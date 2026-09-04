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River Plate busca nuevo naming para el Estadio Monumental: los detalles del acuerdo

La empresa Live Nation se encargará de esta tarea de manera formal desde el 1 de enero de 2027

Render Monumental Techado
River Plate sigue su camino para fortalecer su marca en todo el mundo
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River Plate avanza en una modificación importante en torno a su estadio porque el Monumental volverá a tener esa tradicional denominación, ya sin ninguna referencia a Más, debido a que la firma Dorinka decidió rescindir antes de tiempo el contrato de naming alcanzado en 2022, y que se prolongaba por siete años.

Según información a la que tuvo acceso Infobae, el acuerdo se dio a partir del 1 de septiembre y el próximo naming podrá comenzar a negociarlo de manera formal Live Nation a partir del 1° de enero de 2027, fecha en la que arranca el acuerdo, firmado con La Banda a principio de este año.

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Ese entendimiento con la empresa de entretenimiento se extenderá por 10 años por un total de 110 millones de dólares más IVA. Ese total tiene una aclaración porque USD 80.000.000 corresponden a la realización de 120 recitales a lo largo de esa década, mientras que USD 30.000.000 son la base que la compañía garantiza por gestionar el naming del estadio.

La alianza también contempla compartir eventuales excedentes generados por esta cuestión y el club se reserva el derecho de aprobar la marca que se proponga para rebautizar el estadio.

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El acuerdo, que también involucra a DF Entertainment y Dale Play Live, indica que la primera tendrá la responsabilidad de los shows internacionales, que ya los gestiona en el Monumental desde 2022. Por otro lado, la última mencionada estará a cargo de los espectáculos latinos. Esta diferenciación busca potenciar la oferta y diversidad de artistas que pasarán por el recinto en los próximos años.

Techado Monumental River
El acuerdo por el naming del estadio ocurre en medio de un proceso de transformación para River Plate, que busca ampliar la capacidad de su estadio a más de 100.000 personas (Créditos: @RiverPlate)

“Este convenio redefine de manera estructural el modelo financiero del Club”, indicó River Plate a través de un comunicado en febrero pasado, ya que el escenario ubicado en Núñez se consolidará como el lugar “más importante de América Latina” para este tipo de shows. Incluso, los socios tendrán el beneficio de acceder a un cupo de ”hasta diez mil (10.000) entradas en preventa por cada artista”.

Se firmó un esquema de desembolsos que concentra la mayor parte de los fondos en el primer año, con el objetivo de planificar inversiones en el plantel profesional, sostener proyectos de infraestructura y reducir la deuda del club. El resto de los pagos se ejecutará de forma progresiva durante los 10 años de vigencia.

El contrato establece la cesión de 12 fechas anuales para eventos musicales y de entretenimiento, junto con los derechos comerciales y operativos asociados. Si se supera ese número en un año, River Plate recibirá un ingreso adicional proporcional al valor de cada evento extra.

En un comunicado, el club afirmó: “Este acuerdo permite encarar los próximos años con estabilidad y previsibilidad, impulsa el crecimiento deportivo e institucional del Club y potencia la presencia global de River Plate en la industria del entretenimiento”. También señaló que la cesión de fechas y la exclusividad para la organización de shows apuntan a capitalizar económicamente la infraestructura renovada del Monumental.

River Plate mostró cómo será la ampliación y techado del Monumental

En ese sentido, el Millonario avanza en su proyecto para la ampliación del recinto y el techado del mismo, que aumentará el aforo de 85.018 a un total de 101 mil espectadores, lo que lo convertirá en uno de los mayores estadios del planeta. Además, se busca que la entidad porteña mantenga su funcionamiento normal y que el impacto sobre la localía sea mínimo.

El plan para techar el Monumental marca una nueva fase en la serie de mejoras de infraestructura que River Plate impulsa desde 2020, cuando la gestión de Jorge Brito y su equipo inició una profunda modernización. Ese proceso arrancó con la renovación integral del campo de juego, con la implementación de césped híbrido (95% natural y 5% sintético) y la instalación de sistemas avanzados de drenaje, desagüe y climatización, ubicando al club entre los referentes tecnológicos de Sudamérica.

Con esa nueva capacidad, las 16.000 nuevas ubicaciones no tendrán costo adicional en los partidos para los abonados, elevando a 40.000 la cantidad de lugares sin arancel extra. El club aseguró que no habrá preventa ni venta anticipada para estas ubicaciones, dándole prioridad a los socios en cada encuentro.

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