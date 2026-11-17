"La Menesunda", vigencia implacable: el Reina Sofía de Madrid reconstruirá la emblemática obra de Marta Minujín (Foto: Josefina Tommasi)

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El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid abre desde este miércoles al público La Menesunda según Marta Minujín, la reconstrucción de la obra que la artista argentina realizó junto a Rubén Santantonín en 1965. La instalación, que propone un recorrido físico por once ambientes, permanecerá en España hasta el 8 de marzo de 2027.

La llegada de la pieza al museo español forma parte de una gira europea producida por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y Tate Liverpool. El itinerario comenzó en 2024 en Copenhagen Contemporary, Dinamarca, y prevé una última escala en la institución británica en 2028.

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La inauguración será este martes 17 de noviembre, con una conversación entre Marta Minujín, la directora del Museo Moderno, Victoria Noorthoorn, y el director del Reina Sofía, Manuel Segade. El encuentro tendrá lugar a las 19 en el Auditorio 400 del Edificio Nouvel y contará con entrada libre hasta completar la capacidad de la sala.

Martha Minujín y "La menesunda", en 1964

Concebida hace más de seis décadas, La Menesunda se aleja del formato de una obra para observar a distancia. La propuesta original estaba construida como una estructura laberíntica y reunía once situaciones en espacios cúbicos, triangulares, poliédricos y circulares. Cada uno incorporaba materiales y estímulos distintos para quienes avanzaban por el recorrido.

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La obra de 1965 tuvo una vida breve: estuvo abierta durante 15 días y luego fue desmontada por completo. La versión que viaja hoy por Europa fue reconstruida en 2015 por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en diálogo con Minujín, cuando se cumplieron 50 años de la primera presentación.

Para realizarla, los equipos de curaduría, diseño, producción y conservación trabajaron sin los planos originales. El proceso se apoyó en fotografías, filmaciones, publicaciones de época y testimonios de artistas que habían colaborado en la instalación, entre ellos Floreal Amor, David Lamelas, Leopoldo Maler, Rodolfo Prayón y Pablo Suárez.

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La instalación creada en 1965 junto a Rubén Santantonín podrá visitarse hasta marzo de 2027 en el museop español, acompañada por documentos sobre dos décadas de acciones de la artista argentina

La reconstrucción se organizó en módulos independientes, pensados para conservar la estructura y permitir sus futuros traslados. También requirió ajustes vinculados a las normas de seguridad actuales de los museos, sin modificar la disposición ni la atmósfera de la experiencia concebida en los años sesenta.

En su primera presentación en España, la instalación estará acompañada por un núcleo documental desarrollado por el Museo Reina Sofía. La selección reunirá fotografías, dibujos y materiales de archivo sobre happenings, performances y acciones participativas que Marta Minujín desarrolló entre 1963 y 1985.

El recorrido permitirá situar La Menesunda dentro de un período de experimentación de la artista argentina, cuya producción incorporó intervenciones colectivas, acciones efímeras y dispositivos que convocaban al público como parte de la obra.

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Santoin y Minujin en "La Menesunda" en el Instituto Torcuato Di Tella (Archivo Marta Minujín)

La reconstrucción ya había tenido una escala internacional en 2019, cuando se exhibió en el New Museum de Nueva York. En aquella oportunidad, The New York Times la incluyó entre las exposiciones destacadas de la temporada.

La muestra podrá visitarse en la planta 0 del Edificio Nouvel del Reina Sofía, en Madrid, desde el 18 de noviembre de 2026 hasta el 8 de marzo de 2027. La curaduría está a cargo de Manuel Segade y la organización corresponde al Museo Moderno y Tate Liverpool, en colaboración con la institución española.