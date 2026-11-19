Messi se prepara para los playoffs de la MLS: Inter Miami defiende el título (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

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Lionel Messi sigue siendo el futbolista mejor pagado de la Major League Soccer (MLS) con una compensación garantizada de 28,3 millones de dólares anuales, una cifra que supera el gasto total en nóminas de 25 de los 30 equipos que integran la competencia. La Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA) publicó este jueves la actualización de salarios correspondiente a 2026, y el podio tiene nombres nuevos: Robert Lewandowski y Antoine Griezmann, los dos grandes refuerzos del mercado de verano, se instalaron en el segundo y tercer lugar respectivamente.

El argentino, de 39 años, lleva el salario más alto de la liga desde que desembarcó en el Inter Miami en julio de 2023. Su contrato se extiende hasta el final de la temporada 2028 y no incluye ingresos por patrocinios ni la opción que posee para adquirir una participación accionaria en la franquicia de Florida. Messi, que acaba de consagrarse máximo goleador del torneo por segundo año consecutivo, mantiene una ventaja de aproximadamente 8,8 millones de dólares sobre el segundo del escalafón.

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Lewandowski y Griezmann, los recién llegados que sacudieron el podio

Lewandowski aparece por primera vez en la clasificación tras su llegada al Chicago Fire proveniente del Barcelona. El delantero polaco tiene un sueldo anual de 19,5 millones de dólares —con un salario base de 16 millones— y en sus primeros 19 partidos con el club anotó 9 goles. Griezmann, de 35 años, se incorporó al Orlando City también procedente del Atlético de Madrid y percibirá 13,9 millones de dólares; su arranque fue todavía más contundente: 14 goles en 18 jornadas.

El polaco Lewandowski, con la casaca de Chicago Fire (Mandatory Credit: Talia Sprague-Imagn Images)

Ambos ex jugadores del Barcelona ingresaron directamente al grupo selecto de futbolistas con compensaciones garantizadas superiores a los 10 millones de dólares. Su incorporación desplazó posiciones a otras figuras que hasta entonces figuraban más arriba en la lista.

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En el cuarto puesto quedó el surcoreano Heung-min Son, delantero del Los Angeles FC, con 11,1 millones de dólares. El quinto lugar es para el suizo Breel Embolo, del Atlanta United, con 10,8 millones anuales. Los siguientes puestos los ocupan el argentino Rodrigo De Paul (Inter Miami, 9,7 millones), el mexicano Hirving Lozano (LA Galaxy, 9,3 millones) y el paraguayo Miguel Almirón (Atlanta United, 7,9 millones).

La nómina total de la liga creció casi 15% en seis meses

Más allá de los nombres individuales, los datos globales de la MLSPA reflejan el ritmo de expansión económica de la liga. La compensación garantizada total de los jugadores alcanzó los 724,5 millones de dólares, un incremento del 14,8% respecto a los 631 millones registrados en la publicación de mayo. Además, la MLS cuenta ahora con 150 futbolistas que perciben al menos un millón de dólares en compensación garantizada, frente a los 133 que figuraban seis meses atrás.

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En cuanto a las nóminas por equipo, el Inter Miami lidera con un gasto de 59,4 millones de dólares, seguido por el Chicago Fire (41,3 millones) y el Atlanta United (38,4 millones). En el extremo opuesto, el Philadelphia Union es el club que menos invirtió, con una planilla de 12,6 millones. Miami, además, buscará este fin de semana revalidar el título cuando arranquen los playoffs.

Griezmann desembarcó con gran impacto en Orlando (Mandatory Credit: Russell Lansford-Imagn Images)

En Las Garzas, después de los citados Messi y De Paul, el tercer futbolista mejor pagado es el delantero Germán Berterame, con USD 3.824.200. Le siguen el brasileño Casemiro, con USD 3.537.870; y el español Sergio Reguilón, con USD 1.799.999. ¿Luis Suárez? surge un paso más atrás, con USD 803.125.

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Inter Miami comenzará su camino en los playoffs de la MLS este sábado, desde las 20, ante Columbus Crew.