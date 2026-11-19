Daniel Roebuck cuestiona el relato de Chris Columbus sobre su salida de Mi pobre angelito.

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Daniel Roebuck respondió a las declaraciones del director Chris Columbus sobre su salida de Mi pobre angelito (Home Alone), película estrenada en 1990.

Después de que el cineasta recordara el despido de un intérprete al que describió como “terrible”, Roebuck cuestionó algunos detalles de aquella experiencia y aseguró que nunca realizó una prueba de cámara junto a Joe Pesci, como señaló el director.

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En una entrevista con Entertainment Weekly, el actor de 63 años expresó su desacuerdo con la versión de Columbus, aunque reconoció su trayectoria cinematográfica.

“Tengo un enorme respeto por Chris Columbus. He disfrutado todas sus películas. Pero encuentro preocupantes estos comentarios”, declaró.

Chris Columbus había contado anteriormente que tuvo que despedir a un actor que interpretaría a Marv, uno de los ladrones que intentan entrar en la casa de Kevin McCallister, personaje protagonizado por Macaulay Culkin.

Chris Columbus afirmó que tuvo que despedir a uno de los ladrones de 'Mi pobre angelito'. (Créditos: 20th Century Fox)

Aunque no mencionó directamente el nombre de Daniel Roebuck, explicó que el intérprete había sido contratado para compartir escenas con Joe Pesci, quien daba vida a Harry, y que posteriormente fue sustituido por Daniel Stern.

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Uno de los puntos que el actor cuestionó fue la afirmación de Columbus sobre una supuesta prueba de cámara que habría resultado negativa.

El director recordó que la química entre Daniel Roebuck y Joe Pesci no funcionaba, por lo que describió el resultado como una experiencia desfavorable.

Sin embargo, Roebuck aseguró que esa prueba nunca se realizó. “Nunca encendieron una cámara con Joe Pesci y conmigo”, afirmó a Entertainment Weekly.

El intérprete también sostuvo que durante el proceso de producción intentaron que abandonara el proyecto.

Daniel Roebuck aseguró que lo obligaron a renunciar. (Instagram)

“Hicieron todo lo posible para conseguir que renunciara. No hubo ninguna prueba de cámara con Joe Pesci. Eso nunca ocurrió, así que es imposible”, señaló.

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Según su recuerdo, solamente pasó una tarde con Pesci y posteriormente Columbus le comunicó que no existía química entre ambos.

Daniel Roebuck cuestionó ese argumento al considerar que sus personajes compartían una escena relativamente breve antes de que comenzaran las secuencias de golpes y accidentes físicos.

El actor también habló sobre las diferencias de personalidad que, desde su perspectiva, pudieron influir en las impresiones del equipo.

Describió a Pesci como “uno de los mejores actores de los últimos 50 años”, aunque señaló que era una persona de carácter enojado, mientras que él se considera alguien alegre.

Daniel Roebuck destacó las cualidades actorales de Joe Pesci.

Daniel Roebuck recordó además una conversación que habría mantenido con Pesci después de su despido.

Según su versión, el actor de Buenos muchachos le comentó que le gustaría que también lo despidieran de aquella película. No obstante, Pesci regresó junto a Stern para protagonizar la secuela, Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York.

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A pesar de las circunstancias de su salida, Roebuck afirmó que no lamenta haber perdido el personaje de Marv. Incluso consideró que conseguir ese papel podría haber limitado las oportunidades que tuvo posteriormente en otras producciones.

“Creo que habría sido demasiado famoso y eso me habría impedido acceder a otros papeles. Las oportunidades que tuve porque no participé en Mi pobre angelito fueron extraordinarias”, comentó.

Daniel Roebuck asegura que tuvo mejores oportunidades tras su salida de 'Mi Pobre Angelito'.

Por su parte, Chris Columbus recordó que, cuando despidió al actor, le dijo que esperaba trabajar con él en algún otro proyecto.

Aunque reconoció que esa colaboración nunca llegó a concretarse, Roebuck manifestó que estaría dispuesto a trabajar con el director en el futuro.

“Espero que Chris Columbus y yo podamos trabajar juntos. Creo que descubriría que soy un buen actor, una buena persona y alguien que quizá ve el mundo de una manera muy similar a la suya”, concluyó.

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