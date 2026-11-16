Argentina disputará dos amistosos en la fecha FIFA de noviembre (@Argentina)

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La selección argentina femenina encara su preparación para el Mundial de Brasil 2027 con la última fecha FIFA doble del año. El conjunto dirigido por Germán Portanova cerrará una temporada de sensaciones positivas luego de finalizar como subcampeón de la Liga de Naciones. Se probará ante dos rivales, uno europeo y otro sudamericano, a meses de disputar la cita máxima.

En primera instancia, Argentina enfrentará a Alemania en el Estadio Único Diego A. Maradona de La Plata, que será reinaugurado antes de recibir la final del Torneo Clausura 2026. El encuentro se jugará el 29 de noviembre y tendrá un marco especial debido a que el seleccionado local solo disputó dos encuentros con el conjunto europeo en su historia: el primero en 2003 y el último, en el cotejo inaugural de la Copa Mundial de la FIFA en 2007.

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El entrenador de la Albiceleste, Germán Portanova, manifestó: “Es una linda prueba para nuestro equipo. Poder medirnos ante una selección de este calibre sigue haciéndonos competir y prepararnos para continuar con el crecimiento que venimos teniendo de cara a la próxima Copa del Mundo del año que viene. Además, será muy especial poder decir presente para reinaugurar este hermoso estadio de la provincia de Buenos Aires. Esperamos que el público asista, nos acompañe y pueda llevarse un gran espectáculo”.

El 29 de noviembre jugará ante Alemania en La Plata

En tanto, el director técnico alemán, Christian Wück, expresó: “Estamos encantados de enfrentarnos a dos rivales internacionales como Argentina y Perú. Ambos tienen estilos de juego muy diferentes. Este tipo de encuentros es sumamente valioso para nuestro desarrollo continuo, ya que nos presentan nuevos retos y nos brindan una valiosa experiencia al más alto nivel internacional. Al mismo tiempo, el viaje a Sudamérica nos da la oportunidad de familiarizar a nuestros jugadores con las condiciones particulares que pueden encontrar allí, ya sea en términos de clima, cultura o rutinas diarias. Creemos que estas experiencias e impresiones serán de gran valor en nuestro camino hacia la Copa del Mundo”.

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Luego de ese encuentro, la selección argentina jugará un segundo partido frente a Uruguay el 4 de diciembre, en sede a confirmar. El clásico servirá para cerrar el año, aprovechar la oportunidad de sumar rodaje y seguir probando opciones en el equipo, especialmente con la incorporación de jugadoras juveniles y con la prioridad de observar a las convocadas para el certamen mundialista, al que Argentina ya aseguró su clasificación mediante la Liga de Naciones junto con Colombia.

Ambos encuentros llegan después de los amistosos que completó la Albiceleste frente a Brasil, que les permitió medirse luego de que no se cruzaron en el certamen que tiene formato de eliminatorias sudamericanas. El primer partido terminó con una derrota frustrante por 3-1 y luego lograron recomponerse con un empate heroico 2-2.

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El segundo compromiso de las dirigidas por Germán Portanova será ante Uruguay (X: @Argentina)

Además, la selección uruguaya afronta un horizonte con complicaciones. Previamente no tenía un amistoso pactado, una situación que una de sus jugadoras, Esperanza Pizarro, expresó en redes sociales: “Qué bueno que Chile y Perú clasificaron al Mundial… Ah no, pará. ¿Entonces cómo consiguieron jugar con selecciones europeas si según nuestra presidenta a nosotras nos complica la clasificación?”.

La misma futbolista sumó otro cuestionamiento dirigido a la Asociación Uruguaya de Fútbol: “Igual no se preocupen, un día antes de la próxima competencia oficial nos juntamos, charlamos un poquito y salimos campeonas. Si el fútbol es bien fácil”. El equipo también debe afrontar la salida de una referente: Sindy Ramírez dejó la selección uruguaya después de una trayectoria de casi veinte años que atravesó buena parte de la historia reciente del fútbol femenino del país. Actualmente se desempeña en el fútbol argentino como capitana de Racing.

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La selección argentina femenina cerrará el año con el clásico rioplatense (@Conmebol)

La salida de Ramírez ocurre mientras la selección uruguaya atraviesa un panorama deportivo complejo. En la Copa América de 2025, el equipo terminó cuarto después de alcanzar las semifinales y perdió por penales 5-4 ante Argentina en el partido por el tercer puesto. En la Liga de Naciones finalizó octavo entre nueve selecciones, solo por encima de Bolivia, y no consiguió clasificarse al Mundial 2027 ni al repechaje.

A falta de 220 días, la Copa del Mundo genera expectativa entre miles de aficionados por tratarse de la primera vez que la máxima cita del fútbol femenino se disputará en territorio sudamericano. El certamen se desarrollará desde el 24 de julio al 25 de julio y se jugará en ocho ciudades brasileñas, según confirmó la FIFA a mediados de agosto. El estadio Maracaná será el escenario de la ceremonia inaugural que tendrá como protagonista a Brasil ante su público. El mismo estadio, con capacidad para 78.838 espectadores, recibirá la final y se integrará al grupo de escenarios que albergaron finales de torneos masculinos y femeninos de la FIFA.

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