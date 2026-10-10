Deportes

La selección argentina femenina perdió 3-1 ante Brasil en su primer amistoso rumbo al Mundial 2027

El equipo de Germán Portanova sufrió durante la primera mitad en Porto Alegre, aunque encontró una respuesta ofensiva tras el descanso con el descuento de Maricel Pereyra

Maricel Pereyra convirtió el descuento en el segundo tiempo
Guardar

La selección argentina femenina disputó este sábado el primero de los dos amistosos ante Brasil correspondientes a la fecha FIFA, en el estadio Beira-Rio de Porto Alegre. El encuentro formó parte de la preparación de ambos equipos para el Mundial de 2027, que se jugará en territorio brasileño y será la primera edición organizada en Sudamérica. Las locales se impusieron por 3-1 con goles de Luany Vitória, Geyse y Angelina, mientras que Maricel Pereyra marcó el descuento de la Albiceleste.

Los primeros minutos del clásico obligaron a la defensa argentina a responder ante la presión sostenida de Brasil, que logró aproximaciones claras al área. El ritmo intenso se instaló desde el inicio, con disputas constantes y una búsqueda ofensiva marcada por parte del equipo local. Con el paso de los minutos, Argentina identificó espacios en el sector derecho para avanzar y empezó a ganar terreno. A los 10 minutos, Agostina Holzheier encabezó una acción por esa banda, aunque fue interceptada. La árbitra permitió que el juego continuara y Maricel Pereyra tomó la pelota para sacar un remate potente desde afuera del área. La arquera Lorena intervino y el disparo pasó apenas por encima del travesaño. Más tarde, la ex delantera de Racing volvió a quedar en posición de exigir a la defensa brasileña y comenzó a inquietar a la Canarinha frente al arco.

PUBLICIDAD

Argentina-Brasil amistoso de fútbol femenino
Argentina cayó en su primer amistoso ante Brasil (@Argentina)

La selección brasileña profundizó su dominio y obligó a Argentina a replegarse ante la velocidad de los ataques locales. La Albiceleste buscó responder por las bandas y mediante las jugadas de pelota parada, aunque las anfitrionas encontraron ventajas en los espacios que dejaba la defensa rival. A los 26 minutos, una acción colectiva terminó con la pelota en poder de Luany Vitória, quien definió con un remate cruzado y potente para establecer el 1-0.

A los 38 minutos, Brasil amplió la diferencia a partir de un tiro de esquina que derivó en un rebote dentro del área. Tras la segunda pelota, Geyse Ferreira ensayó una chilena que Lara Esponda no logró bloquear y que se convirtió en el 2-0 para las locales. Argentina intentó recuperar presencia ofensiva con las intervenciones de Dalila Ippolito, quien procuró acercarse al área rival para asociarse y generar situaciones de ataque. No obstante, cuando el partido se encaminaba al entretiempo, Brasil volvió a aprovechar los espacios por el sector derecho: Luany recibió sin marca y cedió para Angelina, que llegó desde atrás para anotar el 3-0 antes del descanso.

PUBLICIDAD

Argentina-Brasil amistoso de fútbol femenino
En su preparación hacia el Mundial 2027, la Albiceleste se enfrentó al conjunto anfitrión del torneo (Photo by SILVIO AVILA / AFP)

El segundo tiempo comenzó con movimientos en el equipo argentino: Eliana Stabile dejó la cancha y Celeste Dos Santos ingresó en su regreso al seleccionado. A los cinco minutos, la Albiceleste logró descontar mediante una combinación entre Dalila Ippolito y Maricel Pereyra. La mediocampista entregó un pase preciso y la reciente campeona con São Paulo controló la pelota para definir con un derechazo que estableció el 3-1. Después de esa conquista, el entrenador Germán Portanova realizó dos nuevas variantes: salieron Catalina Ongaro y la autora del gol argentino, mientras que Agustina Vargas y Adriana Sachs entraron para renovar el equipo.

A los 23 minutos, Agostina Holzheier, Dalila Ippolito y Florencia Bonsegundo elaboraron una jugada que no pudo terminar con definición ante el arco brasileño. Instantes después, la mediocampista del Sporting de Portugal recibió una infracción cerca del área y ejecutó un tiro libre directo que la arquera Lorena contuvo. Brasil también generó una aproximación mediante Kaylane, cuyo remate pasó junto a un poste. En Argentina ingresó Martina Del Trecco por Sofía Domínguez, mientras que Camila Ochoa tuvo su debut en la selección mayor y Justina Morcillo en reemplazo a Ippolito y Bonsegundo. Sobre el final, Agustina Vargas fue expulsada por una pierna elevada en una disputa, luego de que la árbitra mexicana Érika Monserrat revisara la acción en el VAR.

Argentina-Brasil amistoso de fútbol femenino
El gol de Maricel Pereyra llegó en el segundo tiempo (Photo by SILVIO AVILA / AFP)

Luego de este encuentro, la selección argentina viajará a Recife para preparar el siguiente encuentro de la serie. El plantel entrenará el domingo 11 y el lunes 12 de octubre antes de volver a enfrentar a las locales el martes 13, a las 20.30, en el Arena Pernambuco. Ese partido cerrará la fecha FIFA.

El combinado nacional tendrá otro compromiso internacional durante la ventana FIFA de noviembre, cuando recibirá a Alemania en el Estadio Único de La Plata. El escenario será reinaugurado antes de albergar la final del Torneo Clausura 2026, mientras avanzan las obras para que vuelva a recibir partidos de fútbol. Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, recorrió el lugar, mostró los avances y confirmó que el seleccionado femenino protagonizará la reapertura.

Argentina consiguió la clasificación directa al Mundial tras finalizar como subcampeona de la Liga de Naciones, torneo que ganó Colombia. La FIFA informó a mediados de agosto el calendario del certamen global que tendrá a Brasil como país organizador, previsto en ocho ciudades entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027.

Argentina y Brasil volverán a enfrentarse este martes (@Argentina)
Argentina y Brasil volverán a enfrentarse este martes (@Argentina)

Temas Relacionados

Selección argentina femeninaBrasilFútbol femeninoDeportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

River Plate buscará ingresar a zona de Playoffs ante un Estudiantes de Río Cuarto que puede descender: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará hacerse fuerte en el Monumental ante un urgido elenco cordobés. Desde las 21.30, por ESPN Premium

River Plate buscará ingresar a zona de Playoffs ante un Estudiantes de Río Cuarto que puede descender: hora, TV y formaciones

Tigre se enfrenta con Banfield por la fecha 12 del Torneo Clausura: la agenda completa del sábado

Luego del triunfo de Barracas Central (2-0) ante Huracán y el empate 2-2 entre Central Córdoba y Estudiantes, el Matador y el Taladro se enfrentan en Victoria

Tigre se enfrenta con Banfield por la fecha 12 del Torneo Clausura: la agenda completa del sábado

Javier Frana contó una anécdota con Maradona tras ganar el bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92: “Entrenamos en los Lagos de Palermo”

El ex tenista repasó una vivencia con el astro del fútbol que incluyó entrenamientos en espacios públicos

Javier Frana contó una anécdota con Maradona tras ganar el bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92: “Entrenamos en los Lagos de Palermo”

La crítica de Pierre Gasly a la F1 por el choque de Norris y la comparación con el castigo a Franco Colapinto en Bakú

El piloto francés cuestionó que el hombre de McLaren no haya sido penalizado por su toque con Oscar Piastri en la Sprint del GP de Singapur

La crítica de Pierre Gasly a la F1 por el choque de Norris y la comparación con el castigo a Franco Colapinto en Bakú

Jugó en cinco países de Europa, sorprendió a los Lakers y debutó en la NBA a los 30 años con San Antonio Spurs

Jon Elmore disputó su primer partido de pretemporada en la mejor liga del mundo. Antes, había jugador en Italia, Grecia, Hungría, Lituania, Turquía y cuatro filiales de la G League

Jugó en cinco países de Europa, sorprendió a los Lakers y debutó en la NBA a los 30 años con San Antonio Spurs

MALDITOS NERDS

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Steam retirará los últimos juegos de ‘Leisure Suit Larry’ por decisión de Assemble

Charlie Cox revela que participa en un misterioso nuevo videojuego de Sega

BeXide presenta ‘Cat and Paste!’, un escondite online para 16 jugadores

Team17 anuncia ‘The Escapists 3′ para consolas y PC en 2027

ENTRETENIMIENTO

Ryan Reynolds exigió a Sony que defendiera a Blake Lively durante la crisis de “It Ends With Us”: “Deberían protegerla”

Ryan Reynolds exigió a Sony que defendiera a Blake Lively durante la crisis de “It Ends With Us”: “Deberían protegerla”

George Clooney acompaña a Cindy Crawford tras la muerte de su hijo: “Es lo peor que le podría pasar a una familia”

Eran estrellas mundiales, pero solo recibían 35 dólares al día: Lance Bass revela lo que vivió en NSYNC

Michael Douglas admite que mintió sobre su salud para evitar ser reclutado durante la guerra de Vietnam: “No estoy orgulloso”

La nueva página de Megan Fox colapsa tras el lanzamiento: fotos exclusivas desatan la locura entre sus fans

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Guatemala identifica 116 viviendas con daño severo tras el desbordamiento del río Pinula en Villa Hermosa

El Gobierno de Guatemala identifica 116 viviendas con daño severo tras el desbordamiento del río Pinula en Villa Hermosa

Cuba restableció el servicio eléctrico en el oriente tras un nuevo apagón parcial

Instituto guatemalteco llama a evaluar riesgo sísmico y priorizar la prevención, tras los terremotos de Panamá, Colombia y Venezuela

El Salvador se prepara para un ejercicio nacional de respuesta sísmica

Panamá sigue temblando y suma al menos 161 réplicas tras el terremoto de magnitud 7.5