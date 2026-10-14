La selección argentina femenina logró un heroico empate 2-2 frente a Brasil: aguantó más de media hora con una jugadora menos

Argentina empató 2-2 con Brasil

Guardar

La selección argentina de fútbol femenino logró un histórico empate 2-2 ante Brasil, y lo hizo con una jugadora menos. El partido, disputado en el Arena Pernambuco de Recife, fue el segundo de la serie con la Canarinha y sirvió como preparación al Mundial; el anterior había terminado en derrota para la Albiceleste por 3-1

Desde los primeros minutos, el equipo local volcó el juego al campo rival mediante constantes llegadas al área. A los 12 minutos, Bia Zaneratto convirtió el primer gol del encuentro con un remate de cabeza tras un centro ejecutado por Raíssa Bahia.

PUBLICIDAD

El dominio del conjunto brasileño continuó durante el tramo siguiente. A los 22 minutos, Jhonson desaprovechó una oportunidad clara de gol frente al arco al rematar desviado luego de una jugada individual de Gio Garbelini. Dos minutos después, la mediocampista argentina Catalina Ongaro recibió una tarjeta amarilla por una infracción en la zona central de la cancha, lo que mostró el carácter intenso de ese tramo del duelo.

Durante un partido de fútbol femenino entre Brasil y Argentina, la jugadora argentina Sofía Domínguez es expulsada por la árbitra tras jalar del cabello a la brasileña Kerolin cerca de la línea de banda. Las imágenes muestran la acción en la cancha, la reacción de los aficionados en las tribunas y el momento en que la jueza muestra la tarjeta roja.

Tiempo después, la presión ofensiva derivó en el segundo tanto para Brasil. Priscila superó a su marca dentro del área y sacó un disparo que rebotó en la defensa argentina. El balón le quedó servido a Gio Garbelini, quien remató a la red y amplió la ventaja en el Arena de Pernambuco.

PUBLICIDAD

Argentina logró el descuento mediante una jugada elaborada. Agostina Holzheier habilitó a Florencia Bonsegundo y esta asistió a Daiana Falfán, quien definió dentro del área tras una desatención en la marca de la defensa de Brasil y decretó el 2-1 para mantener al elenco albiceleste en partido.

Tras el tanto, el elenco argentino pudo acercarse con más peligro al arco rival, aunque le faltó precisión en los últimos metros para poder llegar al empate y los primeros 45 minutos terminaron con el combinado local en ventaja.

En el inicio del complemento, Argentina salió con la intención de igualar el encuentro. La oportunidad llegó a los 8 minutos cuando Holzheier se largó de contraataque y recibió una falta dentro del área que no le dejó más opciones a la jueza mexicana Erika Monserrat que sancionar penal.

PUBLICIDAD

La encargada de ejecutar el tiro desde los 12 pasos fue Bonsegundo: la atacante no dudó y sacó un remate potente y al medio para decretar el 2-2 en tierras brasileñas.

De todos modos, en el mejor momento argentino, Sofía Domínguez fue expulsada: la jugadora se exasperó cuando Kerolin no la dejó sacar rápido un lateral sobre el sector derecho del ataque y le agarró el pelo, una acción que fue considerada agresión y le valió la roja.

Pese a estar en inferioridad numérica, el conjunto argentino pudo resistir el empate y se llevó un histórico empate en el Arena Pernambuco.

El historial indica que Brasil se impuso en 18 enfrentamientos de los 22. Argentina consiguió su primera victoria en el Campeonato Sudamericano de 2006, disputado en Mar del Plata. El 2 a 0 ante las cariocas, en la última fecha de la Fase Final, le dio al equipo argentino su primer título y la clasificación al Mundial de 2007 y a los Juegos Olímpicos de 2008. Eva González y Belén Potassa marcaron los goles.

PUBLICIDAD

El segundo triunfo llegó en los Juegos Odesur de 2014, que incluyeron al fútbol femenino por primera vez. Brasil partía como favorita, pero el encuentro terminó 0 a 0 y se resolvió por penales. Argentina había perdido 1 a 0 ante Chile y goleado 4 a 0 a Bolivia, mientras que Brasil venció 5 a 0 a Venezuela y 2 a 1 a Colombia.

Fabiana Vallejos, Mariana Larroquette, Beatriz Vaz, Estefanía Banini y Mercedes Pereyra convirtieron para Argentina. La arquera y capitana Elisabeth Minnig atajó el remate de Cristiane y selló el 5 a 3. Ese resultado antecedió a la victoria ante Chile en la final, que le dio a Argentina su primer título en los Juegos Suramericanos.

PUBLICIDAD

La última victoria argentina ante Brasil ocurrió en la Copa América de Ecuador de 2014, durante la fase inicial del Grupo B. Aldana Cometti abrió el marcador y Estefanía Banini anotó el 2 a 0 definitivo.

El combinado nacional tendrá otro compromiso internacional durante la ventana FIFA de noviembre, cuando recibirá a Alemania en el Estadio Único de La Plata. El escenario será reinaugurado antes de albergar la final del Torneo Clausura 2026, mientras avanzan las obras para que vuelva a recibir partidos de fútbol.

El conjunto de Germán Portanova se pudo clasificar de manera directa al Mundial tras finalizar en el segundo puesto de la Liga de Naciones, torneo que ganó Colombia. La FIFA informó a mediados de agosto el calendario del certamen global que tendrá a Brasil como país organizador, previsto en ocho ciudades entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027.

PUBLICIDAD