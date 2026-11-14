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Trump, Xi y Putin celebrarán una reunión centrada en la reducción de armas nucleares al margen de la APEC

Según la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, la proliferación nuclear es uno de los principales temas que abordará el presidente estadounidense durante la reunión trilateral, quien calificó la expansión como “muy peligrosa”

Tres retratos individuales contiguos de Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin vestidos con traje y corbata
Una composición fotográfica reúne los retratos oficiales de Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin (Composición fotográfica)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el jueves de la próxima semana con su par de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de China, Xi Jinping, en Shenzhen, en lo que la Casa Blanca definió como el primer encuentro trilateral entre los líderes de los tres países.

La reunión se celebrará al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, informó que Trump buscará instalar la reducción de los arsenales nucleares como uno de los temas centrales de la conversación.

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El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, hablará sobre la reducción de las armas nucleares en el mundo. Esta proliferación, según el presidente Trump, es muy peligrosa”, afirmó Wales.

Funcionarios estadounidenses indicaron a la agencia AFP que el mandatario estadounidense también prevé abordar la guerra contra Irán durante el diálogo con Xi y Putin. En cambio, no espera tratar la invasión rusa de Ucrania en esa instancia.

Creo que el presidente sí tiene intención de hablar de Irán en la reunión trilateral con Xi Jinping y Vladimir Putin”, señaló un alto funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato. Sin embargo, la Casa Blanca explicó que Washington mantiene un canal de negociación separado con Kiev y Moscú para buscar el fin de la guerra en Ucrania. Ese proceso incluye los contactos que los enviados estadounidenses mantuvieron en los últimos días con Putin y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. “China no forma parte de ese debate, por lo que no parece apropiado incluir la discusión sobre Ucrania en ese contexto”, añadió el funcionario.

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El presidente de EEUU, Donald Trump, conversa con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión para negociar el fin de la guerra en Ucrania, en la base conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, EEUU, el 15 de agosto de 2025 (REUTERS/Kevin Lamarque)
El presidente de EEUU, Donald Trump, conversa con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión para negociar el fin de la guerra en Ucrania, en la base conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, EEUU, el 15 de agosto de 2025 (REUTERS/Kevin Lamarque)

La reunión entre los mandatarios en Shenzhen evocó comparaciones con la cumbre de Yalta de 1945, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, el primer ministro británico Winston Churchill y el líder soviético Joseph Stalin acordaron el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial y las nuevas fronteras europeas.

Zelensky advirtió que el encuentro podría derivar en una “redistribución de esferas de influencia” propia del siglo XXI, en referencia a los acuerdos entre las grandes potencias al final de la guerra.

Trump tendrá además un almuerzo de trabajo y una reunión bilateral con Xi el jueves. Será el cuarto encuentro entre ambos desde el regreso del mandatario estadounidense a la Casa Blanca el año pasado. No está prevista una reunión privada entre Trump y Putin.

Funcionarios estadounidenses indicaron que la dimisión de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia, tras una relación extramarital con una presunta espía china, no formará parte de las conversaciones entre Trump y Xi. “La situación con Nvidia no debería influir en absoluto en el viaje”, afirmó un segundo alto funcionario estadounidense.

El ex CEO de Nvidia, Jensen Huang (EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)
El ex CEO de Nvidia, Jensen Huang (EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)

La delegación estadounidense tampoco prevé negociar con Beijing los controles de exportación de tecnología sensible de chips, un asunto vinculado a la controversia de Nvidia. “Nosotros no negociamos los controles de exportación estadounidenses. Se trata de asuntos de seguridad nacional que desarrollamos en la administración... y no esperamos que esto sea un tema relevante en ninguna de nuestras conversaciones con los chinos mientras estemos allí”, señaló el funcionario.

Trump partirá de Washington el lunes y llegará a Filipinas el martes para asistir a una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), antes de viajar a Shenzhen para la cumbre de la APEC. El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, acompañará al presidente estadounidense durante el viaje a China, aunque no participará de la reunión trilateral con Xi y Putin.

(Con información de AFP)

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