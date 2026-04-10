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La historia del “pibe de las rabonas” que rechazó a la selección de Chile y es una de las figuras de la Sub 17 de Argentina

Juan Cruz Policella viene de marcar un doblete ante Venezuela en el Sudamericano y asoma como una de las joyas del fútbol argentino. Vélez lo blindó con una cláusula millonaria

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El talentoso juvenil de Vélez se caracteriza por su juego ofensivo y por tirar rabonas durante los partidos

La selección argentina Sub 17 marcha invicta en el Sudamericano de la categoría que se realiza en Paraguay y entre tantas figuras que se destacan en el equipo comandado por Diego Placente asoma el nombre de Juan Cruz Policella, autor de dos goles en la última victoria frente a Venezuela (3-2). El joven delantero de 16 años, portador del dorsal 11 de la Albiceleste, comienza a demostrar todo su talento y espera desplegarlo esta noche frente a Brasil, en el clásico por la punta del Grupo B.

Nacido un 3 de agosto de 2009 en la ciudad de Ramos Mejía, Buenos Aires, Policella brilla en la séptima división de Vélez Sarsfield, club al que llegó con 6 años y con el que firmó su primer contrato profesional hasta el 31 de diciembre de 2027, con una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. De esta manera, el Fortín se aseguró por un tiempo blindar a una de las joyas de la Fábrica que además tiene una característica inusual: es especialista en tirar rabonas.

Conocido en el ámbito de inferiores como “el pibe de las rabonas”, Policella contó que el firulete que para muchos puede significar una cargada le sale naturalmente y hasta le resulta más cómodo. “Siempre es un recurso la rabona. Tengo facilidad para eso. Me acostumbré de chiquito a hacerlas así que cuando puedo lo hago”, dijo sonriente en una entrevista con ESPN, en 2024. Su entrenador en aquel entonces, Ariel Chino Zárate, explicó: “Lo hablé muchas veces con él, pero no lo hace de canchero. Se le hace más cómodo. De hecho, tiene más fuerza pegándole de rabona que con la pierna izquierda, así que no me molesta”.

Juan Cruz Policella
Juan Cruz Policella en acción con la camiseta de la selección argentina (Instagram: juani__policella)

El origen de este recurso que embellece el fútbol fue heredado de su padre, Sebastián Policella, quien se jactó de ser “un gran tirador de rabonas cuando era más joven”. Juan Cruz dio fe del relato de su progenitor: “Mi papá es fantasioso jugando a la pelota y yo saqué lo que tiene él”.

El chico de Vélez tiene otro registro que impacta y da orgullo a la institución de Liniers. Con su categoría, la 2009, Policella ganó hasta el momento todos los Torneos que disputó tanto en Infantiles como en Juveniles de AFA. Además logró ser convocado tanto en las selecciones Sub 15 como en la Sub 17 de Argentina, sin olvidar que previamente hubo un llamado del representativo nacional de Chile en 2023. Sin embargo, Juani se negó a participar de la convocatoria del país trasandino y eligió esperar su chance en la Albiceleste.

Juan Cruz Policella festeja uno de sus goles ante Venezuela para la Argentina en el Sudamericano Sub 17 (Instagram)
Juan Cruz Policella festeja uno de sus goles ante Venezuela para la Argentina en el Sudamericano Sub 17 (Instagram)

“En su momento les dije que no porque no estaba bien anímicamente como para ir con ellos al Sudamericano. Ahora estoy enfocado en Vélez para mantener el invicto en las últimas fechas”, dijo Juan Cruz en ESPN en octubre de 2024. Pese a haber nacido en Argentina, Policella tiene una abuela paterna oriunda de Chile, razón por la cual podría obtener la doble nacionalidad y optar por representar a la Roja. “Lo que nos dice es que quiere intentar jugar para Argentina”, sentenció el padre. Ante la pregunta hace unos años si aguardaba ansioso por una chance en la selección nacional, el juvenil contestó que solamente se enfocaba en Vélez: “Si toca, toca y si está de nuevo la posibilidad con Chile, se verá”.

Ese llamado finalmente llegó el año pasado y Juan Cruz Policella ya viste con orgullo los colores de su patria. El joven extremo ha estado en la órbita de Diego Placente desde 2024 y en la actualidad se destaca en la Sub 17, consolidándose como una de las figuras. Además, lleva tres goles en igual cantidad de partidos, contabilizando el tanto que le marcó en el 6-1 a Chile en el amistoso jugado en Ezeiza y su doblete ante Venezuela.

Juan Cruz Policella
Juani Policella gritando un gol con la camiseta de Vélez. El club lo blindó hasta finales de 2027 con una cláusula de 15 millones de dólares (Instagram: juani__policella)

“Argentina siempre está para ser campeón”, cerró durante una entrevista luego de su actuación ante la Vinotinto en el Sudamericano. Pero antes estará el choque con Brasil, el otro invicto. “Lo vamos a tomar como un rival más, haremos lo de siempre que es lo que nos va a ayudar a que consigamos la victoria”, cerró el Pibe de las Rabonas, que sueña con hacer historia en el fútbol argentino.

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