabezar un evento de UFC.

Su crecimiento dentro del peso pluma ha sido meteórico. Actualmente ocupa el puesto 14 del ranking y llega a este compromiso con un impecable registro de 3-0 dentro de la compañía (17-1 en su historial). Su último combate fue una demostración contundente de su poder de nocaut: el 13 de diciembre de 2025 derrotó al georgiano Giga Chikadze con un golpe fulminante que no solo le permitió ingresar al ranking, sino también romper una marca simbólica dentro de la división. Chikadze, un striker reconocido en la categoría, jamás había sido noqueado en UFC.

Aquella actuación también le valió un bono de 50 mil dólares por desempeño, un reconocimiento reservado para las presentaciones más impactantes de la noche. Sin embargo, la recompensa económica no cambió demasiado su enfoque. “El bono lo tengo todavía en mi cuenta, pero pienso invertirlo en cosas para seguir creciendo. No quiero desaprovecharlo”, explica el argentino.

La noticia de que encabezaría el evento principal llegó poco tiempo después de ese triunfo. Tras la pelea contra Chikadze, Vallejos regresó a Argentina para tomarse unos días lejos del ritmo frenético del entrenamiento.

“Después de mi pelea contra Giga me volví a Argentina prácticamente a vacacionar un rato, a estar tranquilo. Al mes siguiente, en enero, me llamó mi mánager y me dijo: ‘Vamos a pelear contra Emmett’. Después agregó: ‘Vas a ser también main event’. Ahí ya no lo podía creer. Es una pelea contra una leyenda como Emmett y ser evento estelar es una locura”, recuerda.

Vallejos enfrentará a una leyenda de UFC

El rival, además, representa un contraste generacional dentro del octágono. Emmett, nacido en Arizona, cumplirá diez años dentro de la organización y acumula dieciséis presentaciones en la compañía, con un registro de diez victorias y seis derrotas. En su carrera profesional suma 19 triunfos y 6 caídas, y ha enfrentado a algunos de los nombres más fuertes de la división, entre ellos el georgiano-español Ilia Topuria.

Vallejos reconoce el recorrido de su oponente y no oculta la admiración que le genera. “Yo ya lo conocía de antes. Soy fanático de él. Me encanta ver sus peleas, la brutalidad con la que pelea. Hoy en día ya es más que nada estudiarlo y ver los puntos en los que trabajar para la pelea”, explica.

La diferencia de experiencia también es evidente. Mientras el estadounidense transita una década dentro de UFC, el marplatense cumplirá su primer aniversario en la empresa apenas un día después del combate. “Obviamente que se siente esa diferencia. Él tiene muchísima más cancha, más experiencia en el escenario. Está más acostumbrado a las cámaras, la gente, los flashes y el show. Ha peleado por títulos interinos y en eventos muy grandes. Para mí esta va a ser la primera vez que haga algo así y la primera vez que vea tanta gente en el estadio”, considera.

El contraste, sin embargo, no parece intimidarlo. Si algo ha demostrado Vallejos en sus primeras presentaciones es una capacidad poco común para responder a las oportunidades. “Siento que sí, que todo está pasando un poco rápido, por lo menos más rápido de lo que yo tenía en mis planes. Yo quería sumar más experiencia antes de llegar al top, pero UFC me dio la oportunidad rápido. Las oportunidades están y siento que mis desempeños hablan por sí solos. Las peleas que me dieron supe resolverlas y así se está dando”, explica.

El Chino alcanzará su cuarta pelea en la compañía de MMA

El marplatense atraviesa una racha de victorias que lo posiciona como una de las promesas emergentes del peso pluma. La división tiene actualmente como campeón al australiano Alexander Volkanovski, con nombres de alto nivel acechando en el ranking. Pero Vallejos prefiere no apresurar los tiempos: “Pelear por el título es lo que todo peleador quiere, pero para mis planes todavía es muy temprano. Tengo una buena edad para seguir mejorando y creciendo. Primero hay que estar bien preparado para enfrentar los verdaderos retos que son el top diez, porque hay muchísimo nivel”, señala.

Su crecimiento también comenzó a tener impacto fuera del octágono. Tras el nocaut ante Chikadze, Vallejos fue reconocido por el Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredón, que lo distinguió por su trayectoria y proyección dentro de las artes marciales mixtas. “En Mar del Plata me hicieron un reconocimiento de toda la ciudad. Estoy contento con que empiecen a reconocer a los deportistas. Ese tipo de gestos hace crecer el deporte y también ayuda a que la gente lo conozca más”, cuenta.

La pelea estelar del 14 de marzo también podría marcar un punto de inflexión en su exposición mediática en Argentina. El propio Vallejos reconoce que el impacto de su última actuación ya generó repercusiones mucho más amplias. “Después de la pelea anterior vi muchas repercusiones. Ahora siendo estelar siento que va a ser el doble. Pero no me pongo presión por eso. Yo peleo porque amo pelear, es lo que hago”, afirma.

En Mar del Plata, mientras tanto, su círculo cercano ya prepara una noche especial para seguir el combate desde la distancia: “Mi familia y toda mi gente van a estar ahí mirando. Creo que se van a reunir en el gimnasio para ver la pelea todos juntos”. El peleador también imagina cómo le gustaría que se viva ese momento en el país. “Ojalá que se sienta como cuando juega la selección argentina de fútbol. Que la gente se reúna en familia, que haga un asado, todos con la bandera alentando. Que estén en las buenas y en las malas. Que coman por mí, porque yo no puedo”, bromea.

Si logra imponerse ante Emmett, Vallejos podría dar otro paso decisivo dentro del ranking del peso pluma y consolidarse como una de las nuevas caras de la división. Pero más allá de lo que ocurra dentro del octágono, el marplatense ya sabe que la oportunidad que tiene entre manos es especial. “Somos pocos los argentinos que logramos algo así. Poder hacerlo a esta edad y lograr algo que Santiago (Ponzinibbio) hizo en sus mejores momentos me pone muy contento".