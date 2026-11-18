Rockstar Games programó el estreno oficial de Grand Theft Auto VI para el 19 de noviembre mediante un desbloqueo escalonado por husos horarios.

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Devolver Digital lanzó un concurso que invita a los jugadores a grabarse mientras eliminan GTA 6 de su PlayStation 5 o Xbox Series, o mientras muerden una cebolla, para competir por una copia de Volvy’s Adventure: Reslimed en Steam. La promoción coincide con el lanzamiento de ambos juegos, programado para el 19 de noviembre de 2026, y se desarrolla mediante una publicación en X.

Cómo participar en el concurso

La primera opción está dirigida a quienes ya realizaron la precarga de GTA 6. La precarga permite descargar un videojuego antes de su estreno para comenzar a jugar cuando se habilita oficialmente. Para participar, esas personas deben encender la cámara, mostrar el juego instalado en su consola y grabar el momento en que lo eliminan.

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Después deberán publicar el video como respuesta al anuncio de Devolver Digital e incluir el hashtag #MakeRoomForVolvy. La acción supone una molestia concreta: quien borre GTA 6 tendrá que descargarlo nuevamente si quiere jugar, con el tiempo y el consumo de datos que eso implica. Las fuentes no detallan el tamaño final de la instalación.

Devolver Digital publicó su propio video para mostrar el procedimiento. La promoción utiliza así el enorme interés alrededor del juego de Rockstar Games para llamar la atención sobre un lanzamiento independiente que llegará durante la misma jornada.

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Existe una alternativa para quienes no tengan GTA 6 o prefieran mantenerlo instalado. En ese caso, la participación consiste en grabarse dando un mordisco a una cebolla y publicar el video siguiendo las mismas instrucciones del concurso.

Completar cualquiera de los dos desafíos no garantiza recibir el juego. Los participantes entrarán en un sorteo por una clave de Volvy’s Adventure: Reslimed para Steam. Devolver Digital tampoco precisó cuántas copias digitales repartirá, un dato importante para calcular las probabilidades reales de ganar.

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Dos juegos con la misma fecha de estreno

GTA 6 tiene previsto su lanzamiento oficial para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series. Debido a la diferencia horaria, los jugadores de Nueva Zelanda estuvieron entre los primeros en acceder al título mientras en otros territorios todavía se esperaba su habilitación.

Volvy’s Adventure: Reslimed llegará ese mismo día. La coincidencia no es accidental: Devolver Digital había retrasado previamente el juego siguiendo los cambios en el calendario de GTA 6 y luego decidió mantener su estreno junto al título de Rockstar Games.

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Publicar un juego independiente durante una de las fechas con mayor atención del calendario implica competir directamente por el tiempo de los jugadores y la visibilidad en tiendas y redes sociales. El concurso convierte esa dificultad en parte de la campaña: para hacer espacio a Volvy, la marca pide eliminar temporalmente el lanzamiento que concentrará buena parte de las conversaciones del día.

La promoción también juega con el contraste entre ambos proyectos. GTA 6 es una producción para consolas que llega después de años de espera, mientras que Volvy’s Adventure: Reslimed utiliza una mascota ficticia y una presentación deliberadamente absurda. La cebolla ofrece una vía de participación para quienes estén fuera de las plataformas compatibles con el juego de Rockstar o todavía no lo hayan comprado.

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Devolver Digital

Qué es Volvy’s Adventure: Reslimed

Devolver Digital presenta Volvy’s Adventure: Reslimed como la remasterización de un remake original de un juego de plataformas y acción que nunca fue publicado. Su protagonista es Volvy, una mascota creada por el sello para parodiar personajes, campañas publicitarias y relatos corporativos asociados con la historia de los videojuegos.

El proyecto puede agregarse a la lista de deseados de Steam. Esta función permite seguir un juego antes de su lanzamiento y recibir avisos sobre su disponibilidad o eventuales descuentos. Las copias ofrecidas en el concurso también serán para esa tienda de PC, incluso cuando el desafío principal requiere mostrar GTA 6 instalado en una consola.

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Esa diferencia significa que los ganadores necesitarán una cuenta de Steam y una computadora compatible para utilizar el premio. Devolver Digital no comunicó en las fuentes citadas los requisitos técnicos, la cantidad de claves incluidas en el sorteo ni las probabilidades de obtener una. El lanzamiento de Volvy’s Adventure: Reslimed y el de GTA 6 están fijados para el 19 de noviembre.