Firaxis Games

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Take-Two Interactive despidió a alrededor de 60 trabajadores de Firaxis Games, cerca de un tercio de la plantilla del estudio, según un reporte de Bloomberg publicado el 17 de noviembre de 2026. 2K, la división que administra Firaxis, confirmó la reestructuración y anunció que su directora, Heather Hazen, también dejará el cargo, aunque no precisó la cantidad de personas afectadas ni quién asumirá la conducción. Los cambios se conocieron dos días antes del lanzamiento previsto de Grand Theft Auto VI.

Una reestructuración centrada en los juegos de estrategia

Firaxis tiene su sede en Hunt Valley, Maryland, y es conocida por desarrollar las series Civilization y XCOM, además de Marvel’s Midnight Suns. 2K explicó que el estudio reducirá su tamaño para concentrarse en sus áreas principales: diseño, tecnología y experiencia del jugador dentro de los juegos de estrategia.

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La declaración oficial describió la jornada como difícil, pero necesaria para el futuro del estudio y sus franquicias. 2K agradeció el trabajo de los empleados despedidos, aunque evitó detallar qué equipos o proyectos fueron alcanzados por el recorte. La cifra de aproximadamente 60 personas proviene de fuentes consultadas por Bloomberg.

La salida de Hazen forma parte del mismo proceso. Según 2K, la ejecutiva consideró que este era el momento adecuado para entregar la dirección y permitir que el próximo responsable tenga control completo sobre la nueva etapa desde su inicio. No se anunció un reemplazo ni un plazo para designarlo.

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Los despidos llegaron pocos días después de que Take-Two presentara sus resultados correspondientes al segundo trimestre. Firaxis queda ahora con una estructura más pequeña y con preguntas abiertas sobre la distribución de personal entre sus proyectos activos, debido a que 2K tampoco indicó cuántos trabajadores pertenecían a cada equipo.

El estado de Civilization VII y el nuevo XCOM

El lanzamiento más reciente del estudio fue Sid Meier’s Civilization VII, un juego de estrategia por turnos en el que cada participante administra asentamientos, recursos, tecnología, cultura, diplomacia y fuerzas militares. La expresión estrategia por turnos significa que los jugadores toman decisiones en rondas sucesivas, en lugar de actuar todos al mismo tiempo.

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Civilization VII está disponible para PC mediante Steam y Epic Games Store, además de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Su principal cambio estructural divide cada partida en tres eras (Antigüedad, Exploración y Modernidad) y permite modificar la civilización controlada al pasar de una etapa a otra.

El otro foco de incertidumbre es un nuevo XCOM que todavía no fue anunciado oficialmente. Bloomberg informó que su desarrollo enfrentó dificultades y retrasos internos, mientras que otros medios señalan que el proyecto incumplió objetivos importantes y podría cambiar de rumbo después de los despidos. Las fuentes coinciden en que el recorte no provocó su cancelación.

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2K no comentó el estado del proyecto. Si finalmente llega al mercado, será la primera entrega de la serie desde XCOM: Chimera Squad, publicado en 2020. Tampoco se comunicaron cambios en el soporte o en el calendario de actualizaciones de Civilization VII.

Civilization VII | Gamescom

El contraste con el estreno de GTA VI

El momento de la reestructuración llama la atención por su cercanía con el mayor lanzamiento de Take-Two. Rockstar Games, otro sello bajo el control del mismo grupo, tiene previsto publicar Grand Theft Auto VI el 19 de noviembre de 2026, fecha reafirmada durante la presentación de resultados trimestrales.

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GTA VI ya aparece como el juego con más reservas de la historia en PlayStation y Xbox. Take-Two declaró que las compras anticipadas superaron ampliamente sus expectativas iniciales. El dato contrasta con el recorte de personal en Firaxis, aunque ninguna de las fuentes aporta pruebas de una relación directa entre ambos hechos.

Take-Two tampoco explicó si los despidos responden al desempeño comercial de Civilization VII, a los problemas internos del nuevo XCOM o a una reducción general de costos. La versión oficial de 2K se limita a presentar el cambio como una reorganización destinada a concentrar recursos en el diseño de juegos de estrategia.

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Por ahora, Firaxis continuará trabajando con una plantilla reducida, sin una dirección anunciada y con el proyecto de XCOM todavía sin presentación oficial. Civilization VII mantiene su soporte sin modificaciones comunicadas, mientras Grand Theft Auto VI conserva su estreno para el 19 de noviembre de 2026.