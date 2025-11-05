Jannik Sinner confirmó su noviazgo con una modelo que fue candidata a Miss Universo y pareja de un ex piloto de Fórmula 1

Jannik Sinner confirmó su noviazgo con Laila Hasanovic

Durante la realización del US Open se dispararon una serie de versiones sobre la vida amorosa de Jannik Sinner, el número 1 del mundo. Una captura con la imagen de una mujer en su teléfono derivó en un sinfín de trascendidos en torno al tenista italiano que acaba de confirmar su noviazgo en los últimos días.

El ganador del ATP 500 de Viena le dedicó este trofeo a su pareja, Laila Hasanovic, antes de emprender un nuevo desafío que lo llevó a quedarse con el Masters 1000 de París y configurar su segundo mejor año en el profesionalismo con cinco títulos, por detrás de los ocho logrados en 2024.

En medio de este gran presente, Sinner guarda un lugar de su día para Hasanovic, como así también para toda su familia, que sigue de cerca su carrera desde sus comienzos. “Muchas gracias por el apoyo. El trabajo que han realizado, el esfuerzo. Además, entenderme a veces no es fácil, pero gracias por el esfuerzo. Todos aquí, con mi familia, mi novia, mis amigos. A todo mi equipo, y también a quienes nos ven desde casa: muchísimas gracias por el apoyo”, lanzó tras levantar el trofeo en Austria frente a la mirada de su amada y sus padres, Hanspeter y Siglinde, en una de las tribunas.

Los rumores sobre este vínculo se remontan a septiembre pasado en un partido correspondiente al Abierto de los Estados Unidos, último Grand Slam del año. Allí, la transmisión de la cadena SuperTenis capturó al europeo mirando la pantalla de su teléfono móvil y se identificó la foto de una joven, un detalle que revolucionó las redes sociales.

Tiene más de 400.000 seguidores en Instagram (Crédito: @lailahasanovic/Instagram)

Ya desde ese momento, el diario La Reppublica y otros reconocidos en el Viejo Continente como el periódico británico The Sun y el medio alemán Bild indicaban que la mujer en cuestión se trataba de Laila Hasanovic, una joven danesa de 24 años que peleó por ser Miss Universo, pero se quedó en el camino dentro de la competición local, tras terminar entre las 10 mejores de Miss Dinamarca 2019. Trabaja como modelo y posee más de 400.000 seguidores en Instagram.

Anteriormente, Laila tuvo una relación con Mick Schumacher, ex piloto de Fórmula 1 e hijo de la leyenda, el siete veces campeón del mundo Michael Schumacher. De hecho, The Sun cuenta que llegó a ser incorporada al círculo íntimo de la familia alemana y fue la única novia de Mick que visitó a su padre, sobre cuya salud hay mucho hermetismo desde el accidente sufrido mientras esquiaba en los Alpes Franceses el 29 de diciembre de 2013. Finalmente, se separaron meses atrás.

En junio, la influencer fue vista entre el público que apoyaba a Sinner durante el Roland Garros. Incluso, Bild divulgó que ambos fueron vistos juntos en Copenhague en mayo de este año, pero el deportista de 24 años negó que lo hayan acompañado en ese viaje: “No, no, no había ninguna chica. Solo tenía un par de asuntos pendientes con las sesiones de fotos allí. Nada más. Nada más”.

Salió Top 10 en Miss Dinamarca 2019 (Crédito: @lailahasanovic/Instagram)

A mediados de septiembre, después de la imagen que se viralizó en su celular, Sinner fue relacionado con un triángulo amoroso con su principal rival en el circuito, Carlos Alcaraz (2 del mundo), y la famosa modelo Brooks Nader. “Los rumores son ciertos. Salir con alguien es un término muy vago, pero sé que él es el hombre del momento”, declaró la hermana de la mujer, Grace Ann, confirmando los presuntos rumores referidos a Jannik, luego de que el entorno del español se encargara de desmentir cualquier tipo de relación.

La propia Nader alimentó esta posibilidad con una declaración muy ambigua a la hora de una pregunta directa sobre la presunta relación con las dos mejores raquetas del mundo: “Solo diría que una dama nunca besa y luego lo cuenta, especialmente dos veces, eso simplemente no está bien”.

De igual manera, según informó Mail Online, una fuente cercana a ella afirmó que buscaba “mantenerse en el centro de la atención mediática”, y que su interés principal sería impulsar su carrera televisiva y el nuevo reality show que protagoniza, Love Thy Nader, en la plataforma Hulu. La misma fuente dijo: “La agenda de Brooks ahora es aparecer en todo tipo de historias y dramas, porque está enfocada en que su programa tenga éxito y la sigan considerando como una figura ascendente en el entretenimiento”.

