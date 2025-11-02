Quién es Laila Hasanovic, la mujer que acompaña a Jannik Sinner en su mejor momento tras consagrarse campeón en Viena

La celebración en Viena selló el romance entre el tenista italiano y la modelo danesa frente a medios y aficionados (Profimedia)

La celebración de Jannik Sinner como campeón en la Wiener Stadthalle de Viena marcó no solo un éxito deportivo, sino también el inicio público de su relación con Laila Hasanovic. La modelo danesa, de 24 años, acompañó a Siglinde Sinner, madre del tenista, en la tribuna durante la final disputada el 26 de octubre de 2025, presenciando el triunfo del actual número uno del mundo.

Al recibir el trofeo, Sinner incluyó por primera vez a Hasanovic en su mensaje de agradecimiento: “Mi familia, mi novia, mis amigos, e incluso quienes me ven desde casa, muchas gracias por su apoyo”, expresó, según recogió Paris Match. De este modo, el tenista italiano y la modelo oficializaron su vínculo ante el público y la prensa internacional.

Semanas antes, los rumores sobre su relación circulaban en medios y redes sociales, alimentados por especulaciones que involucraban incluso a la modelo estadounidense Brooks Nader. La confirmación pública de la pareja en Viena terminó con las conjeturas y consolidó a Hasanovic como la nueva compañera de Sinner.

Laila Hasanovic compartió un asiento con Siglinde Sinner durante la final, reforzando su inclusión en el círculo íntimo del campeón (Imago / NurPhoto)

El romance en la previa: pistas y rumores

La noticia del incipiente romance había comenzado a tomar fuerza durante el US Open 2025. Imágenes captadas durante un entrenamiento mostraron a Sinner revisando su celular, donde destacaba la fotografía de una joven como fondo de pantalla.

La foto en cuestión, difundida en televisión, permitió a los aficionados identificar a Hasanovic e intensificó las especulaciones.

El diario italiano Corriere dello Sport sumó detalles clave al dar voz a Roberto y Nicoletta Stampfl, dueños de la heladería Santo Gelato en el barrio La Condamine de Mónaco, donde reside la pareja.

“Conquistó a su nueva novia con helado”, tituló el periódico. Y Nicoletta explicó: “Laila me cayó muy bien, es amable, igual que Jannik. Es bellísima, muy sencilla en su manera de ser y de vestir. En resumen, es una chica natural. Entre ellos, hablan en inglés”.

Además, relató que el tenista suele decantarse por los sabores de pistacho y amarena. El local, situado bajo el edificio donde vive la pareja, fue también frecuentado por Rafael Nadal en el pasado.

Antes de la confirmación oficial, Hasanovic ya había sido vista apoyando a Sinner durante Roland Garros y los dos fueron fotografiados juntos en las calles de Copenhague, la capital natal de la modelo.

Consultado sobre su vida privada en la previa al Grand Slam neoyorquino, el tenista había respondido: “Sí, estoy enamorado, pero no hablamos de nuestra vida privada”.

La heladería de La Condamine en Mónaco se volvió el escenario cotidiano del noviazgo fuera del circuito tenístico

¿Quién es Laila Hasanovic?

Laila Hasanovic, oriunda de Dinamarca y de la misma edad que Sinner, debutó en el modelaje a los 16 años con una campaña para Daniel Wellington.

En 2019, representó a Groenlandia en el certamen Miss Dinamarca y logró ubicarse entre las diez finalistas. Desde entonces, Hasanovic mantuvo una presencia constante en el mundo de la moda, participando en campañas y concursos que la integraron al radar de la prensa especializada, según publicó Paris Match.

En lo personal, la modelo estableció vínculos sentimentales con figuras del deporte internacional. Antes de Sinner, mantuvo un noviazgo con el futbolista danés Jonas Wind y, posteriormente, con el piloto alemán Mick Schumacher, hijo de Michael Schumacher.

Su relación con Schumacher se extendió durante dos años y Hasanovic llegó a formar parte del círculo cercano de la familia, hasta que la pareja se separó.

Antes de enamorarse de Sinner, Laila Hasanovic formó parte del entorno privado de Mick Schumacher, piloto de Fórmula 1. (REUTERS/Albert Gea)

El presente de Sinner

Jannik Sinner también tenía experiencia en relaciones con deportistas: compartió su vida con la tenista rusa Anna Kalinska, de 26 años. Ambas relaciones concluyeron en un período similar.

A finales de agosto, el propio Sinner, fiel a su reserva habitual sobre su vida privada, declaró a La Gazzetta dello Sport sentirse “muy enamorado”, aunque evitó mencionar a su pareja.

En el plano deportivo, Sinner atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera. Esta temporada conquistó el Abierto de Australia y Wimbledon y, tras una suspensión de tres meses, regresó para acceder por segundo año consecutivo a las semifinales del US Open, donde el año anterior se coronó campeón.

Ya cuenta con 23 títulos profesionales, después de ganar el Masters 1000 de París y arrebatarle el primer puesto del ranking a Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner brilla en lo más alto del tenis mundial mientras afianza su vida sentimental con discreción (REUTERS)

El paso al frente de la pareja

La oficialización de la relación entre Sinner y Hasanovic en Viena despejó las dudas sobre la vida sentimental del tenista y puso fin a meses de rumores y especulaciones.

Desde ahora, la pareja decidió presentarse abiertamente ante la opinión pública, dejando atrás el misterio y consolidando su vínculo personal en medio del éxito profesional del italiano.

El romance de Sinner y Hasanovic se construyó bajo la mirada atenta de la prensa internacional y de los aficionados, que aguardaban una confirmación. Ahora, con el anuncio público, la pareja inicia un nuevo capítulo, tanto fuera como dentro del circuito tenístico.

La heladería Santo Gelato de Mónaco, los guiños en las gradas y los logros en la cancha confluyeron para que Jannik Sinner y Laila Hasanovic oficializaran un romance que ya era uno de los temas más comentados del deporte y el espectáculo europeo.