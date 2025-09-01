El romance entre el número 1 del tenis Jannik Sinner y una modelo ex novia de un piloto de Fórmula 1: el descuido que reveló la relación

La imagen de Jannik Sinner viendo su teléfono celular con una imagen de fondo de la modelo Laila Hasanovic

El mundo del tenis concentra su atención en Jannik Sinner, quien disputa el US Open bajo los focos de ser uno de los grandes candidatos al título en el último Grand Slam de la temporada no sólo por sus posibilidades, sino por un detalle fuera de la cancha que desató una ola de especulaciones: la imagen de fondo de pantalla del celular del tenista italiano.

En la antesala del encuentro por la tercera ronda del certamen que se disputa en Flushing Meadows, la transmisión de la cadena SuperTenis capturó al número 1 del mundo del circuito ATP mirando la pantalla del teléfono y lograron identificar la foto de una joven, lo que disparó rumores sobre un posible romance.

¿Quién sería la mujer en el móvil del italiano? La modelo Laila Hasanovic, según registros de la prensa italiana como el diario La Reppublica y otros reconocidos en Europa como el periódico británico The Sun y el medio alemán Bild. El ángulo de la TV permitió observar la imagen de fondo del dispositivo tras el triunfo de Sinner ante Denis Shapovalov por 5-7, 6-4, 6-3 y 6-3 durante la jornada del sábado y en el encuentro válido por la tercera ronda del Abierto de los Estados Unidos. Los aficionados reconocieron a modelo danesa de 24 años.

La secuencia fue suficiente para que los usuarios y fanáticos inundaran las redes sociales con mensajes. “Tiene la foto de su novia como fondo de pantalla... y dicen que no es un hombre romántico”, publicó un usuario, mientras que otros destacaban el aparente cambio en la situación sentimental del jugador: “Adiós Jannik Sinner a tu era de soltero”.

Antes de este episodio, Sinner había sido consultado acerca de su vida personal en rueda de prensa previa al US Open. “Sí, estoy enamorado, pero no hablamos de nuestra vida privada”, confesó el jugador que viene de ganar en Wimbledon tras vencer a su más cercano rival en la actualidad, el español Carlos Alcaraz. El italiano, según publicó The Sun, rehusó dar más información y puntualizó: “No quiero hablar de eso”.

Laila Hasanovic fue pareja del ex piloto de F1 Mick Schumacher

Cabe destacar que en junio, Hasanovic fue vista entre el público que apoyaba a Sinner durante el Roland Garros. Además, Bild difundió que ambos fueron vistos juntos en Copenhague en mayo de este año. Preguntado por la visita a la capital danesa, el número uno del mundo respondió: “No, no, no había ninguna chica. Solo tenía un par de asuntos pendientes con las sesiones de fotos allí. Nada más. Nada más”, sentenció. La explicación no detuvo la circulación de rumores, que continuaron sumando fuerza al observarse la imagen de la modelo en el móvil del deportista.

Laila Hasanovic, ampliamente reconocida en la industria de la moda y con fuerte presencia en redes sociales, mantuvo una relación previa con Mick Schumacher, ex piloto de Fórmula 1 e hijo de la leyenda, el siete veces campeón del mundo Michael Schumacher. La prensa alemana informó que Hasanovic tuvo acceso al círculo íntimo de la familia del múltiple campeón de la F1, pero su relación terminó meses atrás.

En cuanto a la carrera de uno de los hijos de Shumy, actualmente compite para el equipo Alpine en el Campeonato Mundial de Endurance, y este fin de semana correrá en las 24 Horas de Le Mans. Anteriormente, corrió en la F1 como piloto del equipo Haas (2021 y 2022), y más tarde se desempeñó como reserva en dos escuderías (Mercedes en 2023 y McLaren en 2024).

El tenista italiano sólo había sido vinculado públicamente en el pasado con la tenista rusa Anna Kalinskaya, con quien fue fotografiado durante la celebración de la final que ganó en el US Open en 2024. A pesar de las especulaciones que se generaron, ni él ni Hasanovic realizaron comentarios públicos adicionales.

Mientras tanto, el actual número uno del ATP enfrentará a Alexander Bublik en su siguiente compromiso, esta noche por la cuarta ronda del Grand Slam que se disputa en suelo estadounidense, con la expectativa abierta de una eventual final frente a Carlos Alcaraz.

Las fotos de Laila Hasanovic, la modelo que vinculan con Sinner: