River Plate presentó un nuevo avance en las obras en el estadio Monumental: los próximos cambios

River Plate mostró la fachada del Estadio en la tribuna Sívori tras la instalación de la nueva tecnología LED

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En el marco de las obras del techado y la ampliación del estadio Monumental (tendrá un aforo de 101 mil espectadores), River Plate presentó un nuevo avance en la fachada, donde instaló un sistema de iluminación LED sobre el sector correspondiente a la tribuna Sívori. La obra incluyó más de 1.000 metros de tiras de luces de alta eficiencia para iluminar una bandera de 157 metros con los colores de la institución.

La modificación forma parte de una serie de trabajos que el club lleva adelante en el estadio desde 2020 y que en los últimos años atravesó un proceso de reformas estructurales y de puesta a punto de distintos sectores. Esos trabajos iniciaron bajo la gestión de Jorge Brito, con la introducción de un césped híbrido, un sistema de drenaje renovado y climatización del campo de juego. El club también creó las actuales tribunas bajas y palcos, elevando entonces la capacidad a 85.018 personas y posicionando al Monumental como el estadio con mayor aforo de Sudamérica en ese momento.

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La novedad quedó expuesta antes de los próximos compromisos de River como local y de la vuelta de la selección argentina a Núñez. La nueva instalación se concentra sobre la bandera ubicada en la parte exterior de la tribuna Sívori. El montaje utiliza tecnología LED de bajo consumo y contempla un tratamiento específico para que el rojo mantenga intensidad aun en las horas de mayor luminosidad.

Así luce la fachada del Estadio en la tribuna Sívori tras la instalación de la nueva tecnología LED

La bandera iluminada tiene una extensión de 157 metros y se suma a los elementos visuales que River incorporó en el perímetro del Monumental. La obra modifica la imagen nocturna del estadio y también busca garantizar visibilidad durante la jornada.

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En paralelo con la instalación de las luces, River Plate realizó tareas sobre el césped híbrido del Monumental. El terreno cuenta con una composición de 95% de superficie natural y 5% sintética, un sistema que el club ya había utilizado y que volvió a colocar para mejorar la resistencia del campo frente a la exigencia deportiva y los eventos extrafutbolísticos.

Para esta renovación se utilizaron semillas importadas. El proceso encontró dificultades por las lluvias, las bajas temperaturas y el calendario de recitales que tuvo el estadio. Ante esas condiciones, River apeló a equipos de iluminación artificial sobre zonas puntuales del césped para estimular la fotosíntesis y acompañar el sistema de calefacción.

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La renovación de la fachada no constituye un trabajo aislado. El club continúa con tareas en varias áreas del Monumental, que pasó por una transformación profunda luego de la primera ampliación de su capacidad y de la eliminación de la pista de atletismo.

En la fachada de la tribuna Sívori se colocaron más de 1.000 metros de tiras LED de alta eficiencia

En la tribuna Belgrano, River avanza con la etapa final de la colocación de los soportes que sostendrán los vidrios y las placas de aluminio rojas y blancas. Los trabajos se concentran en los sectores más próximos a la tribuna Centenario y solo resta completar una superficie acotada en los próximos días.

El club también desmontó la pantalla gigante ubicada en la tribuna Sívori. A futuro, será reemplazada por dos equipos de última generación, de 25 metros de largo por ocho de alto. Uno ocupará el lugar de la estructura retirada, mientras que el segundo quedará emplazado en la Centenario, una vez que concluyan las obras del techo y de la quinta bandeja proyectada para ese sector.

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En la intersección de la avenida Udaondo y la autopista funciona el obrador, donde se ejecutan tareas vinculadas a la estructura que sostendrá la futura cubierta. Allí se realiza la fundición de acero y hormigón para las 100 columnas en V que se distribuirán por el perímetro del estadio. A la vez, en el Puente Labruna continúan las obras en la fachada de los accesos vehiculares abiertos hacia Udaondo, el enrejado de las zonas bajas y el nuevo núcleo de circulación. El proyecto prevé además una pasarela peatonal, que buscará ordenar el ingreso de los hinchas en los días de partido.

La obra en marcha contempla la excavación de 17.000 metros cúbicos de tierra y la utilización de 2.160 camiones para el traslado de materiales. Se emplearán 1.684 toneladas de acero y 17.230 metros cúbicos de hormigón, con fundaciones que alcanzan profundidades de entre 16 y 27 metros. Todo esto permitirá sostener una tribuna 360° y un techo integral, diseñado en conjunto con la firma alemana Schlaich Bergermann Partner (SBP), que participó en estadios como el Tottenham Hotspur Stadium, el Allianz Arena, el Maracaná y el Santiago Bernabéu.

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River Plate anunció una "histórica" obra en su cancha y mostró cómo quedará el mítico escenario

El nuevo proyecto incorpora además una cúpula traslúcida que permitirá el ingreso de luz natural y una cubierta metálica con aislamiento acústico para atenuar los ruidos del exterior. La estructura estará sostenida por 100 columnas, 50 de ellas con forma de “V”, sin alterar el entorno del Barrio River. La identidad visual para los hinchas se completará con nuevas butacas rojas y blancas, que dibujarán una bandera en altura, y con 16.000 ubicaciones adicionales sin un costo extra para los socios.

La ejecución de las obras quedó a cargo de Grupo ENG S.A., una empresa con más de 20 años de trayectoria en los campos de la ingeniería y la arquitectura. El presupuesto estimado asciende a 145 millones de dólares y se financiará mediante un crédito internacional de largo plazo y un nuevo acuerdo comercial por los derechos de naming del estadio, con vigencia para los próximos 10 años. River Plate proyecta afrontar ese desembolso con los recursos extra derivados de la ampliación, la venta de entradas y la realización de eventos, sin afectar su funcionamiento ni otras partidas principales.

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A lo largo de los 36 meses previstos para la obra, el club calcula que la localía podría verse alterada en un máximo de tres partidos, por lo que River Plate conservaría el desarrollo habitual de su calendario deportivo. Una parte de los recursos que produzca el estadio será destinada a iniciativas educativas y de inclusión social.

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