Kiki Ramos, la promesa del Sub 17 de la selección argentina, contó su historia: “Ya me siento argentino”

El extremo de Vélez Sársfield aseguró que fuera del campo nunca vivió situaciones de discriminación y relativizó las denuncias sociales

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La historia de Stephen Kiki Ramos se transformó en un ejemplo singular dentro del fútbol argentino, no solo por su desempeño en el campo, sino por el recorrido vital que lo llevó desde Puerto Príncipe, Haití, hasta convertirse en una de las figuras de las juveniles de Vélez Sársfield y en la selección argentina Sub 17. El extremo, que nació en 2009 y fue adoptado cuando tenía apenas ocho meses por una familia argentina, acaba de lograr un hito: fue el primer futbolista de origen haitiano convocado a una selección de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dato que marca un antes y un después en la historia del seleccionado juvenil.

Su llegada a la Argentina estuvo marcada por circunstancias excepcionales. Según relató en una entrevista con Radio La Red, sus papeles de adopción ya estaban tramitados antes del devastador terremoto que golpeó Haití en 2010. “Antes del terremoto ya habían hecho todos los papeles, cuando pasó yo ya estaba ahí en el orfanato en Haití y por suerte fui uno de los chicos a los que no les pasó nada”, recordó. Por entonces, el pequeño contaba con ocho hermanos en el país centroamericano y su vida estaba a punto de cambiar para siempre.

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Con el paso de los años, Ramos fue comprendiendo la dimensión de su historia familiar. El joven expresó: “Cuando crecí un poquito más, la pude ir entendiendo mejor, muy agradecido por lo que hicieron ellos por mí y por mis hermanos”. El reencuentro con sus raíces, por ahora, permanece en suspenso: “No pensé en volver, pero quizás cuando sea más grande me llegue el interés”.

El camino de Kiki Ramos, de Haití a la selección argentina Sub 17

El vínculo entre Ramos y el fútbol argentino nació cuando un vecino aficionado de Vélez lo llevó al club de Liniers. Desde los 6 años, el joven completó todo el proceso formativo en las inferiores del club, consolidándose como uno de los delanteros más prometedores de la cantera fortinera. Su apodo, Kiki, tiene un origen simple y familiar: “Es un apodo que de chico decía mucho kiki y me quedó”, explicó.

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La consagración llegó con su debut en la selección argentina Sub 17, dirigida por Diego Placente. El estreno fue en el triunfo por 2-1 ante Ecuador en un amistoso preparatorio para el Mundial de la categoría, que se disputará en noviembre en Qatar. En ese partido, sus compañeros Bejamín Vallejo y Facundo Salinas marcaron los goles argentinos, mientras que Mateo Villanueva descontó para el equipo ecuatoriano.

Ramos recordó con emoción cómo vivió la noticia de su convocatoria nacional: “Estaba en la clase y no vi el mensaje del profesor, tenía muchos mensajes de mis compañeros poniendo felicitaciones, merecido. Yo no había entrado al mensaje y vi que decía AFA. Al principio lo leí mal porque leí que decía Francisco y dije se habrán equivocado, cuando lo leí no lo podía creer. Paré la clase y fui corriendo a contarle a mis papás”. El joven, que cursa sus estudios de manera online, admitió con sinceridad: “No me gusta estudiar para nada”.

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El joven extremo se convirtió en figura de inferiores de Vélez Sársfield

En lo deportivo, Ramos integra la Sexta División de Vélez, dirigida por Héctor Manfredi. En el torneo de Inferiores de la AFA suma 12 goles, cifra que incluye una actuación sobresaliente ante Atlético Rafaela, donde convirtió cuatro tantos en un solo partido. También fue autor de un gol decisivo en la victoria 2-1 sobre Boca, justo antes de ser convocado al seleccionado juvenil. Su desempeño ha sido seguido de cerca por su potencia física y velocidad, características que lo han vuelto uno de los jugadores más observados del club.

A los 14 años, su nombre ya sonaba fuerte dentro de Vélez, especialmente en la Octava, donde su perfil generaba comparaciones con Vinicius Jr. Sin embargo, su progresión se vio interrumpida durante 2025 por una serie de lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas. La recuperación llegó en 2026, año en el que volvió a destacarse por sus goles y fue nuevamente observado por el cuerpo técnico de la selección, hasta que finalmente Diego Placente lo incorporó al grupo de trabajo de la preselección nacional.

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La elección deportiva de Ramos ya está definida: jugará para Argentina, a pesar de que desde Haití seguían con atención su evolución futbolística. El delantero se refirió a su sentido de pertenencia con el país sudamericano: “Es un país hermoso, me encanta. La gente, la cultura tiene un montón de cosas que me encantan”. En materia culinaria, no dudó en elogiar la comida local: “El asado me encanta”.

Kiki Ramos relató su integración al país y explicó por qué eligió representar a la Argentina

En cuanto a las acusaciones recientes sobre actitudes racistas en la sociedad argentina, Ramos fue categórico: “Desde que estoy en Argentina, salvo algún partido así con peleas internas dentro del partido, pero que después fuera de la cancha está todo bien, nunca me sentí discriminado, nunca me sentí distinto a los demás. Lo que dicen de que Argentina es racista lo dicen por decir”. El futbolista también subrayó su integración al país: “Siempre digo que todo lo que aprendí, lo aprendí acá, a caminar, a comer, yo ya me siento parte de este país, ya me siento argentino”.

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El joven extremo reflexionó sobre el significado de haber sido adoptado y su presente en el fútbol nacional: “Es algo que pienso siempre que tuve la suerte de poder venir a este país, porque con la vida que me tocó puede ser esta como que me podía haber tocado cualquiera otra vida, me podía haber adoptado otra familia, estar hablando otro idioma, y tuve la suerte de que pude venir a Argentina y jugar en Vélez, así que muy agradecido y muy contento por eso”.

Además, Stephen Ramos describió la sensación de vestir la camiseta albiceleste: “Para mí es un sueño representar a Argentina y un orgullo vestir esta camiseta tan hermosa. Desde muy chiquito que lo sueño y ojalá pueda estar a la altura todas las veces que me toque”. En cuanto a la su primer tanto con el conjunto sudamericano no dudó en manifestar: “Fue una sensación hermosa marcar un tanto con esta camiseta. Inmediatamente se me vino a la mente mi familia y mis amigos que me acompañan en todo momento desde chiquito”.

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En su presente, Ramos mantiene la mirada puesta en el desarrollo personal y deportivo, sin desesperarse por ascender rápidamente. “No quiero apurarme a dar saltos, así que por ahora en mi categoría sumando minutos estoy muy bien. Muy contento por Thiago Aguirre y Simón Escobar y por todos mis compañeros que están en reserva o en Primero pero siento que cada uno va a su ritmo y esto es largo y yo creo que tengo tiempo”, explicó sobre su proyección en el club.

El Mundial Sub 17 en Qatar ya tiene un nombre para seguir de cerca

El atacante añadió que su objetivo inmediato es consolidarse en su categoría: “Tengo la cabeza puesta en seguir sumando minutos, seguir haciendo goles con mi categoría, seguir entrenando, de eso viene todo lo demás, la Selección, pero no es algo que diga necesito esto porque no puedo más, no estoy apurado ya mismo por hacer esto”, respondió ante la consulta de un posible llamado de Guillermo Barros Schelotto, entrenador de la Primera de Vélez.

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El debut oficial del extremo se produjo durante un microciclo en el predio de Ezeiza, donde la selección llevó a cabo entrenamientos y otro amistoso ante Ecuador, en el estadio León Kolbowski (Atlanta). Estas actividades formaron parte de la preparación del equipo nacional para el debut en el Mundial Sub 17, previsto para el 19 de noviembre frente a Australia en el Grupo C, seguido por Mozambique el 22 y Dinamarca el 25 de noviembre.

El certamen, que se disputará en Qatar, reunirá a 12 grupos de cuatro equipos cada uno, clasificando a los dos primeros de cada zona junto con los ocho mejores terceros. La selección argentina buscará alcanzar un título que hasta el momento le ha sido esquivo en la categoría Sub 17. Las mejores campañas fueron los terceros puestos obtenidos en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003.

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Para llegar al Mundial, el equipo dirigido por Diego Placente logró la clasificación en el Sudamericano Sub 17 disputado en Paraguay, aunque en la final cayó por 4-0 ante Colombia. Ahora, con la inclusión de Kiki Ramos, la selección suma una pieza más en su búsqueda de la consagración internacional.