Se definió el futuro de Nico Paz: la millonaria suma que pagaron por su ficha y la cláusula que beneficia al Real Madrid

Nico Paz se encuentra disputando el Mundial 2026 con la selección argentina (Credit: John Reed-Imagn Images)

El futuro de Nico Paz ya tiene destino confirmado. El futbolista argentino continuará en el Como tras un acuerdo de traspaso permanente con el Real Madrid, una operación en la que el club italiano abonará una suma millonaria y que mantiene al conjunto blanco con el control sobre el jugador.

La noticia fue anticipada por el periodista especializado en el mercado de pases Fabrizio Romano, quien detalló que la transferencia se cerró por una valorización de 60 millones de euros, aunque la cifra real de la compra es menor debido a una cláusula de recompra a favor de la institución madrileña.

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Según explicó el italiano en su cuenta de X, el Como adquirió a Nico Paz tras pactar una fórmula que satisface tanto al jugador como a los dos clubes involucrados. El acuerdo garantiza que el Real Madrid retiene el control deportivo y económico sobre el joven mediocampista, ya que incluyó una opción de recompra que podrá ejecutar en el futuro (sería de 80 millones).

Nico Paz expresó su deseo de permanecer en Como, donde encontró el espacio y la continuidad que buscaba lejos del banco del Santiago Bernabéu. El entorno del jugador consideró que el contexto competitivo y el protagonismo alcanzado en la Serie A impulsaron su desarrollo, algo que el propio futbolista valoró como fundamental para su crecimiento. Según Marca, la voluntad del argentino y el interés del club lombardo resultaron determinantes para que el Real Madrid aceptara reformular la operación y permitiera su permanencia en Italia.

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Como acordó con Real Madrid comprar el 100 por ciento de la ficha de Nico Paz (REUTERS/Claudia Greco)

La negociación se destrabó luego de horas intensas en las oficinas de Valdebebas. Inicialmente, el Real Madrid había considerado ejecutar la cláusula de recompra de nueve millones de euros que tenía sobre el jugador, tras su explosión en el fútbol italiano. No obstante, el acuerdo final estableció que Como recompra la ficha de Nico Paz, pero la entidad merengue se reservó el derecho a recuperar al futbolista si lo considera oportuno. Esta fórmula apunta a que el club blanco no pierda de vista a uno de los talentos más prometedores que surgieron de su cantera en los últimos años.

Vale recordar que Paz llegó al Como en el verano de 2024 en una operación de 6,3 millones de euros por el 50% de sus derechos económicos. En el contrato de venta, el Real Madrid se reservó una cláusula de recompra escalonada —8 millones para 2025, 9 para 2026 y 10 para 2027— y conservó el 50% de los derechos sobre una futura transferencia. Esa estructura contractual le otorgó al club de Madrid control unilateral sobre el futuro del jugador, sin necesidad del consentimiento del Como para activarla.

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El rol de Cesc Fàbregas y de Mirwan Suwarso fue señalado por Fabrizio Romano como “crucial” en las últimas 24 horas de la negociación. Ambos dirigentes, junto con la aprobación directa de Nico Paz, facilitaron la llegada a un entendimiento que beneficia a todas las partes. Como, respaldado por la decisión del futbolista, logró retener a su principal referencia en el mediocampo y consolidó un proyecto que pretende seguir creciendo en la Serie A.

La operación no significa una ruptura entre el jugador y el Real Madrid, sino la consolidación de una tendencia estratégica del club español: transferir a jóvenes talentos con mecanismos de control sobre su futuro. De acuerdo con Marca, esta modalidad permite que los futbolistas ganen rodaje en equipos competitivos y, si alcanzan el nivel esperado, el club blanco pueda reincorporarlos. En el caso de Nico Paz, el acuerdo establece que el Real Madrid puede volver a contar con él en el momento que considere adecuado, dependiendo de su evolución en Italia.

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Nico Paz se marchó del Real Madrid en busca de minutos que no tenía asegurados en el primer equipo. Su paso por el Como se transformó en un caso de éxito: ganó madurez competitiva, se consolidó en una de las ligas más exigentes y demostró que puede ser pieza clave en un proyecto ambicioso. La confianza de Cesc Fàbregas resultó determinante en su progresión. El entrenador le otorgó libertad táctica y un papel central, lo que permitió que el argentino afianzara un perfil diferencial en el fútbol europeo y se ganara un lugar en la lista de Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. El volante tuvo una temporada sobresaliente en la Serie A: 40 partidos disputados, 13 goles y 8 asistencias.

El impacto de la operación se refleja también en la estrategia de mercado que adoptó el Real Madrid en los últimos años. El club prioriza que sus jóvenes promesas se desarrollen en contextos de alta exigencia, sin desprenderse totalmente de su control. Para la entidad madrileña, la continuidad de Nico Paz en el Como representa una oportunidad para que el mediocampista continúe sumando experiencia antes de evaluar un regreso al Bernabéu.

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Mientras tanto, Nico Paz seguirá vistiendo la camiseta del Como, con la expectativa de continuar su crecimiento y con el horizonte abierto a un potencial retorno al Real Madrid. El club blanco mantiene la llave de su futuro, mientras el futbolista se consolida como una de las grandes promesas del fútbol argentino en Europa.