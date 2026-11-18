El Problema De Los 3 Cuerpos presenta un nuevo tráiler.

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Netflix publicó el primer adelanto de la segunda temporada de El problema de los 3 cuerpos, que se estrenará el 14 de enero de 2027 con seis episodios. El avance muestra el paso del misterio científico a la preparación ante una invasión: los San-Ti enviarán un emisario a la Tierra, mientras la humanidad intenta decidir cómo responder a una civilización extraterrestre que considera hostil.

Del misterio científico a la amenaza de invasión

La primera temporada estuvo centrada en una serie de fenómenos inexplicables que afectaban a científicos de distintos lugares del planeta. Los próximos capítulos dejarán esas incógnitas en segundo plano para abordar las consecuencias políticas, militares y psicológicas del contacto con los San-Ti.

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En el adelanto, los extraterrestres anuncian que enviarán un emisario. Thomas Wade, interpretado por Liam Cunningham, desconfía de cualquier supuesta intención diplomática. Su argumento es directo: los visitantes no recorrieron 38,6 billones de kilómetros para negociar, sino para exterminar a la humanidad y reclamar la Tierra.

El cambio modifica el eje central de la serie. Los protagonistas ya conocen el origen de la amenaza, pero carecen de una respuesta común. La información sobre la llegada alienígena deja de estar limitada a un grupo de investigadores y comienza a alterar instituciones, gobiernos y comunidades enteras.

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Una humanidad dividida ante los San-Ti

Los creadores adelantaron que la temporada explorará las fracturas sociales provocadas por una amenaza considerada inevitable. Una parte de la población vive bajo el miedo a la invasión, mientras sectores radicalizados aceptan la llegada de los San-Ti e interpretan que la humanidad perdió el derecho a controlar el planeta.

Dentro de ese grupo aparece Tatiana Haas, una seguidora devota de los extraterrestres. Su postura parte de la idea de que los seres humanos fracasaron en el cuidado del mundo y que la intervención de otra especie puede ser una salida. Esa división agrega un conflicto interno a la amenaza exterior: los personajes deberán enfrentar a quienes colaboran con los invasores mientras intentan diseñar una estrategia de supervivencia.

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El reparto principal volverá a reunir a Jovan Adepo, Eiza González, Jess Hong, Benedict Wong, Liam Cunningham y Sea Shimooka. Sus personajes regresarán en una etapa marcada por decisiones colectivas, disputas geopolíticas y el impacto personal de saber que una fuerza extraterrestre se dirige hacia la Tierra.

El problema de los 3 cuerpos

Regresos, incorporaciones y una temporada final

La segunda temporada incorporará a Claudia Doumit, conocida por su participación en The Boys, como la capitana Van Rijn. Ellie de Lange interpretará a Ayla, mientras Alfie Allen, actor de Game of Thrones, tendrá una aparición recurrente. Las fuentes también incluyen entre los invitados a David Yip, Jordan Sunshine y Josh Brener, conocido por Silicon Valley.

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La adaptación continúa bajo la dirección creativa de David Benioff, D. B. Weiss y Alexander Woo. Benioff y Weiss fueron los creadores televisivos de Game of Thrones, mientras Woo trabajó en The Terror. El equipo seguirá tomando como base las novelas de Cixin Liu, una trilogía que aborda el contacto entre la humanidad y una civilización extraterrestre desde perspectivas científicas, políticas y sociales.

El formato será más breve que el de la primera entrega: la nueva temporada constará de seis capítulos. Netflix todavía no detalló si todos estarán disponibles durante el estreno o si tendrán un lanzamiento escalonado.

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La historia tampoco terminará con estos episodios. Netflix ya renovó El problema de los 3 cuerpos para una tercera temporada, que será la última de la serie.