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Sorpresa en las juveniles de la selección argentina: la estrella de Vélez que cambió de país para el Mundial Sub 17

Kiki Ramos, que fue convocado en varias ocasiones por Diego Placente, se sumó al combinado de Haití para la Copa del Mundo que iniciará el 19 de noviembre

La llegada de Kiki Ramos a la selección de Haití

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Stephen Ramos, delantero de las inferiores de Vélez Sársfield y nacionalizado argentino, representará a Haití en el Mundial Sub-17 de Qatar, que se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre. La sorpresa llegó porque Kiki jugó varios amistosos y convirtió un gol para la selección argentina de la categoría, conducida por Diego Placente. La decisión le permitirá competir con el país donde nació antes de su adopción por una familia argentina.

La Federación Haitiana de Fútbol confirmó la convocatoria del atacante en sus redes sociales: “Stephen Oscar Ramos, alias Kiki, nacido el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe. El joven jugador del Vélez Sársfield elige a Haití y se unirá a la selección Sub-17”. El organismo también agradeció al club de Liniers y al representante del futbolista por la colaboración para concretar su incorporación. “Kiki, estás en casa”, expresó la federación en su mensaje de bienvenida.

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Hay que destacar que la participación en el torneo juvenil no impedirá que Ramos vuelva a ser elegible para Argentina en el futuro. Para quedar definitivamente vinculado a Haití, debería disputar minutos en tres partidos de la selección mayor organizados por la FIFA o por entidades continentales. Haití integrará el Grupo D junto con Francia, Arabia Saudita y Uruguay. El combinado albiceleste hará lo propio en la zona C con Australia, Dinamarca y Mozambique. El Mundial Sub 17 iniciará el 19 de noviembre.

Jugador de fútbol joven con camiseta de la selección argentina de color celeste y blanco, número 22, escudo de AFA, y muñequeras blancas. El fondo está borroso
Kiki Ramos debutó con la selección argentina y llegó a convertir un gol antes de ser convocado por Haití

Kiki Ramos nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe y llegó a Argentina cuando tenía ocho meses. Su adopción por una familia argentina había comenzado antes del terremoto que devastó Haití en enero de 2010. El delantero contó que se encontraba en un orfanato cuando ocurrió el sismo y que el trámite para su llegada al país ya estaba avanzado. “Antes del terremoto ya habían hecho todos los papeles, cuando pasó yo ya estaba ahí en el orfanato en Haití y por suerte fui uno de los chicos a los que no les pasó nada”, relató hace algunos meses a Radio La Red.

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Por entonces, tenía ocho hermanos en Haití. Con los años, explicó que pudo comprender mejor el alcance de la decisión de su familia adoptiva: “Cuando crecí un poquito más, la pude ir entendiendo mejor, muy agradecido por lo que hicieron ellos por mí y por mis hermanos”. El eventual regreso al país donde nació todavía no forma parte de sus planes. “No pensé en volver, pero quizá cuando sea más grande me llegue el interés”, sostuvo.

Formado en las divisiones inferiores de Vélez, Ramos se consolidó como una de las promesas de La Fábrica, el semillero del club. Puede jugar como extremo o centrodelantero y se destacó por su velocidad, su habilidad en el uno contra uno y su capacidad ofensiva.

Stephen Kiki Ramos
Kiki Ramos es una de las figuras de las inferiores de Vélez

Diego Placente convocó a Ramos para los amistosos que la Selección Argentina Sub-17 disputó frente a Ecuador como preparación para el Mundial. El atacante reconoció que no esperaba recibir tan rápido su primera citación. “No me esperaba el primer llamado a la Selección. Al principio estaba nervioso porque ahí jugás con los mejores, pero en el segundo entrenamiento ya me solté”, afirmó el juvenil.

En el primer encuentro, disputado en el estadio de Lanús, Argentina venció 2-1 a Ecuador con goles de Benjamín Vallejo y Facundo Salina. Ramos ingresó durante el segundo tiempo y sumó sus primeros minutos con la camiseta nacional. El segundo amistoso se jugó en Atlanta y terminó 1-1. Allí, el delantero marcó el gol argentino y consiguió su primer tanto para la Sub-17. Fue una sensación hermosa marcar un tanto con esta camiseta. Inmediatamente se me vino a la mente mi familia y mis amigos que me acompañan en todo momento desde chiquito”.

Antes de optar por Haití para el Mundial, Ramos había definido como un sueño su experiencia con Argentina. “Para mí es un sueño representar a Argentina y un orgullo vestir esta camiseta tan hermosa. Desde muy chiquito que lo sueño y ojalá pueda estar a la altura todas las veces que me toque”.

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