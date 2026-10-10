La selección argentina femenina perdió 3-1 ante Brasil en su primer amistoso rumbo al Mundial 2027

Maricel Pereyra convirtió el descuento en el segundo tiempo

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La selección argentina femenina disputó este sábado el primero de los dos amistosos ante Brasil correspondientes a la fecha FIFA, en el estadio Beira-Rio de Porto Alegre. El encuentro formó parte de la preparación de ambos equipos para el Mundial de 2027, que se jugará en territorio brasileño y será la primera edición organizada en Sudamérica. Las locales se impusieron por 3-1 con goles de Luany Vitória, Geyse y Angelina, mientras que Maricel Pereyra marcó el descuento de la Albiceleste.

Los primeros minutos del clásico obligaron a la defensa argentina a responder ante la presión sostenida de Brasil, que logró aproximaciones claras al área. El ritmo intenso se instaló desde el inicio, con disputas constantes y una búsqueda ofensiva marcada por parte del equipo local. Con el paso de los minutos, Argentina identificó espacios en el sector derecho para avanzar y empezó a ganar terreno. A los 10 minutos, Agostina Holzheier encabezó una acción por esa banda, aunque fue interceptada. La árbitra permitió que el juego continuara y Maricel Pereyra tomó la pelota para sacar un remate potente desde afuera del área. La arquera Lorena intervino y el disparo pasó apenas por encima del travesaño. Más tarde, la ex delantera de Racing volvió a quedar en posición de exigir a la defensa brasileña y comenzó a inquietar a la Canarinha frente al arco.

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Argentina cayó en su primer amistoso ante Brasil (@Argentina)

La selección brasileña profundizó su dominio y obligó a Argentina a replegarse ante la velocidad de los ataques locales. La Albiceleste buscó responder por las bandas y mediante las jugadas de pelota parada, aunque las anfitrionas encontraron ventajas en los espacios que dejaba la defensa rival. A los 26 minutos, una acción colectiva terminó con la pelota en poder de Luany Vitória, quien definió con un remate cruzado y potente para establecer el 1-0.

A los 38 minutos, Brasil amplió la diferencia a partir de un tiro de esquina que derivó en un rebote dentro del área. Tras la segunda pelota, Geyse Ferreira ensayó una chilena que Lara Esponda no logró bloquear y que se convirtió en el 2-0 para las locales. Argentina intentó recuperar presencia ofensiva con las intervenciones de Dalila Ippolito, quien procuró acercarse al área rival para asociarse y generar situaciones de ataque. No obstante, cuando el partido se encaminaba al entretiempo, Brasil volvió a aprovechar los espacios por el sector derecho: Luany recibió sin marca y cedió para Angelina, que llegó desde atrás para anotar el 3-0 antes del descanso.

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En su preparación hacia el Mundial 2027, la Albiceleste se enfrentó al conjunto anfitrión del torneo (Photo by SILVIO AVILA / AFP)

El segundo tiempo comenzó con movimientos en el equipo argentino: Eliana Stabile dejó la cancha y Celeste Dos Santos ingresó en su regreso al seleccionado. A los cinco minutos, la Albiceleste logró descontar mediante una combinación entre Dalila Ippolito y Maricel Pereyra. La mediocampista entregó un pase preciso y la reciente campeona con São Paulo controló la pelota para definir con un derechazo que estableció el 3-1. Después de esa conquista, el entrenador Germán Portanova realizó dos nuevas variantes: salieron Catalina Ongaro y la autora del gol argentino, mientras que Agustina Vargas y Adriana Sachs entraron para renovar el equipo.

A los 23 minutos, Agostina Holzheier, Dalila Ippolito y Florencia Bonsegundo elaboraron una jugada que no pudo terminar con definición ante el arco brasileño. Instantes después, la mediocampista del Sporting de Portugal recibió una infracción cerca del área y ejecutó un tiro libre directo que la arquera Lorena contuvo. Brasil también generó una aproximación mediante Kaylane, cuyo remate pasó junto a un poste. En Argentina ingresó Martina Del Trecco por Sofía Domínguez, mientras que Camila Ochoa tuvo su debut en la selección mayor y Justina Morcillo en reemplazo a Ippolito y Bonsegundo. Sobre el final, Agustina Vargas fue expulsada por una pierna elevada en una disputa, luego de que la árbitra mexicana Érika Monserrat revisara la acción en el VAR.

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El gol de Maricel Pereyra llegó en el segundo tiempo (Photo by SILVIO AVILA / AFP)

Luego de este encuentro, la selección argentina viajará a Recife para preparar el siguiente encuentro de la serie. El plantel entrenará el domingo 11 y el lunes 12 de octubre antes de volver a enfrentar a las locales el martes 13, a las 20.30, en el Arena Pernambuco. Ese partido cerrará la fecha FIFA.

El combinado nacional tendrá otro compromiso internacional durante la ventana FIFA de noviembre, cuando recibirá a Alemania en el Estadio Único de La Plata. El escenario será reinaugurado antes de albergar la final del Torneo Clausura 2026, mientras avanzan las obras para que vuelva a recibir partidos de fútbol. Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, recorrió el lugar, mostró los avances y confirmó que el seleccionado femenino protagonizará la reapertura.

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Argentina consiguió la clasificación directa al Mundial tras finalizar como subcampeona de la Liga de Naciones, torneo que ganó Colombia. La FIFA informó a mediados de agosto el calendario del certamen global que tendrá a Brasil como país organizador, previsto en ocho ciudades entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027.

Argentina y Brasil volverán a enfrentarse este martes (@Argentina)