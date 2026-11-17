Lesley R. Vogel explicó que decidió no asistir al homenaje de su hija para evitar conflictos entre los asistentes. (Europa Press)

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Lesley R. Vogel, madre de la actriz Hayden Panettiere, se sinceró sobre su ausencia en el servicio conmemorativo que se realizó en septiembre en homenaje a su hija, fallecida en agosto de 2026.

“Simplemente no quería causar problemas; probablemente fue lo mejor”, declaró Vogel, de 70 años, en el programa Inside Edition el lunes 16 de noviembre.

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El servicio privado se celebró el 19 de septiembre en Malibú y reunió a aproximadamente 80 personas, entre ellas las excompañeras de reparto de Panettiere en Nashville, Connie Britton y Charles Esten, así como los actores Evan Ross y Ruby Rose.

Según lo informado, tanto Vogel como el padre de la actriz, Skip Panettiere, fueron invitados, aunque ella optó por no asistir.

La mujer explicó sus razones al mismo programa: “Sabía que algunas de las personas que estaban allí querían creer que yo era la madre horrible porque Hayden estaba enojada y había hecho declaraciones”.

El servicio conmemorativo en Malibú convocó a figuras del elenco de la serie 'Nashville' como Connie Britton y Charles Esten. (Europa Press)

Vogel señaló que la última vez que habló con su hija fue en “septiembre u octubre de 2025”, y describió el vínculo entre ambas como “una montaña rusa, sin duda”.

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Atribuyó el distanciamiento al crecimiento de Panettiere como figura pública: “Fue muy feliz y pasamos una cantidad tremenda de tiempo juntas hasta que tenía alrededor de 16 años, y luego, una vez que se convirtió en el rostro de la exitosa serie Heroes, fue cuando las cosas comenzaron a cambiar”, declaró en la misma entrevista.

En mayo pasado, Hayden Panettiere había revelado que la presión de esa etapa la afectó desde muy joven en su construcción como persona.

“Estaba muy arraigado en mí querer complacer a todos”, reconoció. “Iba al set y era todo cuestión de ser profesional, dar el máximo y siempre estar a la altura. Tenía que ser perfecta. Me sentí en una crisis de identidad a los 12 años. No sabía quién era”.

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La artista también había reconocido que parte del conflicto se originó en que su madre Leslie manejó su carrera durante su etapa como niña actriz, antes de que cortaran lazos profesionales cuando Panettiere tenía 19 años.

Vogel situó el inicio del distanciamiento familiar en el ascenso de la fama de Panettiere con la serie 'Heroes'. (Créditos: NBC)

En una entrevista publicada ese mismo mes, señaló que, aunque no mantenían una relación, dejaba “la puerta abierta para que se presentara la oportunidad algún día”.

Vogel, por su parte, rechazó haber ejercido presión sobre su hija. En agosto negó haber sido “abusiva en ningún sentido” al gestionar su carrera y argumentó: “Creo que Hayden se puso esa presión a sí misma. Yo no se la impuse”.

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La actriz dio sus primeros pasos en el mundo artístico cuando Lesley R. Vogel la inscribió en la agencia de modelos Wilhelmina a los 8 meses de edad. A los 5 años obtuvo su primer papel recurrente en televisión, el personaje de Sarah Roberts en One Life to Live, telenovela en la que participó entre 1994 y 1997.

¿Por qué murió Hayden Panettiere?

Las autoridades de Greenville, Carolina del Sur, cerraron formalmente la investigación sobre la muerte de Hayden Panettiere luego de confirmar que el deceso fue consecuencia de una sobredosis accidental.

Un representante del Departamento de Policía de esa ciudad confirmó la conclusión del proceso, que había permanecido abierto incluso después de que el médico forense clasificara la muerte como accidental en septiembre.

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La policía de Greenville determinó que el fallecimiento ocurrió por una intoxicación combinada de fentanilo y medicamentos bajo receta. (REUTERS/Caitlin Ochs/Foto de archivo)

Según el informe toxicológico de la Oficina del Médico Forense del condado de Greenville, el fallecimiento se debió a los efectos tóxicos de una combinación de sustancias: fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

La autopsia no encontró indicios de traumatismos que hubieran contribuido a la muerte. La celebridad tenía 36 años cuando fue hallada inconsciente en un apartamento el 16 de agosto, tras una llamada al número de emergencias 911 que alertó sobre una mujer con paro cardíaco.

Zach Hickerson, hermano de Brian Hickerson —pareja intermitente de la actriz—, realizó esa llamada e intentó practicarle reanimación cardiopulmonar mientras hablaba con la operadora.

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Ambos se encontraban presentes en el lugar al momento de los hechos. Los equipos de emergencia también intentaron reanimar a Panettiere, pero confirmaron su fallecimiento en el domicilio a las 14:32 horas de ese día.

Skip Panettiere declaró a los investigadores que su hija enfrentaba problemas de adicción desde comienzos de sus 20 años y que el consumo de sustancias se había agravado tras el nacimiento de su hija Kaya, en diciembre de 2014, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

Skip Panettiere informó a las autoridades que el consumo de sustancias de su hija aumentó tras la maternidad. (X/Hayden Panettiere)

La pareja se separó en 2018 y, según los registros disponibles, la niña ha vivido principalmente con su padre en Europa.

Hayden Panettiere había hablado públicamente sobre sus dificultades con las adicciones y la depresión posparto.

En mayo de este año publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, en las que abordó episodios de consumo de sustancias, recuperación, abuso y las exigencias de crecer dentro de la industria del entretenimiento.

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Según Page Six, la actriz había sufrido una sobredosis anterior y, poco antes de su muerte, había permanecido entre dos y tres semanas en un centro de rehabilitación en Malibú.